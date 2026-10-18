Tragedia en Kansas: camioneta irrumpe en partido de fútbol y mata a un niño y un adulto

Una tarde de fútbol familiar terminó en tragedia en Wichita, Kansas, cuando un conductor ingresó con su vehículo a un campo deportivo.

El incidente ocurrió el sábado 17 de octubre, alrededor de las 3:25 de la tarde, mientras varias familias presenciaban actividades deportivas.

Las autoridades confirmaron la muerte de un niño y un adulto, además de otras dos personas que resultaron heridas durante el incidente.

El conductor fue detenido y permanece bajo custodia policial, mientras los investigadores buscan esclarecer las circunstancias que provocaron el mortal suceso.

Tragedia en Kansas: camioneta mata a niño y adulto en cancha

WICHITA| Moment a truck was driven onto a soccer field in Kansas #BREAKING #Wichita https://t.co/I6qwKVIfkr — Breaking X (@BreakingXAlerts) October 18, 2026

La tragedia ocurrió en el complejo deportivo Stryker, un espacio utilizado para encuentros de fútbol y actividades recreativas en Wichita.

Según información proporcionada por las autoridades, el vehículo ingresó al área deportiva donde se encontraban personas reunidas para presenciar un partido.

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El capitán Aaron Moses, del Departamento de Policía de Wichita, confirmó que las dos víctimas mortales fallecieron en el lugar.

Hasta el momento del reporte, las autoridades no habían divulgado las identidades de las víctimas ni detalles adicionales sobre sus edades.