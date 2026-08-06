Alerta por salmonela en EEUU: retiran 1,5 millones de cartones de huevos
Publicado el06/08/2026 a las 15:52
- Salmonela afecta 17 estados
- Retiran millones de huevos
- Hay 26 personas hospitalizadas
Un brote de salmonela mantiene bajo investigación a las autoridades sanitarias de Estados Unidos tras registrar 96 contagios en 17 estados.
Hasta el momento, 26 personas han requerido hospitalización debido a la infección.
La investigación situó el origen en un productor de Texas y provocó la retirada del mercado de 1,5 millones de cartones de huevos.
Por qué importa: La salmonelosis puede confundirse con una gastroenteritis común y los alimentos contaminados pueden conservar un aspecto, olor y sabor normales.
Brote de salmonela afecta a 17 estados
EEUU retira del mercado 1,5 millones de cartones de huevo por salmonela: qué es necesario hacer para evitar el contagio https://t.co/6A52lnr2xI
— EL MUNDO (@elmundoes) August 6, 2026
La salmonelosis es una de las infecciones alimentarias más habituales y está provocada por la bacteria salmonela.
El contagio ocurre principalmente al ingerir alimentos contaminados o debido a una higiene inadecuada durante su preparación.
Uno de los principales problemas es que resulta imposible identificar la contaminación simplemente observando los alimentos.
Los productos afectados pueden mantener su apariencia, olor y sabor habituales, aunque contengan la bacteria.
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Los brotes son más frecuentes durante el verano porque las altas temperaturas favorecen la multiplicación de la bacteria.
Además, cuando se come al aire libre puede resultar más difícil conservar correctamente la cadena de frío y mantener una adecuada higiene de manos.
Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), algunos productos requieren especial precaución.
Entre ellos aparecen los huevos crudos o poco cocinados y preparaciones como mayonesas caseras o tortillas jugosas.
También están las carnes poco hechas, particularmente pollo y pavo, además de leche y quesos elaborados sin pasteurización.
Frutas, verduras y agua también pueden representar un riesgo cuando han estado expuestas a superficies o agua contaminadas.
Diarrea, fiebre y cólicos están entre los principales síntomas
Los síntomas característicos de la salmonelosis incluyen diarrea, fiebre y cólicos abdominales.
Generalmente aparecen entre 12 y 72 horas después de consumir el alimento contaminado.
Estas señales pueden ser muy similares a las provocadas por cualquier gastroenteritis común.
Por ese motivo, confirmar el diagnóstico requiere un análisis de laboratorio, según El Mundo.
La prueba permite determinar si la responsable es la salmonela, incluidas variantes frecuentes como S. enteritidis o S. typhimurium.
También permite diferenciarla de otros patógenos comunes, entre ellos Campylobacter, E. coli o Listeria.
La mayoría de las personas logra recuperarse completamente en aproximadamente una semana y no presenta secuelas a largo plazo.
Sin embargo, una diarrea intensa puede ocasionar una deshidratación severa y hacer necesaria la hospitalización para recibir líquidos por vía intravenosa.
Si la bacteria abandona el aparato digestivo y alcanza otras partes del cuerpo, puede ser necesario administrar antibióticos.
Una infección grave que no recibe tratamiento a tiempo puede llegar a ser mortal.
Cómo reducir el riesgo de una intoxicación por salmonela
Mantener correctamente refrigerados los alimentos es una de las principales medidas para reducir las posibilidades de infección.
Huevos, pollo y sobras de comida no deben permanecer a temperatura ambiente.
Los productos lácteos tampoco deben estar más de dos horas fuera del refrigerador.
La refrigeración rápida cobra especial importancia durante los meses de calor, cuando las bacterias pueden multiplicarse rápidamente en ambientes templados.
También es importante revisar las instrucciones de conservación y las fechas de caducidad indicadas en las etiquetas.
Carnes y huevos deben cocinarse completamente hasta alcanzar una temperatura interna de 74 °C.
Las frutas y verduras frescas deben lavarse correctamente con agua antes de consumirlas o manipularlas.
Las mayonesas y salsas caseras necesitan refrigeración inmediata, mientras que en restaurantes se recomienda utilizar preparaciones elaboradas con ovoproductos pasteurizados.
El lavado frecuente de manos con agua y jabón también ayuda a evitar la transferencia accidental de bacterias.
La limpieza debe extenderse a encimeras, estantes del refrigerador y utensilios que hayan tenido contacto con carnes o huevos crudos.
Finalmente, consultar las alertas sanitarias permite identificar productos afectados y devolverlos rápidamente cuando exista una retirada del mercado.