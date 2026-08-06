Alerta por salmonela en EEUU: retiran 1,5 millones de cartones de huevos

Salmonela afecta 17 estados

Retiran millones de huevos

Hay 26 personas hospitalizadas

Un brote de salmonela mantiene bajo investigación a las autoridades sanitarias de Estados Unidos tras registrar 96 contagios en 17 estados.

Hasta el momento, 26 personas han requerido hospitalización debido a la infección.

La investigación situó el origen en un productor de Texas y provocó la retirada del mercado de 1,5 millones de cartones de huevos.

Por qué importa: La salmonelosis puede confundirse con una gastroenteritis común y los alimentos contaminados pueden conservar un aspecto, olor y sabor normales.

Brote de salmonela afecta a 17 estados

EEUU retira del mercado 1,5 millones de cartones de huevo por salmonela: qué es necesario hacer para evitar el contagio https://t.co/6A52lnr2xI — EL MUNDO (@elmundoes) August 6, 2026

La salmonelosis es una de las infecciones alimentarias más habituales y está provocada por la bacteria salmonela.

El contagio ocurre principalmente al ingerir alimentos contaminados o debido a una higiene inadecuada durante su preparación.

Uno de los principales problemas es que resulta imposible identificar la contaminación simplemente observando los alimentos.

Los productos afectados pueden mantener su apariencia, olor y sabor habituales, aunque contengan la bacteria.

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Los brotes son más frecuentes durante el verano porque las altas temperaturas favorecen la multiplicación de la bacteria.

Además, cuando se come al aire libre puede resultar más difícil conservar correctamente la cadena de frío y mantener una adecuada higiene de manos.

Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), algunos productos requieren especial precaución.

Entre ellos aparecen los huevos crudos o poco cocinados y preparaciones como mayonesas caseras o tortillas jugosas.

También están las carnes poco hechas, particularmente pollo y pavo, además de leche y quesos elaborados sin pasteurización.

Frutas, verduras y agua también pueden representar un riesgo cuando han estado expuestas a superficies o agua contaminadas.