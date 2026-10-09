Target abrirá 2,300 empleos de temporada en Target en sus tiendas del área metropolitana de Atlanta para la temporada de compras de fin de año, con un pago inicial de $15 a $24 por hora, según anunció la empresa el jueves 8 de octubre.

Los puestos ofrecen beneficios desde el primer día, como acceso anticipado al pago y descuento de empleado del 10%.

El pago inicial más bajo de Target ($15) queda por debajo del promedio de un vendedor de tienda en Atlanta ($16.85 la hora), pero es más del doble del salario mínimo federal de $7.25, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Según Target, más de la mitad de sus empleados de temporada en tiendas se quedaron con la empresa después de las fiestas el año pasado.

Por qué importa: el anuncio llega en medio del debate sobre el costo de vida en Georgia. En el debate Ossoff-Collins por el Senado, el jueves 8 de octubre, el senador demócrata Jon Ossoff y el representante republicano Mike Collins chocaron por el precio de la gasolina, los seguros médicos y los aranceles. Para muchas familias latinas, un trabajo extra en las fiestas es la forma de cubrir esos gastos.

Cuánto paga Target frente al promedio

[caption id="attachment_1696039" align="alignnone" width="1600"]Infografía: MundoNow[/caption]

Un vendedor de tienda gana en promedio $16.85 por hora en el área de Atlanta, $16.34 en todo Georgia y $17.94 en el país, según la encuesta de salarios por ocupación de la BLS de mayo de 2025. Es decir, el pago inicial más bajo de Target ($15) queda por debajo de esos promedios, mientras que el más alto ($24) los supera por más de $6.

Frente al conjunto de los trabajadores, la brecha es mayor. El salario promedio por hora en el sector privado era de $37.62 en el área de Atlanta, $36.10 en Georgia y $37.76 en Estados Unidos en agosto de 2026, según cifras preliminares de la BLS. Ese promedio incluye profesiones mejor pagadas, como médicos e ingenieros. El salario típico, o mediana, de todos los trabajadores en Atlanta era de $24.60 por hora en mayo de 2025: casi igual al tope que ofrece Target.

En Georgia, el salario mínimo estatal es de $5.15, pero para casi todos los empleos aplica el mínimo federal de $7.25 por hora, según el Departamento de Trabajo de Georgia.

Lo que alcanza tu sueldo con los precios de hoy

Con la gasolina regular a $3.83 el galón en Georgia, según AAA, una hora de trabajo a $15 alcanza para unos 3.9 galones; a $24, para unos 6.3. Si trabajas 40 horas a la semana, ganarías entre $600 y $960 antes de impuestos. Los empleos de temporada no siempre ofrecen horario completo, así que pregunta cuántas horas te darán.

En el área de Atlanta, los salarios han subido más rápido que los precios. El salario promedio por hora del sector privado aumentó 4.6% entre agosto de 2025 y agosto de 2026, mientras que los precios al consumidor en la zona subieron 2.9%, según la BLS. En el país, en cambio, el salario promedio subió 3.1% y los precios 3.4% en el mismo periodo.