Arizona cerrará zonas públicas por el muro fronterizo: habrá multas de hasta $5,000

Cierre seguirá hasta 2029

Multas alcanzan los $5,000

Grijalva cuestiona la medida

El Servicio Forestal de Estados Unidos restringirá el acceso a varias zonas del sur de Arizona mientras avanzan trabajos relacionados con el muro fronterizo con México.

La orden comenzará a la medianoche del lunes y permanecerá vigente hasta el 20 de enero de 2029, según la información divulgada por la agencia.

Los cierres tendrán especial impacto alrededor de Nogales, ciudad fronteriza con Sonora rodeada por terrenos públicos y áreas naturales del sur de Arizona.

La agencia justificó la medida por razones de salud y seguridad pública, mientras continúan proyectos de infraestructura y seguridad a lo largo de la frontera.

Por qué importa: El cierre limitará durante más de dos años el acceso público a terrenos federales utilizados para actividades recreativas y ubicados cerca de ecosistemas sensibles.

El dato: Ingresar sin autorización puede implicar multas de hasta $5,000 para individuos y $10,000 para organizaciones, además de hasta seis meses de prisión.

¿Quiénes podrán ingresar a las zonas cerradas de Arizona?

El Servicio Forestal de EE. UU. cerrará el acceso a tierras públicas en Arizona hasta enero de 2029 por obras del muro fronterizo. La congresista Adelita Grijalva exige transparencia e insta a proteger ecosistemas sensibles. 🧵👇 https://t.co/eJuPeyZFy7 — Diario de México (@ddmexico) September 30, 2026

La orden contempla excepciones. Los equipos de emergencia que estén cumpliendo funciones oficiales podrán ingresar a las áreas restringidas durante la vigencia del cierre.

También estarán exentos determinados cazadores con licencia cuando necesiten acceder para recuperar animales cazados legalmente, de acuerdo con las condiciones establecidas.

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El proceso: Las restricciones acompañan obras de infraestructura fronteriza mientras las autoridades buscan mantener alejados a visitantes de zonas donde operarán trabajadores y maquinaria.

Qué pueden hacer: Antes de visitar terrenos federales cercanos a la frontera, los viajeros deben verificar las órdenes y mapas vigentes del Servicio Forestal para evitar áreas restringidas.

Otras tierras federales del sur de Arizona ya han enfrentado restricciones vinculadas con actividades de seguridad fronteriza. El BLM, por ejemplo, cerró 29.1 acres en Santa Cruz County por trabajos relacionados con seguridad.