Trump sufre otro revés: Andy Ogles pierde las primarias republicanas en Tennessee
Publicado el07/08/2026 a las 14:22
El congresista republicano Andy Ogles perdió las primarias de Tennessee frente al excomisionado estatal de Agricultura Charlie Hatcher, pese a recibir horas antes del cierre de las urnas un nuevo respaldo del presidente Donald Trump.
Por qué importa: Es la segunda derrota esta semana de un candidato respaldado por Trump y pone a prueba nuevamente cuánto puede pesar su apoyo entre los votantes republicanos rumbo a las elecciones de noviembre.
Trump sufre una derrota electoral en primarias de Tennessee
PROJECTION: Trump-backed GOP Rep. Andy Ogles falls to a challenger backed by Tennessee’s governor, becoming the ninth House member to lose a primary this year. https://t.co/WgZMVUAIRg
— NBC News (@NBCNews) August 7, 2026
Hatcher se impuso en la primaria republicana del quinto distrito congresional de Tennessee y terminó con las aspiraciones de Ogles de conseguir un tercer mandato consecutivo en la Cámara de Representantes.
Trump había intervenido públicamente en la contienda pocas horas antes del cierre de las urnas, según BBC.
En Truth Social, describió al congresista como un “guerrero conservador” y aseguró que tenía un fuerte respaldo dentro de su comunidad.
“El congresista Andy Ogles está haciendo un trabajo fantástico”, escribió Trump al reiterar su “apoyo completo y total para la reelección”.
El resultado: Hatcher será ahora el candidato republicano por el quinto distrito.
Qué sigue: Se espera que enfrente en noviembre al alcalde de Columbia, Chaz Molder, ganador de la primaria demócrata.
Ogles deja atrás un mandato marcado por controversias
Charlie Hatcher derrota al representante estadounidense Andy Ogles en las primarias republicanas de Tennessee.https://t.co/iUnqfernBT
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) August 7, 2026
Andy Ogles representa al quinto distrito de Tennessee desde 2023 y durante su paso por el Congreso estuvo involucrado en varias controversias.
Fue investigado por presuntas infracciones relacionadas con las leyes de financiación de campañas, aunque no fue acusado de ningún delito y negó haber cometido irregularidades.
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También recibió fuertes críticas por comentarios contra los musulmanes publicados en X.
Entre otras afirmaciones, sostuvo que “los musulmanes no pertenecen a la sociedad estadounidense” y que “Estados Unidos y el Islam son incompatibles”.
El dato: Ogles cumplía su segundo mandato cuando perdió la nominación republicana.
Es la segunda derrota de un candidato apoyado por Trump esta semana
La derrota de Ogles ocurrió después de que otro candidato republicano respaldado por Trump perdiera una primaria en Michigan el miércoles.
Tennessee dejó además otro resultado adverso para el presidente.
Amir Hassan, quien también contaba con su respaldo, quedó muy por detrás de Tom Smith, pese a que Smith había suspendido su campaña en julio y apoyado a otro candidato.
Los resultados no significan, sin embargo, que el respaldo presidencial haya dejado de ser influyente en las primarias republicanas.
El contraste: Varios candidatos apoyados por Trump consiguieron victorias esta misma semana en otros estados.
Trump también consiguió victorias en Michigan, Kansas y Washington
John James ganó la nominación republicana para gobernador de Michigan pese al elevado gasto de campaña de su rival. Trump lo respaldó y apareció junto a él en un acto la semana pasada.
En Kansas, los republicanos también eligieron al candidato respaldado por Trump para gobernador.
En Washington, Amanda McKinney, otra candidata apoyada por el presidente, terminó en primer lugar en una contienda por la Cámara.
La atención pasa ahora a noviembre. Los ganadores de estas primarias competirán en unas elecciones de mitad de mandato en las que estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado.
Qué sigue: Hatcher buscará mantener el quinto distrito de Tennessee en manos republicanas frente al demócrata Chaz Molder.