Sospechoso de matar a una joven corredora en Nueva York enfrenta acusación de asesinato en segundo grado
Publicado el 10/11/2026 a las 18:32
- Gran jurado formaliza acusación penal.
- Katie Suárez entrenaba para maratón.
- Revisan contratación escolar del acusado.
Un gran jurado de Nueva York acusó este martes 10 de noviembre a Sayed Mohassib de asesinato en segundo grado por la muerte de Katie Suárez.
La joven de origen salvadoreño, de 28 años, fue atacada cuando corría por un sendero de Brooklyn mientras se preparaba para el maratón de Nueva York.
Mohassib, de 27 años, fue detenido el sábado después de una búsqueda policial. La acusación formal permite que el proceso penal avance.
El caso también abrió preguntas sobre su contratación en una escuela pública, donde trabajaba como auxiliar de maestro al momento del arresto.
El ataque ocurrió mientras la joven entrenaba
🚨 Sayed Mohassib, 27, is in HANDCUFFS, charged with murdering Brooklyn jogger Katie Suarez, 28. He faces murder, evidence tampering, and weapons charges. Katie was training for the NYC Marathon. Justice for Katie. 🇺🇸 https://t.co/vvruVrMCSn
— Alex west _Big Daddy (@Alexwest_Biq) November 8, 2026
Suárez sufrió heridas en el cuello durante una agresión registrada el 30 de octubre en el sendero costero Shore Parkway Greenway, en Brooklyn.
La corredora fue trasladada a un hospital y murió posteriormente, según reportes locales que precisan la secuencia entre el ataque y su fallecimiento.
La investigación policial derivó en la detención de Mohassib y, posteriormente, en la presentación del caso ante el gran jurado de Brooklyn.
La decisión anunciada este martes constituye una nueva etapa judicial; todavía no representa una determinación sobre la culpabilidad del acusado.
Fiscalía de Brooklyn promete impulsar el caso
El fiscal de Brooklyn, Eric González, presentó la acusación como un avance para buscar justicia por la muerte de la joven corredora.
González reconoció el trabajo del Departamento de Policía de Nueva York y expresó su intención de llevar adelante el proceso con firmeza.
La fiscalía deberá sostener sus señalamientos ante el tribunal, mientras la defensa tendrá oportunidad de cuestionar las pruebas y presentar sus argumentos.
Mohassib se declaró no culpable de los cargos iniciales, según medios locales. Esa postura debe distinguirse de las alegaciones formuladas por los investigadores.
Nueva York revisa la contratación del acusado
El empleo de Mohassib en el sistema educativo añadió otra dimensión al caso: la revisión de los controles utilizados para contratar personal escolar.
El alcalde Zohran Mamdani ordenó examinar las circunstancias de su incorporación y señaló la seguridad de los estudiantes como una prioridad municipal.
El Departamento de Educación lo apartó de sus funciones. Reportes locales posteriores indican que fue despedido y no regresará a las escuelas públicas.
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La revisión administrativa de su contratación y el proceso por la muerte de Suárez corresponden a procedimientos distintos, con responsabilidades que deberán esclarecerse.
Qué sigue tras la acusación del gran jurado
El expediente continuará ante los tribunales de Nueva York, donde se tramitará la acusación formal y se definirán las siguientes actuaciones judiciales.
Los reportes consultados no establecen una fecha de juicio. Tampoco permiten anticipar el resultado del proceso ni una eventual sentencia.
Para la comunidad, el caso mantiene abiertas preguntas sobre la seguridad del sendero y la respuesta de las instituciones involucradas.
Los lectores pueden seguir las comunicaciones de la fiscalía y las resoluciones judiciales para distinguir los avances confirmados de versiones todavía pendientes de prueba.
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