Una madre de Hialeah fue arrestada después de que las cámaras de un supermercado grabaran, según la policía, cómo jalaba del pelo y de las orejas a su hijo de 7 años y mordía la oreja de su hijo de 4. Se trata de Madelien Inurrieta-Martínez, de 43 años, residente de Miami y de nacionalidad cubana, según Local 10. Enfrenta dos cargos graves de abuso infantil con lesiones corporales graves, según NBC 6, Local 10 y WSVN. Recuerda que es una acusación, no una condena. Según NBC 6, ella negó haber atacado a sus hijos.

Lo que muestra el video, según la policía

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles 4 de noviembre en Fatty's Market, en el 893 de Palm Avenue, en Hialeah, según Local 10 y NBC 6.

Según el informe de arresto de la Policía de Hialeah, la mujer entró al local con sus dos hijos y se sentó sobre varias cajas de bebidas. Allí, presuntamente, agarró al de 7 años por las orejas "y se las jaló con fuerza". Después lo agarró por el pelo y también lo jaló con fuerza. Luego, siempre según el informe, tomó al de 4 años por las orejas y le mordió la oreja derecha. NBC 6 señala que en el video se oyen los gritos de los niños.

Al salir, las cámaras exteriores la habrían grabado golpeando a los dos niños en la cara, según Local 10 y NBC 6.

El teniente Eddie Rodríguez, portavoz de la Policía de Hialeah, le dijo a Local 10: "Ese es uno de los videos más crueles que he visto. Es, en mi opinión, una traición total al amor de una madre". Añadió: "Es desgarrador oír los gritos de ese niño. Se notaba el dolor que sentía". A WSVN le dijo: "Le ha roto el corazón a todos. Es muy difícil de ver".

El gerente que dio la alarma

Todo empezó porque alguien prestó atención. Según NBC 6 y WSVN, el gerente de la tienda revisó las cámaras al día siguiente para ver qué había causado el alboroto, y al ver las imágenes avisó a la policía. Su nombre es Fadi Malouf, según CBS News Miami, citado por CiberCuba.

Malouf dijo a CBS News Miami que, en dos décadas observando cómo los padres corrigen a sus hijos en su negocio, nunca había oído gritos así, y que eso no es disciplina. El teniente Rodríguez reconoció su papel en declaraciones a NBC 6: "Gracias a él, que llamó a la policía".

Qué pasa ahora con ella y con los niños