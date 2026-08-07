Florida pone a prueba el peso del voto latino en las primarias de agosto
Publicado el07/08/2026 a las 08:26
La carrera por la gobernación y varias contiendas al Congreso convertirán al estado en uno de los principales termómetros electorales antes de noviembre. Connecticut ofrecerá otra señal sobre la participación hispana durante el voto latino en Florida.
Florida tendrá en agosto una de las primarias más observadas del cierre de la temporada electoral, con una gobernación abierta, una elección especial al Senado y varias contiendas por la Cámara de Representantes.
- Por qué importa: Con casi tres de cada diez habitantes identificados como hispanos o latinos, Florida ofrece una oportunidad para medir qué tanto puede influir este electorado en las candidaturas que llegarán a noviembre.
La gobernación de Florida será una de las grandes pruebas
NBC News identifica la carrera por gobernador como una de las contiendas a seguir. El puesto quedará abierto porque el republicano Ron DeSantis no puede buscar otro mandato debido a los límites establecidos por el estado.
La competencia incluye unas primarias republicanas con varios aspirantes y una contienda demócrata también disputada. Además, los votantes definirán candidatos para otros puestos estatales y federales.
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- Lo que está en juego: Florida tendrá también una elección especial al Senado, elecciones para la Cámara y contiendas por vicegobernador y fiscal general, según el calendario recopilado por NBC News.
Dos distritos de la Cámara, el 19 y el 20, aparecen entre las carreras destacadas por la cadena.
El peso hispano convierte a Florida en un termómetro
La dimensión de la población latina ayuda a explicar por qué los resultados tendrán especial interés para ambos partidos.
Según las estimaciones más recientes del Census Bureau, Florida tenía unos 23.5 millones de habitantes en 2025 y el 29.2% de su población era hispana o latina.
Ese peso es todavía mayor en determinadas zonas. En el condado de Osceola, por ejemplo, los hispanos representan el 58.2% de la población, según el Census Bureau.
- La clave: Una elevada población hispana no equivale automáticamente al mismo porcentaje de votantes, pero muestra dónde las campañas tienen mayores incentivos para competir por el respaldo latino.
Por eso, más que observar únicamente quién gana, será relevante comparar qué candidatos movilizan mejor a comunidades hispanas y qué mensajes logran mayor respaldo.
Connecticut ofrecerá un segundo punto de comparación
Connecticut tendrá otra de las primarias importantes de agosto, con elecciones para gobernador, vicegobernador, Cámara de Representantes, fiscal general y secretario de Estado, según NBC News.
Su comunidad latina es proporcionalmente menor que la de Florida, aunque mantiene un peso considerable: el 19.9% de los residentes de Connecticut son hispanos o latinos, de acuerdo con el Census Bureau.
- El contraste: En New Haven, esa proporción alcanza el 31%, lo que muestra que la influencia potencial del electorado latino puede variar considerablemente dentro del estado.
Voto latino en Florida: Los resultados dejarán pistas para noviembre
Las primarias no decidirán por sí solas el comportamiento del voto latino en las elecciones generales, pero pueden mostrar qué partidos y candidatos están logrando movilizarlo, según ABC 25 WPBF.
Florida será la prueba de mayor escala por su población hispana y por la cantidad de cargos relevantes en juego. Connecticut permitirá observar si algunas de esas señales aparecen también en otro estado con una comunidad latina significativa.
- Qué observar: participación, desempeño de los candidatos en zonas con fuerte presencia hispana y capacidad de los ganadores para ampliar su coalición antes de las elecciones generales.