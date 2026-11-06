Crónica: Hispano ingresa a la policía a dejarles un fajo de huesos

Al descubrir el contenido terrorífico del paquete salieron a buscarlo

Pero las autoridades no pudieron encontrarlo y hoy le están pisando los talones

Crónica: Hispano ingresa a la policía a dejarles un fajo de huesos: Hay personas tan desagradables que no tienen el mínimo nivel de respeto por nadie. Ni siquiera valoran a quienes portan un uniforme y placa y que diariamente están afuera en las calles brindándoles seguridad a ellos mismos, dispuestos incluso a dar sus propias vidas a cambio de la ciudadanía.

Como ejemplo quiero exponerles el caso de un tipo al parecer de origen hispano ya adulto, que el pasado jueves ingresó a un cuartel policial en el estado de California. No iba a pagar ninguna multa ni a efectuar algún otro de los trámites o servicios que ahí ofrecen. Tampoco a pedir información para trabajar con ellos, sino sus intenciones eran para algo aterrador.

Crónica: Hispano ingresa a la policía a dejarles un fajo de huesos

[caption id="attachment_1180317" align="alignnone" width="700"]FOTO: Departamento de Policía de la ciudad de San Bernardino[/caption]

El desconocido ingresó al precinto del Departamento de Policía de la ciudad de San Bernardino y abordó a uno de los funcionarios que se encuentran en el despacho. ¿En qué le puedo servir?”, le preguntó la representante de la ley. “En nada. Muchas gracias”, le respondió él, justo antes de darse la media vuelta y caminar de nuevo hacia la misma puerta por la que acababa de entrar.

Eso sí, justo antes de salir del lugar abrió en el contenedor de basura y colocó adentro una pequeña bolsa de papel que llevaba en sus manos. Eso sí, antes dejarla caer por completo se aseguró de que los empleados lo estuvieran viendo. Fue hasta entonces que abandonó el lugar y desde entonces nadie le volvió a ver más.