Casa Blanca vuelve a excluir a CNN: ahora queda fuera del Air Force One en plena batalla judicial

CNN queda fuera del vuelo.

Juez restauró acreditaciones previamente.

Disputa judicial continúa abierta.

La disputa entre la Casa Blanca y CNN escaló este sábado después de que la cadena quedara fuera del Air Force One para el viaje del presidente Donald Trump a Knoxville, Tennessee, donde el mandatario tenía previsto asistir a un partido de fútbol americano universitario.

CNN debía realizar las funciones correspondientes al “pool” televisivo durante el desplazamiento presidencial, pero la guía distribuida por la Casa Blanca colocó en su lugar a Real America’s Voice News, una cadena conservadora que no forma parte del grupo tradicional de cinco grandes cadenas que comparten estas tareas.

El sistema de “pool” permite que un número reducido de periodistas acompañe al presidente cuando existen restricciones de espacio y distribuya posteriormente imágenes e información entre otros medios, evitando que cada organización necesite tener un equipo propio presente.

La exclusión resulta especialmente relevante porque ocurre pocos días después de otra confrontación entre la Administración Trump y CNN, MS NOW y Politico, medios que fueron apartados de las instalaciones de la Casa Blanca y posteriormente llevaron el caso ante un tribunal federal.

Una demanda por la Primera Enmienda precedió al nuevo conflicto

🌎 | CNN quedó fuera del Air Force One durante el viaje de Trump a Tennessee, pese a que un juez ordenó restaurar su acceso a la Casa Blanca. Real America’s Voice ocupó su lugar en el grupo televisivo. El conflicto con Trump sigue abierto. La nueva exclusión reaviva el conflicto. pic.twitter.com/lLAaA4ehfd — Visión24 Televisión (@vision24tv) September 26, 2026



CNN, MS NOW y Politico demandaron a la Administración Trump argumentando que su exclusión de la Casa Blanca vulneraba derechos protegidos por la Primera Enmienda y que habían sido castigados por el contenido de su cobertura periodística.

El juez federal Timothy Kelly concedió temporalmente a los medios una orden que permitió recuperar sus acreditaciones de acceso a la Casa Blanca, aunque la resolución no abordó directamente las asignaciones del “pool” ni estableció específicamente quién puede viajar en Air Force One.

Los periodistas regresaron posteriormente al complejo presidencial y la cobertura televisiva conjunta comenzó a normalizarse. CNN incluso recibió una asignación para cubrir una actividad relacionada con la visita del presidente chino Xi Jinping antes de producirse el nuevo episodio.

La Casa Blanca había justificado previamente las restricciones acusando a los medios afectados de publicar información falsa, mientras las organizaciones periodísticas sostienen que el Gobierno no puede utilizar las acreditaciones como represalia por una cobertura que resulte desfavorable al presidente.