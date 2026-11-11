Gran jurado formaliza acusación penal.

Katie Suárez entrenaba para maratón.

Revisan contratación escolar del acusado.

Un gran jurado de Nueva York acusó este martes 10 de noviembre a Sayed Mohassib de asesinato en segundo grado por la muerte de Katie Suárez.

La joven de origen salvadoreño, de 28 años, fue atacada cuando corría por un sendero de Brooklyn mientras se preparaba para el maratón de Nueva York.

Mohassib, de 27 años, fue detenido el sábado después de una búsqueda policial. La acusación formal permite que el proceso penal avance.

El caso también abrió preguntas sobre su contratación en una escuela pública, donde trabajaba como auxiliar de maestro al momento del arresto.

El ataque ocurrió mientras la joven entrenaba

🚨 Sayed Mohassib, 27, is in HANDCUFFS, charged with murdering Brooklyn jogger Katie Suarez, 28. He faces murder, evidence tampering, and weapons charges. Katie was training for the NYC Marathon. Justice for Katie. 🇺🇸 https://t.co/vvruVrMCSn — Alex west _Big Daddy (@Alexwest_Biq) November 8, 2026



Suárez sufrió heridas en el cuello durante una agresión registrada el 30 de octubre en el sendero costero Shore Parkway Greenway, en Brooklyn.

La corredora fue trasladada a un hospital y murió posteriormente, según reportes locales que precisan la secuencia entre el ataque y su fallecimiento.

La investigación policial derivó en la detención de Mohassib y, posteriormente, en la presentación del caso ante el gran jurado de Brooklyn.

La decisión anunciada este martes constituye una nueva etapa judicial; todavía no representa una determinación sobre la culpabilidad del acusado.