Arrestan a madre en Miami tras video lastimando a su hijo de 7 años
Publicado el 10/11/2026 a las 15:19
Una madre de Hialeah fue arrestada después de que las cámaras de un supermercado grabaran, según la policía, cómo jalaba del pelo y de las orejas a su hijo de 7 años y mordía la oreja de su hijo de 4. Se trata de Madelien Inurrieta-Martínez, de 43 años, residente de Miami y de nacionalidad cubana, según Local 10. Enfrenta dos cargos graves de abuso infantil con lesiones corporales graves, según NBC 6, Local 10 y WSVN. Recuerda que es una acusación, no una condena. Según NBC 6, ella negó haber atacado a sus hijos.
Lo que muestra el video, según la policía
Los hechos ocurrieron la noche del miércoles 4 de noviembre en Fatty's Market, en el 893 de Palm Avenue, en Hialeah, según Local 10 y NBC 6.
Según el informe de arresto de la Policía de Hialeah, la mujer entró al local con sus dos hijos y se sentó sobre varias cajas de bebidas. Allí, presuntamente, agarró al de 7 años por las orejas "y se las jaló con fuerza". Después lo agarró por el pelo y también lo jaló con fuerza. Luego, siempre según el informe, tomó al de 4 años por las orejas y le mordió la oreja derecha. NBC 6 señala que en el video se oyen los gritos de los niños.
Al salir, las cámaras exteriores la habrían grabado golpeando a los dos niños en la cara, según Local 10 y NBC 6.
El teniente Eddie Rodríguez, portavoz de la Policía de Hialeah, le dijo a Local 10: "Ese es uno de los videos más crueles que he visto. Es, en mi opinión, una traición total al amor de una madre". Añadió: "Es desgarrador oír los gritos de ese niño. Se notaba el dolor que sentía". A WSVN le dijo: "Le ha roto el corazón a todos. Es muy difícil de ver".
El gerente que dio la alarma
Todo empezó porque alguien prestó atención. Según NBC 6 y WSVN, el gerente de la tienda revisó las cámaras al día siguiente para ver qué había causado el alboroto, y al ver las imágenes avisó a la policía. Su nombre es Fadi Malouf, según CBS News Miami, citado por CiberCuba.
Malouf dijo a CBS News Miami que, en dos décadas observando cómo los padres corrigen a sus hijos en su negocio, nunca había oído gritos así, y que eso no es disciplina. El teniente Rodríguez reconoció su papel en declaraciones a NBC 6: "Gracias a él, que llamó a la policía".
Qué pasa ahora con ella y con los niños
Los agentes la arrestaron el jueves 5 de noviembre, cerca de la Primera Avenida Este y la calle 13 de Hialeah, cuando la vieron caminando con los dos niños, según NBC 6 y Local 10. WSVN indica que negó otras agresiones físicas contra ellos.
En su primera comparecencia, una jueza del Tribunal de Circuito de Miami-Dade le fijó una fianza de $5,000 ($2,500 por cada cargo) y le prohibió tener contacto con sus hijos, según NBC 6 y WSVN. Local 10 informó que estaba en el centro correccional Turner Guilford Knight. Además, según registros citados por Local 10 y NBC 6, tiene una orden de retención migratoria.
Los niños quedaron bajo custodia del Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF). La policía dijo a Local 10 que tienen padres distintos y que uno de ellos está fuera del país, así que podrían terminar separados.
¿Y tú qué harías si ves algo así?
Es una pregunta incómoda, pero vale la pena hacérsela antes de que pase. ¿Intervenir? ¿Avisar a un empleado? ¿Grabar? Cada situación es distinta, y nadie quiere ponerse en peligro. Pero en Florida cualquiera puede reportar sospechas de abuso infantil a la Línea de Abuso de Florida (Florida Abuse Hotline) del DCF, al 1-800-962-2873, o por internet en myflfamilies.com.
Si quieres seguir leyendo sobre casos parecidos, en MundoNow hablamos de otra madre de Hialeah acusada de encadenar a su hija a una cerca, de la conductora de autobús escolar arrestada tras arrastrar a un niño de 5 años y de la madre de Oklahoma condenada a siete cadenas perpetuas.
Fuentes: WPLG Local 10; NBC 6 South Florida; WSVN 7News; Departamento de Niños y Familias de Florida: Línea de Abuso. Datos consultados el 10 de noviembre de 2026.