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Alarma en base usada por EEUU: cinco arrestos y Trump habla de “gran daño”
Cinco hombres fueron arrestados cerca de RAF Fairford por sospechas de terrorismo y explosivos. Trump asegura que buscaban causar gran daño.
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RAF Fairford en alerta: cinco arrestados cerca de base de EEUU
Foto Washington (United States), 27/09/2026.- US President Donald Trump holds an umbrella as he speaks to the press before departing from the new South Lawn helipad in Marine One at the White House in Washington, DC, USA, 27 September 2026. Trump is heading to Medinah, Illinois where he will be attending the PGA Tour President's Cup. EFE/EPA/Samuel Corum / POOL

Publicado el27/09/2026 a las 15:04

  • Cinco hombres fueron arrestados
  • Unos 85 hogares evacuados
  • Antiterrorismo investiga posible ataque
Cinco hombres fueron arrestados cerca de RAF Fairford, una estratégica base británica utilizada por fuerzas estadounidenses, tras detectarse tres vehículos sospechosos durante la madrugada. La Policía Metropolitana informó que los detenidos son investigados por presuntos delitos relacionados con explosivos y por sospecha de preparar un acto terrorista. Donald Trump elogió el operativo y aseguró en Chicago que los sospechosos buscaban provocar un “gran daño”, destacando la cooperación entre Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo, la investigación continúa en una etapa inicial y las autoridades británicas todavía trabajan para determinar las circunstancias y posibles objetivos del presunto plan.

RAF Fairford en alerta: cinco arrestados cerca de base de EEUU

El operativo comenzó aproximadamente a las 12:45 a.m. del domingo 27 de septiembre, después de un aviso sobre tres vehículos que parecían dirigirse hacia RAF Fairford. Agentes armados respondieron y detuvieron a cinco hombres en Whelford, inicialmente bajo sospecha de violaciones a la legislación británica sobre explosivos.
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Posteriormente, los cinco también fueron arrestados bajo sospecha de preparar un acto terrorista, mientras Counter Terrorism Policing asumió la investigación. Las autoridades establecieron un perímetro de 400 metros alrededor de los vehículos mientras especialistas militares en desactivación de explosivos comenzaron a examinarlos.

Evacúan viviendas durante operativo antiterrorista

Como medida preventiva, alrededor de 85 hogares recibieron instrucciones de evacuar mientras continuaba la inspección, según la Policía de Gloucestershire. Las autoridades habilitaron un centro recreativo cercano para residentes sin otro lugar donde permanecer durante el despliegue de seguridad. RAF Fairford alberga unidades estadounidenses y funciona como una importante instalación operativa para bombarderos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa. La base también ha sido utilizada durante el conflicto con Irán, aumentando su relevancia estratégica dentro de las operaciones militares estadounidenses en Europa.

Trump destaca cooperación con Reino UnidoEl proceso

El presidente sostuvo que los sospechosos habían estado bajo investigación y resaltó la colaboración británico-estadounidense que precedió a las detenciones. La afirmación presidencial sobre un posible ataque contra la instalación va más allá de lo confirmado hasta ahora públicamente por los investigadores británicos. La Policía Metropolitana únicamente ha confirmado sospechas de preparación de un acto terrorista y delitos vinculados con explosivos, mientras continúa recopilando evidencia. Tampoco se ha divulgado oficialmente la nacionalidad de los detenidos ni una eventual conexión con algún Estado, organización extranjera o el conflicto con Irán.

¿Qué se sabe del posible ataque?

El caso ocurre mientras Fairford mantiene un papel sensible por su utilización estadounidense durante las operaciones relacionadas con el conflicto iraní. La Policía pidió expresamente evitar especulaciones y seguir canales oficiales mientras especialistas determinan qué contenían los vehículos y reconstruyen los movimientos de los detenidos. La investigación deberá aclarar si existían explosivos preparados para utilizarse, cuál era el objetivo previsto y si otras personas participaron en la planificación. Por ahora, el elemento confirmado es que cinco hombres permanecen detenidos y que el caso está formalmente en manos de las autoridades antiterroristas británicas. Fuentes: Efe, Univision.
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