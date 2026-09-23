Tiroteo mortal sacude el suroeste de Atlanta y pone en alerta a tres escuelas

Hombre muere tras tiroteo

Tres escuelas activaron restricciones

Policía mantiene investigación abierta

Segun atlantanewsfirst, un hombre murió tras un tiroteo registrado la tarde del miércoles en un complejo de apartamentos del suroeste de Atlanta, un incidente que desplegó una amplia respuesta policial y obligó a tomar precauciones adicionales en escuelas cercanas.

Agentes del Departamento de Policía de Atlanta acudieron al 320 de Fairburn Road SW, dirección correspondiente al complejo Country Oak Apartments, después de recibir reportes de disparos en esta zona del vecindario Fairburn Mays.

Al llegar, las autoridades confirmaron que una persona había muerto. La investigación quedó posteriormente en manos de los detectives, que comenzaron a recopilar evidencia para determinar qué ocurrió antes de los disparos y establecer quién estuvo involucrado.

Aunque la información inicial proporcionada para esta nota identifica a la víctima como Victor Gray, de 25 años, los reportes públicos consultados todavía no habían divulgado oficialmente su identidad, por lo que este dato permanece pendiente de corroboración independiente.

Tres escuelas de Atlanta activan restricciones tras el tiroteo

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La actividad policial cerca del lugar provocó que Benjamin E. Mays High School, West Manor Elementary School y Jean Childs Young Middle School fueran colocadas temporalmente bajo confinamiento exterior como medida preventiva.

Atlanta Public Schools informó que la decisión respondió a una precaución relacionada con la presencia policial en el área y confirmó que tanto los estudiantes como el personal de los tres planteles se encontraban seguros durante la emergencia.

Segun WSB-TV las restricciones escolares fueron posteriormente levantadas, de acuerdo con reportes locales, permitiendo que los planteles retomaran sus procedimientos habituales después de una jornada marcada por la incertidumbre entre familias y miembros de la comunidad.

Hasta el momento, no existe información verificada que indique que el ataque haya ocurrido dentro de una escuela o que estudiantes y empleados hayan sido víctimas; las medidas estuvieron vinculadas a la cercanía de la investigación policial.