Casa Blanca vuelve a excluir a CNN: ahora queda fuera del Air Force One en plena batalla judicial
Publicado el26/09/2026 a las 18:58
- CNN queda fuera del vuelo.
- Juez restauró acreditaciones previamente.
- Disputa judicial continúa abierta.
La disputa entre la Casa Blanca y CNN escaló este sábado después de que la cadena quedara fuera del Air Force One para el viaje del presidente Donald Trump a Knoxville, Tennessee, donde el mandatario tenía previsto asistir a un partido de fútbol americano universitario.
CNN debía realizar las funciones correspondientes al “pool” televisivo durante el desplazamiento presidencial, pero la guía distribuida por la Casa Blanca colocó en su lugar a Real America’s Voice News, una cadena conservadora que no forma parte del grupo tradicional de cinco grandes cadenas que comparten estas tareas.
El sistema de “pool” permite que un número reducido de periodistas acompañe al presidente cuando existen restricciones de espacio y distribuya posteriormente imágenes e información entre otros medios, evitando que cada organización necesite tener un equipo propio presente.
La exclusión resulta especialmente relevante porque ocurre pocos días después de otra confrontación entre la Administración Trump y CNN, MS NOW y Politico, medios que fueron apartados de las instalaciones de la Casa Blanca y posteriormente llevaron el caso ante un tribunal federal.
Una demanda por la Primera Enmienda precedió al nuevo conflicto
🌎 | CNN quedó fuera del Air Force One durante el viaje de Trump a Tennessee, pese a que un juez ordenó restaurar su acceso a la Casa Blanca. Real America’s Voice ocupó su lugar en el grupo televisivo. El conflicto con Trump sigue abierto. La nueva exclusión reaviva el conflicto. pic.twitter.com/lLAaA4ehfd
— Visión24 Televisión (@vision24tv) September 26, 2026
CNN, MS NOW y Politico demandaron a la Administración Trump argumentando que su exclusión de la Casa Blanca vulneraba derechos protegidos por la Primera Enmienda y que habían sido castigados por el contenido de su cobertura periodística.
El juez federal Timothy Kelly concedió temporalmente a los medios una orden que permitió recuperar sus acreditaciones de acceso a la Casa Blanca, aunque la resolución no abordó directamente las asignaciones del “pool” ni estableció específicamente quién puede viajar en Air Force One.
Los periodistas regresaron posteriormente al complejo presidencial y la cobertura televisiva conjunta comenzó a normalizarse. CNN incluso recibió una asignación para cubrir una actividad relacionada con la visita del presidente chino Xi Jinping antes de producirse el nuevo episodio.
La Casa Blanca había justificado previamente las restricciones acusando a los medios afectados de publicar información falsa, mientras las organizaciones periodísticas sostienen que el Gobierno no puede utilizar las acreditaciones como represalia por una cobertura que resulte desfavorable al presidente.
Grandes cadenas respaldaron a CNN ante las restricciones
El conflicto también ha involucrado a otras cadenas estadounidenses. Cuando CNN fue excluida inicialmente, ABC, CBS, NBC y Fox News dejaron de participar temporalmente en determinadas tareas del “pool” televisivo en solidaridad con la cadena afectada.
Las organizaciones defendieron el interés público de mantener una cobertura independiente de la Presidencia, mientras el enfrentamiento planteaba nuevamente preguntas sobre los criterios que puede utilizar una administración para seleccionar a los periodistas que tienen acceso directo al mandatario.
La controversia adquiere otra dimensión porque desde 2025 la Casa Blanca asumió mayor control sobre la composición diaria del “pool”, una función que tradicionalmente había sido coordinada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.
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El nuevo episodio podría volver a alterar ese mecanismo, debido a que CNN tenía asignado el turno televisivo para el viaje a Tennessee y el espacio terminó siendo ocupado por un medio que no integra el grupo habitual de cadenas participantes.
Qué significa la disputa entre Trump y los medios
El enfrentamiento va más allá de CNN porque pone sobre la mesa dos cuestiones diferentes: la capacidad de la Casa Blanca para administrar espacios limitados alrededor del presidente y las protecciones constitucionales frente a posibles exclusiones basadas en el contenido de la cobertura.
La orden judicial que permitió regresar a CNN, MS NOW y Politico no cerró completamente esa discusión. Al no pronunciarse específicamente sobre Air Force One o las tareas del “pool”, permanecen abiertas preguntas que podrían convertirse en nuevos puntos de litigio.
Para la audiencia, el sistema de cobertura conjunta resulta relevante porque las imágenes obtenidas por un solo equipo pueden terminar siendo utilizadas por numerosas organizaciones periodísticas para informar sobre actividades presidenciales dentro y fuera de Washington.
La batalla entre la Administración Trump y los medios afectados continúa así tanto en tribunales como alrededor del acceso presidencial, mientras las próximas decisiones judiciales podrían ayudar a definir los límites aplicables a futuras restricciones.
FUENTES: EFE