Senadores republicanos declaran a Anthony Fauci en desacato al Congreso por invocar la Quinta Enmienda
Publicado el06/08/2026 a las 16:35
El comité del Senado aprobó la resolución por 8 votos contra 5 y Rand Paul anunció que remitirá el caso al Departamento de Justicia.
Los republicanos del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado votaron a favor de declarar al Dr.
Anthony Fauci en desacato al Congreso después de que se negara a responder preguntas durante una audiencia sobre la pandemia de Covid-19, según NBC News.
Por qué importa: La votación abre la puerta a una posible investigación penal por desacato, pero no significa que Fauci haya sido acusado formalmente ni que vaya a enfrentar automáticamente un juicio.
Anthony Fauci invocó la Quinta Enmienda durante la audiencia
A US Senate committee voted to hold Dr Anthony Fauci in contempt of Congress after the former top infectious-disease official refused to answer questions about his handling of the COVID-19 pandemic https://t.co/vFVpexleI0 pic.twitter.com/yvQgBt5Iyi
— Reuters (@Reuters) August 6, 2026
Fauci recurrió repetidamente a la Quinta Enmienda, que protege a una persona de ser obligada a dar respuestas que puedan incriminarla.
El exfuncionario de salud explicó al inicio de su comparecencia que temía que los republicanos intentaran utilizar sus declaraciones para procesarlo.
El presidente del comité, el republicano Rand Paul, cuestionó ese argumento debido al indulto preventivo que el entonces presidente Joe Biden otorgó a Fauci antes de abandonar la Casa Blanca.
La votación: Los republicanos aprobaron la resolución por 8 votos contra 5, siguiendo las líneas partidistas.
La disputa: Paul sostiene que Fauci debía responder; su defensa afirma que estaba ejerciendo un derecho constitucional.
Paul planteó el asunto como una prueba sobre si un testigo beneficiado por un amplio indulto presidencial puede negarse a contestar las preguntas del Congreso sin enfrentar consecuencias.
El caso de Fauci pasa ahora al Departamento de Justicia
WATCH: The Senate Homeland Security Committee votes to hold Dr. Anthony Fauci in contempt after he invoked the Fifth Amendment 111 times during a hearing on COVID accountability. pic.twitter.com/u4BTGhlUHZ
— NEWSMAX (@NEWSMAX) August 6, 2026
El comité tenía dos caminos: enviar directamente la remisión por desacato al Departamento de Justicia o pedir al líder de la mayoría del Senado, John Thune, que llevara la resolución al pleno.
Paul anunció que optaría por la primera vía.
“Hoy mismo se lo entregaremos personalmente al fiscal general, y también se lo entregaremos personalmente al fiscal federal del Distrito de Columbia”, dijo a periodistas después de la votación.
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Qué sigue: Un portavoz del Departamento de Justicia confirmó que recibió la remisión y señaló que trabajará con el Senado sobre el asunto.
La alternativa de buscar una votación del pleno enfrentaría otro obstáculo: según NBC News, probablemente no existirían los 60 votos necesarios para sacar adelante la medida en un Senado estrechamente dividido.
Una remisión por desacato no equivale a una condena
El envío del caso al Departamento de Justicia tampoco convierte automáticamente a Fauci en acusado.
Si Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, decide buscar un procesamiento, su oficina tendría que conseguir primero una acusación formal de un gran jurado.
El límite: La votación del comité inicia otro paso del proceso, pero todavía existen decisiones legales antes de que Fauci pueda enfrentar cargos.
El abogado de Fauci, David Schertler, calificó la decisión como “una burda maniobra política destinada a castigar al Dr. Fauci por ejercer sus derechos constitucionales”.
También acusó a Paul de mantener una “venganza personal” contra Fauci y de intentar utilizar al Departamento de Justicia contra el exfuncionario.
Así, la disputa que comenzó en una tensa audiencia del Senado pasa ahora al terreno del Departamento de Justicia, que deberá determinar qué curso dar a la remisión recibida.