Nuevo México enfrenta al Gobierno de Trump por los archivos de Jeffrey Epstein

El estado de Nuevo México presentó una demanda contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y contra su fiscal general interino, Todd Blanche, para exigir la entrega de documentos sin censura relacionados con Jeffrey Epstein y su propiedad Zorro Ranch, ubicada en el condado de Santa Fe.

La acción judicial, presentada ante un tribunal federal en Washington, busca obligar al Gobierno federal a compartir información que, según las autoridades estatales, es fundamental para avanzar en una investigación criminal propia sobre presuntos casos de abuso y explotación sexual vinculados al financiero fallecido.

¿Por qué Nuevo México presentó la demanda?

La demanda sostiene que el Departamento de Justicia ha incumplido su compromiso de compartir los archivos recopilados durante la investigación federal sobre Epstein.

Según el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, en 2019 las autoridades federales solicitaron al estado suspender sus propias pesquisas sobre Zorro Ranch mientras avanzaba la investigación nacional, con la promesa de entregar posteriormente la información obtenida.

Sin embargo, el estado asegura que esa colaboración nunca ocurrió y que el Gobierno federal continúa reteniendo documentos sin censura que podrían ser determinantes para identificar víctimas, testigos y posibles responsables.

«El Departamento de Justicia está obstaculizando nuestra investigación criminal al negarse a proporcionar los archivos sin censura de Epstein», señala la demanda.

¿Qué documentos busca obtener?

Today we sent another letter to @TheJusticeDept and this afternoon, SDNY called to inform us they will NOT cooperate and will not support the only active criminal investigation into Jeffrey Epstein. pic.twitter.com/CARbTN9VvP — New Mexico Department of Justice (@NewMexicoDOJ) July 14, 2026

Nuevo México solicita el acceso completo a los archivos relacionados con la investigación sobre Zorro Ranch, una propiedad de Epstein que durante años fue objeto de múltiples denuncias y donde presuntamente ocurrieron algunos de los hechos investigados.

Las autoridades estatales sostienen que esos documentos contienen información que permitiría avanzar en investigaciones locales que permanecen abiertas.

La demanda no busca establecer nuevas responsabilidades sobre Jeffrey Epstein, sino cuestionar la negativa del Departamento de Justicia a entregar información que podría ser relevante para las autoridades estatales.

Un choque directo con el Gobierno de Trump

El litigio enfrenta directamente al estado de Nuevo México con el Departamento de Justicia durante la administración del presidente Donald Trump, en un nuevo capítulo de las tensiones entre gobiernos estatales y autoridades federales.

La disputa gira en torno al acceso a información pública y al alcance de la cooperación entre ambas instancias para investigar posibles delitos.

El papel de

La demanda también incluye como demandado a Todd Blanche, actual fiscal general interino y máxima autoridad del Departamento de Justicia.

Su participación resulta relevante porque la decisión de mantener reservados los documentos depende directamente de la institución que encabeza. Además, Blanche se encuentra pendiente de confirmación definitiva en el cargo por parte del Senado, lo que mantiene bajo escrutinio varias de las decisiones adoptadas por el DOJ durante su gestión interina.

Transparencia y rendición de cuentas

Más allá del caso Epstein, la demanda pone sobre la mesa un debate sobre la transparencia del Gobierno federal y la obligación de compartir información con las autoridades estatales cuando existen investigaciones paralelas.

Nuevo México sostiene que la negativa del Departamento de Justicia limita su capacidad para investigar posibles delitos y dificulta el acceso a pruebas que podrían ser clave para esclarecer los hechos ocurridos en Zorro Ranch.

¿Qué sigue?

Ahora será un tribunal federal el encargado de decidir si el Departamento de Justicia debe entregar los documentos solicitados.

Si el juez falla a favor de Nuevo México, el Gobierno federal podría verse obligado a divulgar parte o la totalidad de los archivos sin censura relacionados con la investigación sobre Jeffrey Epstein, lo que permitiría reactivar las pesquisas estatales y abrir nuevas líneas de investigación.