Madre hispana es secuestrada y asesinada por su esposo en Texas: acababa de graduarse de enfermera

Una madre de dos hijas, que acababa de graduarse de enfermería, fue secuestrada y asesinada presuntamente por su esposo, de quien estaba separada, en Texas.

La víctima, identificada como Bianca Garza, de 34 años, había dejado a su hija menor en la escuela cuando ocurrió el secuestro, según informó People.

El sospechoso, Áxel Ramírez, también de 34 años, murió por una aparente herida de bala autoinfligida después de una persecución policial de aproximadamente 34 minutos.

El caso conmocionó a la comunidad de Burleson, donde familiares y allegados recordaron los esfuerzos de Garza para completar sus estudios y comenzar una nueva etapa.

¿Cómo ocurrió el secuestro y asesinato de Bianca Garza en Texas?

💔"I have asked for only one thing in honor of Bianca. If you have kids, hold your babies just a little tighter tonight. Because only God knows what she would do just to hold our babies one more time," said Ezekiel Cain. https://t.co/ZIMG0Xzhc0 — CBS News Texas (@CBSNewsTexas) October 30, 2026

El secuestro ocurrió alrededor de las 7:45 a.m. del jueves 29 de octubre, cuando Garza caminaba por un estacionamiento de Burleson.

Según el jefe policial Billy J. Cordell, un hombre obligó a la mujer a entrar en un vehículo antes de abandonar el lugar.

Las autoridades explicaron que Garza había acordado reunirse con su esposo separado para conversar. Su novio también estaba presente cuando ocurrió el incidente.

Ramírez huyó con la víctima y desobedeció las órdenes policiales de detenerse, lo que desencadenó una persecución de aproximadamente 25 millas.