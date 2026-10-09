Agente de ICE dispara 7 veces contra un dominicano con su hijo de 5 años en el auto en Nueva York: lo que se sabe
Publicado el 09/10/2026 a las 08:26
El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) investigan el disparo de ICE en Nueva York que dejó herido en el cuello a Oscar Belgal, un dominicano de 28 años, mientras su hijo de 5 años iba en el asiento trasero de su camioneta. El hombre, estable, fue sacado del hospital por agentes federales en la noche del jueves 8 de octubre, después de que el alcalde Zohran Mamdani intentara sin éxito negociar su liberación con el presidente Donald Trump.
- Según la comisionada de la Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, al menos un agente de ICE disparó siete veces en Marble Hill, en el norte de Manhattan, cerca de las 4 p.m.
- El niño no sufrió heridas físicas y quedó al cuidado de familiares, según la NYPD.
- El DHS defiende el operativo: dice que Belgal tiene antecedentes, vínculos con la pandilla Trinitarios y que embistió vehículos de ICE.
- Cuatro manifestantes fueron arrestados frente al hospital, según ABC7 Nueva York.
Por qué importa: el caso reabre una pregunta que se repite en todo el país: ¿hasta dónde puede llegar la fuerza en un arresto migratorio, sobre todo cuando hay niños en el auto y en la calle? Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul exigen frenar los operativos de ICE en el estado; el gobierno federal culpa a las políticas santuario.
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A primera hora del viernes 9 de octubre, el canal News 12 The Bronx informó que el FBI y el DHS investigan el caso. Un video difundido por News 12 muestra al niño acercándose a su padre, esposado en el pavimento, mientras grita en español "mi papá".
Tisch explicó en una conferencia de prensa nocturna que un video de la NYPD muestra a un agente federal vestido de civil acercarse con el arma en la mano a la ventanilla del conductor, y a otro agente frente a la camioneta. El vehículo avanzó y salió del cuadro; la cámara no captó los disparos, según Gothamist. La policía halló siete casquillos y daños en el parabrisas y el vidrio trasero.
Mamdani dijo que pasó dos horas al teléfono con Trump y con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. "Esas negociaciones no tuvieron éxito. Hace unos momentos, ICE metió al hombre en un vehículo sin identificación y se lo llevó", afirmó, según amNewYork.
Cronología (hora del Este)
- Jueves 8, 4:00 p.m.: agentes de ICE realizan un operativo para arrestar a Belgal en Marble Hill Avenue y la calle 225 Oeste, según el DHS y la NYPD.
- 4:04 p.m.: la NYPD recibe dos llamadas al 911 por disparos. Policías hallan a Belgal esposado y lo llevan al NewYork-Presbyterian Allen Hospital.
- Tarde-noche: la New York Immigration Coalition (NYIC) afirma que disparó un agente de ICE. Mamdani publica en X que llamó a Trump.
- Noche: el DHS identifica al herido como dominicano con antecedentes. Cientos de personas protestan frente al hospital, en Inwood, con carteles de "ICE OUT".
- Cerca de las 11 p.m.: agentes de ICE sacan a Belgal del hospital en vehículos sin identificación, según ABC7. Cuatro manifestantes son arrestados por obstrucción.
- Viernes 9, mañana: el FBI y el DHS mantienen la investigación abierta.
Qué dice el gobierno y qué dicen sus críticos
Según el DHS, los agentes buscaban a "un extranjero ilegal criminal" con una condena por hurto mayor y arrestos previos por agresión, robo, drogas y posesión de armas, vinculado a los Trinitarios. El DHS añadió que la NYPD lo arrestó el 7 de diciembre de 2023 y que fue liberado días después por las políticas santuario. Según NBC Nueva York, el DHS sostiene que Belgal "embistió" los vehículos de ICE cuando intentaban cerrarle el paso.
Tisch precisó que Belgal tiene dos arrestos en la ciudad: uno de 2023 por robo, que terminó en una declaración de culpabilidad por hurto mayor de cuarto grado y cinco años de libertad condicional, y otro de 2025 por venta de drogas, aún pendiente.
Mamdani describió una calle llena de familias: "Las clases acababan de terminar. La calle estaba llena de familias y niños", dijo, según Good Morning America. Testigos citados por ABC7 afirmaron que una escuela cercana acababa de salir. "No me quedaré de brazos cruzados mientras los agentes de ICE aterrorizan a nuestras comunidades", escribió el alcalde, quien pidió abolir la agencia.
"Los neoyorquinos están indignados esta noche. Las comunidades inmigrantes están aterrorizadas. Y estamos exigiendo respuestas", dijo Hochul, que también habló con Trump y Mullin. Make the Road New York calificó el hecho de "horrible y desgarrador" y exigió una investigación exhaustiva, según EFE.
Las reglas sobre disparar a un auto en movimiento
La política de uso de la fuerza del DHS, actualizada en 2023, prohíbe disparar contra el conductor de un vehículo en movimiento, salvo que la fuerza letal esté justificada. Además, no puede usarse "solamente para impedir la fuga" de una persona. Antes de disparar, el agente debe considerar el peligro que un vehículo fuera de control representa para transeúntes inocentes. Las investigaciones deberán determinar si el caso de Marble Hill cumplió esas reglas.
No es un caso aislado. Según un recuento de Newsweek, agentes federales de inmigración habían disparado contra 11 personas en 2026 hasta septiembre. El más conocido fue el de Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años muerta en enero en Minneapolis cuando un agente de ICE disparó contra su auto.
Qué puedes hacer si ICE llega a tu casa, auto o trabajo
- Tienes derecho a guardar silencio y a no firmar documentos sin hablar antes con un abogado.
- No abras la puerta si no te muestran una orden firmada por un juez. Una orden administrativa de ICE no basta para entrar a tu casa.
- Si te detienen en el auto, mantén las manos visibles, no hagas movimientos bruscos y no intentes huir.
- Ayuda legal gratuita en Nueva York: ActionNYC (llama al 311 y di "ActionNYC" o marca 1-800-354-0365) y la línea de la Oficina para Nuevos Americanos del estado, 1-800-566-7636.
Fuentes: EFE; Gothamist; amNewYork; ABC7 Nueva York; ABC7 Nueva York (arrestos); NBC Nueva York; Good Morning America; News 12 The Bronx; DHS, política de uso de la fuerza; Newsweek; ActionNYC. Datos consultados el 9 de octubre de 2026.