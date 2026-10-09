El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) investigan el disparo de ICE en Nueva York que dejó herido en el cuello a Oscar Belgal, un dominicano de 28 años, mientras su hijo de 5 años iba en el asiento trasero de su camioneta. El hombre, estable, fue sacado del hospital por agentes federales en la noche del jueves 8 de octubre, después de que el alcalde Zohran Mamdani intentara sin éxito negociar su liberación con el presidente Donald Trump.

Según la comisionada de la Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, al menos un agente de ICE disparó siete veces en Marble Hill, en el norte de Manhattan, cerca de las 4 p.m.

en Marble Hill, en el norte de Manhattan, cerca de las 4 p.m. El niño no sufrió heridas físicas y quedó al cuidado de familiares, según la NYPD.

El DHS defiende el operativo: dice que Belgal tiene antecedentes, vínculos con la pandilla Trinitarios y que embistió vehículos de ICE.

Cuatro manifestantes fueron arrestados frente al hospital, según ABC7 Nueva York.

Por qué importa: el caso reabre una pregunta que se repite en todo el país: ¿hasta dónde puede llegar la fuerza en un arresto migratorio, sobre todo cuando hay niños en el auto y en la calle? Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul exigen frenar los operativos de ICE en el estado; el gobierno federal culpa a las políticas santuario.

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A primera hora del viernes 9 de octubre, el canal News 12 The Bronx informó que el FBI y el DHS investigan el caso. Un video difundido por News 12 muestra al niño acercándose a su padre, esposado en el pavimento, mientras grita en español "mi papá".

Tisch explicó en una conferencia de prensa nocturna que un video de la NYPD muestra a un agente federal vestido de civil acercarse con el arma en la mano a la ventanilla del conductor, y a otro agente frente a la camioneta. El vehículo avanzó y salió del cuadro; la cámara no captó los disparos, según Gothamist. La policía halló siete casquillos y daños en el parabrisas y el vidrio trasero.

Mamdani dijo que pasó dos horas al teléfono con Trump y con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. "Esas negociaciones no tuvieron éxito. Hace unos momentos, ICE metió al hombre en un vehículo sin identificación y se lo llevó", afirmó, según amNewYork.

Cronología (hora del Este)

Jueves 8, 4:00 p.m. : agentes de ICE realizan un operativo para arrestar a Belgal en Marble Hill Avenue y la calle 225 Oeste, según el DHS y la NYPD.

: agentes de ICE realizan un operativo para arrestar a Belgal en Marble Hill Avenue y la calle 225 Oeste, según el DHS y la NYPD. 4:04 p.m. : la NYPD recibe dos llamadas al 911 por disparos. Policías hallan a Belgal esposado y lo llevan al NewYork-Presbyterian Allen Hospital.

: la NYPD recibe dos llamadas al 911 por disparos. Policías hallan a Belgal esposado y lo llevan al NewYork-Presbyterian Allen Hospital. Tarde-noche : la New York Immigration Coalition (NYIC) afirma que disparó un agente de ICE. Mamdani publica en X que llamó a Trump.

: la New York Immigration Coalition (NYIC) afirma que disparó un agente de ICE. Mamdani publica en X que llamó a Trump. Noche : el DHS identifica al herido como dominicano con antecedentes. Cientos de personas protestan frente al hospital, en Inwood, con carteles de "ICE OUT".

: el DHS identifica al herido como dominicano con antecedentes. Cientos de personas protestan frente al hospital, en Inwood, con carteles de "ICE OUT". Cerca de las 11 p.m. : agentes de ICE sacan a Belgal del hospital en vehículos sin identificación, según ABC7. Cuatro manifestantes son arrestados por obstrucción.

: agentes de ICE sacan a Belgal del hospital en vehículos sin identificación, según ABC7. Cuatro manifestantes son arrestados por obstrucción. Viernes 9, mañana: el FBI y el DHS mantienen la investigación abierta.

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