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Irán confirma 74 latigazos contra cantante tras realizar un concierto
Irán confirma 74 latigazos y dos años sin cantar contra Parastoo Ahmadi por publicar un concierto en internet donde apareció sin velo.
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Parastoo Ahmadi queda bajo una sentencia definitiva en Irán
Foto Shutterstock

Publicado el27/09/2026 a las 15:38

  • Irán confirma 74 latigazos
  • Cantante apareció sin hiyab
  • Dos años sin cantar
Irán confirmó la condena contra la cantante Parastoo Ahmadi por publicar un concierto donde apareció sin el hiyab obligatorio impuesto a las mujeres. La sentencia contempla 74 latigazos, dos años sin actividades artísticas y una prohibición de salir del país durante el mismo periodo. La decisión también afecta a cuatro músicos y otras cuatro personas relacionadas con la producción del llamado “concierto del caravanserai”. La Sala 16 del Tribunal de Apelación de Qom rechazó la impugnación y mantuvo las sanciones dictadas inicialmente por un tribunal penal.

Parastoo Ahmadi queda bajo una sentencia definitiva en Irán

  • ¿Por qué importa?: El caso vuelve a colocar bajo atención internacional las restricciones que enfrentan las mujeres iraníes para cantar y presentarse públicamente.
  • El dato: Ahmadi y otras ocho personas recibieron 74 latigazos, además de restricciones artísticas y para abandonar Irán.
  • El proceso: La condena inicial fue emitida en junio y posteriormente confirmada por la instancia de apelación de la provincia de Qom.
  • ¿Qué pueden hacer?: Organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos pueden documentar el caso y seguir la eventual ejecución de las sanciones.
El expediente comenzó después de que Ahmadi difundiera en diciembre de 2024 una presentación grabada en el histórico caravanserai de Deir Gachin, en Qom. La cantante apareció sin cubrirse el cabello y acompañada por músicos hombres, mientras el concierto fue difundido por internet y alcanzó una amplia circulación.
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El tribunal consideró que los participantes vulneraron normas de decencia pública mediante la producción y distribución digital de contenidos considerados contrarios a los valores establecidos. La defensa sostuvo que la presentación tenía carácter artístico, pero esos argumentos no consiguieron revertir las sanciones durante la etapa de apelación.

El concierto sin hiyab que provocó el proceso judicial

El llamado “concierto del caravanserai” convirtió a Ahmadi en una figura visible del debate sobre las limitaciones impuestas a las artistas iraníes. El caso adquirió especial relevancia porque la presentación fue realizada sin público presencial, pero su distribución digital permitió que alcanzara una audiencia masiva. La sentencia de primera instancia también estableció restricciones profesionales durante dos años y ordenó divulgar públicamente las condenas, según documentos publicados del caso. Organizaciones de derechos humanos han cuestionado el uso de castigos corporales y restricciones profesionales contra artistas por actividades relacionadas con la expresión cultural.

El velo obligatorio vuelve al centro de la tensión en Irán

El caso ocurre cuatro años después de las protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por la Policía de la Moral en 2022. Desde aquellas movilizaciones, numerosas iraníes han aparecido públicamente sin cubrirse el cabello, desafiando una de las normas más visibles de la República Islámica. Ahmadi también había difundido durante aquellas protestas una interpretación de “De la sangre de la juventud de la patria”, canción vinculada históricamente con momentos de agitación política iraní. Ahora, la confirmación de los 74 latigazos contra Parastoo Ahmadi transforma aquel concierto difundido por internet en un nuevo episodio del conflicto entre regulación estatal, expresión artística y derechos de las mujeres. Fuentes: Infobae, The New York Times.
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