Alarma en base usada por EEUU: cinco arrestos y Trump habla de “gran daño”
Cinco hombres fueron arrestados cerca de RAF Fairford por sospechas de terrorismo y explosivos. Trump asegura que buscaban causar gran daño.
Publicado el27/09/2026 a las 15:04
- Cinco hombres fueron arrestados
- Unos 85 hogares evacuados
- Antiterrorismo investiga posible ataque
RAF Fairford en alerta: cinco arrestados cerca de base de EEUU
El operativo comenzó aproximadamente a las 12:45 a.m. del domingo 27 de septiembre, después de un aviso sobre tres vehículos que parecían dirigirse hacia RAF Fairford. Agentes armados respondieron y detuvieron a cinco hombres en Whelford, inicialmente bajo sospecha de violaciones a la legislación británica sobre explosivos.
A group of Muslim terrorists have been caught in act about to blow up soldiers at RAF Fairford which is used by American troops. Only 24hrs after police told me I was a target too. And the Prime Minister sits on the BBC calling Danny Tommo a racist. This is England 2026. pic.twitter.com/wgAMLZ20fx— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 27, 2026
TE PUEDE INTERESAR: DHS desmiente freno a ICE: inmigrantes sin antecedentes siguen expuestos a arrestosPosteriormente, los cinco también fueron arrestados bajo sospecha de preparar un acto terrorista, mientras Counter Terrorism Policing asumió la investigación. Las autoridades establecieron un perímetro de 400 metros alrededor de los vehículos mientras especialistas militares en desactivación de explosivos comenzaron a examinarlos.
Evacúan viviendas durante operativo antiterrorista
Como medida preventiva, alrededor de 85 hogares recibieron instrucciones de evacuar mientras continuaba la inspección, según la Policía de Gloucestershire. Las autoridades habilitaron un centro recreativo cercano para residentes sin otro lugar donde permanecer durante el despliegue de seguridad. RAF Fairford alberga unidades estadounidenses y funciona como una importante instalación operativa para bombarderos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa. La base también ha sido utilizada durante el conflicto con Irán, aumentando su relevancia estratégica dentro de las operaciones militares estadounidenses en Europa.
UPDATE: 5 men have now been arrested on suspicion of a car bomb plot against RAF Fairford, found with 3 vans suspected to have been used as car bombs.The men were pictured shirtless in handcuffs, a detail suggesting officers may also have suspected suicide vests. Counter… pic.twitter.com/1mehwNsx6w — British Intel (@TheBritishIntel) September 27, 2026
Trump destaca cooperación con Reino UnidoEl proceso
El presidente sostuvo que los sospechosos habían estado bajo investigación y resaltó la colaboración británico-estadounidense que precedió a las detenciones. La afirmación presidencial sobre un posible ataque contra la instalación va más allá de lo confirmado hasta ahora públicamente por los investigadores británicos. La Policía Metropolitana únicamente ha confirmado sospechas de preparación de un acto terrorista y delitos vinculados con explosivos, mientras continúa recopilando evidencia. Tampoco se ha divulgado oficialmente la nacionalidad de los detenidos ni una eventual conexión con algún Estado, organización extranjera o el conflicto con Irán.
🚨 BREAKING: Donald Trump responds to the suspected bomb plot at RAF Fairford"Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort, and working with the British worked out great and we got them" pic.twitter.com/PlChiTQlSx — Politics UK (@PolitlcsUK) September 27, 2026