Senadores republicanos declaran a Anthony Fauci en desacato al Congreso por invocar la Quinta Enmienda

El comité del Senado aprobó la resolución por 8 votos contra 5 y Rand Paul anunció que remitirá el caso al Departamento de Justicia.

Los republicanos del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado votaron a favor de declarar al Dr.

Anthony Fauci en desacato al Congreso después de que se negara a responder preguntas durante una audiencia sobre la pandemia de Covid-19, según NBC News.

Por qué importa: La votación abre la puerta a una posible investigación penal por desacato, pero no significa que Fauci haya sido acusado formalmente ni que vaya a enfrentar automáticamente un juicio.

Anthony Fauci invocó la Quinta Enmienda durante la audiencia

A US Senate committee voted to hold Dr Anthony Fauci in contempt of Congress after the former top infectious-disease official refused to answer questions about his handling of the COVID-19 pandemic https://t.co/vFVpexleI0 pic.twitter.com/yvQgBt5Iyi — Reuters (@Reuters) August 6, 2026



Fauci recurrió repetidamente a la Quinta Enmienda, que protege a una persona de ser obligada a dar respuestas que puedan incriminarla.

El exfuncionario de salud explicó al inicio de su comparecencia que temía que los republicanos intentaran utilizar sus declaraciones para procesarlo.

El presidente del comité, el republicano Rand Paul, cuestionó ese argumento debido al indulto preventivo que el entonces presidente Joe Biden otorgó a Fauci antes de abandonar la Casa Blanca.

La votación: Los republicanos aprobaron la resolución por 8 votos contra 5, siguiendo las líneas partidistas. La disputa: Paul sostiene que Fauci debía responder; su defensa afirma que estaba ejerciendo un derecho constitucional.

Paul planteó el asunto como una prueba sobre si un testigo beneficiado por un amplio indulto presidencial puede negarse a contestar las preguntas del Congreso sin enfrentar consecuencias.