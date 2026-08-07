Florida pone a prueba el peso del voto latino en las primarias de agosto

La carrera por la gobernación y varias contiendas al Congreso convertirán al estado en uno de los principales termómetros electorales antes de noviembre. Connecticut ofrecerá otra señal sobre la participación hispana durante el voto latino en Florida.

Florida tendrá en agosto una de las primarias más observadas del cierre de la temporada electoral, con una gobernación abierta, una elección especial al Senado y varias contiendas por la Cámara de Representantes.

Por qué importa: Con casi tres de cada diez habitantes identificados como hispanos o latinos, Florida ofrece una oportunidad para medir qué tanto puede influir este electorado en las candidaturas que llegarán a noviembre.

La gobernación de Florida será una de las grandes pruebas

NBC News identifica la carrera por gobernador como una de las contiendas a seguir. El puesto quedará abierto porque el republicano Ron DeSantis no puede buscar otro mandato debido a los límites establecidos por el estado.

La competencia incluye unas primarias republicanas con varios aspirantes y una contienda demócrata también disputada. Además, los votantes definirán candidatos para otros puestos estatales y federales.

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Lo que está en juego: Florida tendrá también una elección especial al Senado, elecciones para la Cámara y contiendas por vicegobernador y fiscal general, según el calendario recopilado por NBC News.

Dos distritos de la Cámara, el 19 y el 20, aparecen entre las carreras destacadas por la cadena.