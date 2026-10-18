Tragedia en Kansas: camioneta irrumpe en partido de fútbol y mata a un niño y un adulto
Publicado el 18/10/2026 a las 14:35
Una tarde de fútbol familiar terminó en tragedia en Wichita, Kansas, cuando un conductor ingresó con su vehículo a un campo deportivo.
El incidente ocurrió el sábado 17 de octubre, alrededor de las 3:25 de la tarde, mientras varias familias presenciaban actividades deportivas.
Las autoridades confirmaron la muerte de un niño y un adulto, además de otras dos personas que resultaron heridas durante el incidente.
El conductor fue detenido y permanece bajo custodia policial, mientras los investigadores buscan esclarecer las circunstancias que provocaron el mortal suceso.
Tragedia en Kansas: camioneta mata a niño y adulto en cancha
WICHITA| Moment a truck was driven onto a soccer field in Kansas
#BREAKING #Wichita https://t.co/I6qwKVIfkr
— Breaking X (@BreakingXAlerts) October 18, 2026
La tragedia ocurrió en el complejo deportivo Stryker, un espacio utilizado para encuentros de fútbol y actividades recreativas en Wichita.
Según información proporcionada por las autoridades, el vehículo ingresó al área deportiva donde se encontraban personas reunidas para presenciar un partido.
TE PUEDE INTERESAR: Aseguró que ICE detuvo a su esposa; hallaron sus restos y ahora está acusado de asesinarla
El capitán Aaron Moses, del Departamento de Policía de Wichita, confirmó que las dos víctimas mortales fallecieron en el lugar.
Hasta el momento del reporte, las autoridades no habían divulgado las identidades de las víctimas ni detalles adicionales sobre sus edades.
Conductor detenido en Kansas viajaba acompañado de dos menores
REAKING: 34yo woman drives pickup through youth soccer game in Wichita, killing 6yo boy & 35yo man.
• 11 others injured (incl. multiple young kids: 5-year-olds, 8-year-olds, 9yo)
• Both fatalities from McPherson, KS
• Driver (Garden City) had her two daughters in the truck; in custody, cooperative, no charges yet
• Happened ~3:25pm Saturday at Stryker Sports Complex while a game was underway
Witnesses said the truck never slowed down and plowed straight through.
Investigation ongoing — accidental or intentional?
Prayers for the victims and families. #Wichita #Kansas
— GRANDPA’s FREE ADVICE (@GOP_is_Gutless) October 18, 2026
Uno de los elementos que investigan las autoridades es que el conductor viajaba acompañado de dos menores cuando ocurrió el incidente.
La televisora local KWCH describió el vehículo involucrado como una camioneta negra, aunque todavía se desconocen las circunstancias de su ingreso al campo.
La Policía de Wichita confirmó que el conductor se encuentra bajo custodia, pero no informó sobre posibles cargos relacionados con las muertes.
Tampoco se ha determinado públicamente si el incidente fue accidental o intencional, por lo que las investigaciones continúan abiertas.
Policía de Wichita investiga las dos muertes en campo de fútbol
Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer cómo ocurrió el incidente y determinar las posibles responsabilidades del conductor involucrado.
Durante una conferencia de prensa, el capitán Moses calificó lo sucedido como una tragedia y confirmó que no existe una amenaza adicional para la comunidad.
La policía tampoco había proporcionado información sobre la gravedad de las lesiones de las otras dos personas afectadas por el vehículo.
El caso ha generado preocupación por las condiciones de seguridad en espacios deportivos donde habitualmente coinciden niños, padres y otros familiares.
Cancelan actividades deportivas en Wichita tras la tragedia
El Ayuntamiento de Wichita anunció la cancelación de las actividades en el complejo deportivo Stryker hasta nuevo aviso, como consecuencia del incidente.
La medida afecta la programación del recinto mientras las autoridades desarrollan las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido durante la jornada del sábado.
Las familias que tenían previsto acudir al complejo deberán esperar nuevos comunicados oficiales sobre la reanudación de los encuentros y actividades deportivas.
Por ahora, la prioridad de las autoridades es completar la investigación, identificar oficialmente a las víctimas y determinar qué provocó este desenlace fatal.