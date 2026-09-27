Irán confirma 74 latigazos contra cantante tras realizar un concierto
Irán confirma 74 latigazos y dos años sin cantar contra Parastoo Ahmadi por publicar un concierto en internet donde apareció sin velo.
Publicado el27/09/2026 a las 15:38
- Irán confirma 74 latigazos
- Cantante apareció sin hiyab
- Dos años sin cantar
Parastoo Ahmadi queda bajo una sentencia definitiva en Irán
One minute. That is all it takes to listen to this beautiful voice. One minute to become her voice.Parastoo Ahmadi, one of Iran's most beloved singers, has reportedly been sentenced to 74 lashes simply for singing. Her musicians and production team face the same punishment. In… pic.twitter.com/vuCXoKMBCO — Masih Alinejad (@AlinejadMasih) September 27, 2026
- ¿Por qué importa?: El caso vuelve a colocar bajo atención internacional las restricciones que enfrentan las mujeres iraníes para cantar y presentarse públicamente.
- El dato: Ahmadi y otras ocho personas recibieron 74 latigazos, además de restricciones artísticas y para abandonar Irán.
- El proceso: La condena inicial fue emitida en junio y posteriormente confirmada por la instancia de apelación de la provincia de Qom.
- ¿Qué pueden hacer?: Organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos pueden documentar el caso y seguir la eventual ejecución de las sanciones.
TE PUEDE INTERESAR: Alarma en base usada por EEUU: cinco arrestos y Trump habla de “gran daño”El tribunal consideró que los participantes vulneraron normas de decencia pública mediante la producción y distribución digital de contenidos considerados contrarios a los valores establecidos. La defensa sostuvo que la presentación tenía carácter artístico, pero esos argumentos no consiguieron revertir las sanciones durante la etapa de apelación.
El concierto sin hiyab que provocó el proceso judicial
El llamado “concierto del caravanserai” convirtió a Ahmadi en una figura visible del debate sobre las limitaciones impuestas a las artistas iraníes. El caso adquirió especial relevancia porque la presentación fue realizada sin público presencial, pero su distribución digital permitió que alcanzara una audiencia masiva. La sentencia de primera instancia también estableció restricciones profesionales durante dos años y ordenó divulgar públicamente las condenas, según documentos publicados del caso. Organizaciones de derechos humanos han cuestionado el uso de castigos corporales y restricciones profesionales contra artistas por actividades relacionadas con la expresión cultural.
An appeals court in the holy Iranian city of Qom has upheld the convictions of singer Parastoo Ahmadi and seven other musicians and organizers over her December 2024 online concert, in which she performed without the mandatory hijab and sang solo, Tehran-based Ham-Mihan newspaper… pic.twitter.com/KyfMX8BYb8— Iran International English (@IranIntl_En) September 25, 2026
El velo obligatorio vuelve al centro de la tensión en Irán
El caso ocurre cuatro años después de las protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por la Policía de la Moral en 2022. Desde aquellas movilizaciones, numerosas iraníes han aparecido públicamente sin cubrirse el cabello, desafiando una de las normas más visibles de la República Islámica. Ahmadi también había difundido durante aquellas protestas una interpretación de “De la sangre de la juventud de la patria”, canción vinculada históricamente con momentos de agitación política iraní. Ahora, la confirmación de los 74 latigazos contra Parastoo Ahmadi transforma aquel concierto difundido por internet en un nuevo episodio del conflicto entre regulación estatal, expresión artística y derechos de las mujeres. Fuentes: Infobae, The New York Times.
The final verdict for Iranian singer Parastoo Ahmadi who held a concert without the mandatory hijab in Iran was issued today. According to the verdict, she and eight others involved are sentenced to 74 lashes, a two-year ban on audiovisual activities, and a two-year travel ban. pic.twitter.com/0MafGXCY9m— Ghoncheh Habibiazad | غنچه (@GhonchehAzad) September 25, 2026