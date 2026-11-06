Crónica: Hispano ingresa a la policía a dejarles un fajo de huesos
Publicado el 06/11/2026 a las 00:06
- Crónica: Hispano ingresa a la policía a dejarles un fajo de huesos
- Al descubrir el contenido terrorífico del paquete salieron a buscarlo
- Pero las autoridades no pudieron encontrarlo y hoy le están pisando los talones
Crónica: Hispano ingresa a la policía a dejarles un fajo de huesos: Hay personas tan desagradables que no tienen el mínimo nivel de respeto por nadie. Ni siquiera valoran a quienes portan un uniforme y placa y que diariamente están afuera en las calles brindándoles seguridad a ellos mismos, dispuestos incluso a dar sus propias vidas a cambio de la ciudadanía.
Como ejemplo quiero exponerles el caso de un tipo al parecer de origen hispano ya adulto, que el pasado jueves ingresó a un cuartel policial en el estado de California. No iba a pagar ninguna multa ni a efectuar algún otro de los trámites o servicios que ahí ofrecen. Tampoco a pedir información para trabajar con ellos, sino sus intenciones eran para algo aterrador.
Crónica: Hispano ingresa a la policía a dejarles un fajo de huesos[caption id="attachment_1180317" align="alignnone" width="700"] FOTO: Departamento de Policía de la ciudad de San Bernardino[/caption]
El desconocido ingresó al precinto del Departamento de Policía de la ciudad de San Bernardino y abordó a uno de los funcionarios que se encuentran en el despacho. ¿En qué le puedo servir?”, le preguntó la representante de la ley. “En nada. Muchas gracias”, le respondió él, justo antes de darse la media vuelta y caminar de nuevo hacia la misma puerta por la que acababa de entrar.
Eso sí, justo antes de salir del lugar abrió en el contenedor de basura y colocó adentro una pequeña bolsa de papel que llevaba en sus manos. Eso sí, antes dejarla caer por completo se aseguró de que los empleados lo estuvieran viendo. Fue hasta entonces que abandonó el lugar y desde entonces nadie le volvió a ver más.
Tras la pista de ese misterioso individuo[caption id="attachment_1180333" align="alignnone" width="700"] FOTO: Departamento de Policía de la ciudad de San Bernardino[/caption]
Cuando salió del cuartel, un par de empleados sintieron curiosidad de que solo haya entrado para tirar basura, cuando afuera abundan los contenedores, así que se asomaron a revisar. Tremendo susto el que se llevaron cuando abrieron esa bolsa. La curiosidad casi los hace vomitar. Se trataba de varios mal olientes huesos.
Al principio creían que se trataba de restos de algún animal, pero no. Tras efectuarle algunos análisis concluyeron que eran humanos. Se desconoce a quién pertenecían tales miembros y desde cuándo los tenía en su poder ese desconocido, así como las razones que tenía para llevarlas él mismo hasta la misma policía. ¿Se trataba de algún tipo de burla?
No pudieron localizarlo por ningún lado[caption id="attachment_1180318" align="alignnone" width="700"] FOTO: Departamento de Policía de la ciudad de San Bernardino[/caption]
Precisamente para aclarar todas esas dudas, un equipo de uniformados de la policía de San Bernardino está ahora buscando al sospechoso y con miras a identificarlo para interrogarlo lo más antes posible están solicitando ayuda de nuestra comunidad. Lo describen como un hispano de entre 30 y 35 años, que mide alrededor de 5’7 pies y pesa unas 160 libras.
El sujeto tiene un pequeño bigote y el día que fue a tirar los huesos a la misma policía vestía un suéter negro y un pantalón azul tipo jeans. Si sabe algo que pueda ser vital para esta investigación llame al (909) 384-5619. Pregunte por el detective Martínez. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima.