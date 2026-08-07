Trump sufre otro revés: Andy Ogles pierde las primarias republicanas en Tennessee

El congresista republicano Andy Ogles perdió las primarias de Tennessee frente al excomisionado estatal de Agricultura Charlie Hatcher, pese a recibir horas antes del cierre de las urnas un nuevo respaldo del presidente Donald Trump.

Por qué importa: Es la segunda derrota esta semana de un candidato respaldado por Trump y pone a prueba nuevamente cuánto puede pesar su apoyo entre los votantes republicanos rumbo a las elecciones de noviembre.

Trump sufre una derrota electoral en primarias de Tennessee

PROJECTION: Trump-backed GOP Rep. Andy Ogles falls to a challenger backed by Tennessee’s governor, becoming the ninth House member to lose a primary this year. https://t.co/WgZMVUAIRg — NBC News (@NBCNews) August 7, 2026

Hatcher se impuso en la primaria republicana del quinto distrito congresional de Tennessee y terminó con las aspiraciones de Ogles de conseguir un tercer mandato consecutivo en la Cámara de Representantes.

Trump había intervenido públicamente en la contienda pocas horas antes del cierre de las urnas, según BBC.

En Truth Social, describió al congresista como un “guerrero conservador” y aseguró que tenía un fuerte respaldo dentro de su comunidad.

“El congresista Andy Ogles está haciendo un trabajo fantástico”, escribió Trump al reiterar su “apoyo completo y total para la reelección”.

El resultado: Hatcher será ahora el candidato republicano por el quinto distrito.

Qué sigue: Se espera que enfrente en noviembre al alcalde de Columbia, Chaz Molder, ganador de la primaria demócrata.