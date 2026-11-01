Madre hispana es secuestrada y asesinada por su esposo en Texas: acababa de graduarse de enfermera
Publicado el 01/11/2026 a las 14:11
Una madre de dos hijas, que acababa de graduarse de enfermería, fue secuestrada y asesinada presuntamente por su esposo, de quien estaba separada, en Texas.
La víctima, identificada como Bianca Garza, de 34 años, había dejado a su hija menor en la escuela cuando ocurrió el secuestro, según informó People.
El sospechoso, Áxel Ramírez, también de 34 años, murió por una aparente herida de bala autoinfligida después de una persecución policial de aproximadamente 34 minutos.
El caso conmocionó a la comunidad de Burleson, donde familiares y allegados recordaron los esfuerzos de Garza para completar sus estudios y comenzar una nueva etapa.
¿Cómo ocurrió el secuestro y asesinato de Bianca Garza en Texas?
💔"I have asked for only one thing in honor of Bianca. If you have kids, hold your babies just a little tighter tonight. Because only God knows what she would do just to hold our babies one more time," said Ezekiel Cain. https://t.co/ZIMG0Xzhc0
— CBS News Texas (@CBSNewsTexas) October 30, 2026
El secuestro ocurrió alrededor de las 7:45 a.m. del jueves 29 de octubre, cuando Garza caminaba por un estacionamiento de Burleson.
Según el jefe policial Billy J. Cordell, un hombre obligó a la mujer a entrar en un vehículo antes de abandonar el lugar.
Las autoridades explicaron que Garza había acordado reunirse con su esposo separado para conversar. Su novio también estaba presente cuando ocurrió el incidente.
Ramírez huyó con la víctima y desobedeció las órdenes policiales de detenerse, lo que desencadenó una persecución de aproximadamente 25 millas.
Persecución policial en Texas terminó con dos personas muertas
🇺🇸 🔴 HORROR EN TEXAS: fue secuestrada en un estacionamiento y hallada sin vida en un auto junto a su exesposo
Una verdadera pesadilla sacude al estado de Texas. Bianca Garza (34 años), una joven madre que apenas dos semanas atrás había celebrado su graduación como enfermera, fue brutalmente atacada por su expareja, Axel Ramírez (34 años), tras una aterradora persecución a alta velocidad.
El desgarrador episodio ocurrió la mañana del jueves 29 de octubre en Burleson, Texas. Cerca de las 7:45 a.m., tras dejar a su hijo de 9 años en la escuela, Bianca se dirigió a un estacionamiento para mantener una conversación civilizada con su exesposo. A pesar de ir acompañada por su actual pareja para mayor seguridad, el agresor la abordó violentamente y la obligó a subir a su vehículo a la fuerza antes de darse a la fuga a toda velocidad.
Durante la huida, Bianca logró llamar desesperadamente al 911 desde el interior del automóvil en movimiento. La Policía de Burleson inició una intensa persecución que se extendió por más de 34 minutos y 40 kilómetros, alcanzando velocidades superiores a los 160 km/h (100 mph). Ni siquiera las bandas de clavos desplegadas por las autoridades lograron detener al sujeto.
La persecución finalizó cerca de un aeropuerto local. Al acercarse al vehículo detenido, los oficiales descubrieron la escena más devastadora: Bianca y su agresor yacían sin vida con heridas de bala dentro del auto, luego de que el sujeto la atacara a disparos y acabara con la tragedia en el lugar.
La joven deja en el desamparo a dos hijos, de 9 y 14 años, en medio de un profundo dolor de familiares y amigos que destacaban su esfuerzo por salir adelante.
— MACHI 👑 (@arroba_machi) October 31, 2026
Durante la persecución, el vehículo alcanzó velocidades superiores a las 100 millas por hora, según la información proporcionada por la Policía de Burleson.
Los agentes siguieron al sospechoso durante unos 34 minutos hasta que el recorrido terminó en las inmediaciones de un aeropuerto.
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Al acercarse al automóvil, encontraron muertos a Garza y Ramírez, ambos con aparentes heridas de bala. Las autoridades investigan las circunstancias exactas.
La policía también confirmó que Garza logró comunicarse con el 911 durante la huida. Otro hombre presente en el secuestro también llamó a emergencias.
Bianca Garza acababa de graduarse de enfermería
HEARTBREAKING: Ezekiel Cain says his girlfriend, 34-year-old Bianca Garza Ramirez, is the woman shot and killed by her ex-husband yesterday after a police chase starting in Burleson.
She just graduated nursing school & leaves behind two daughters, 14 and 9.
@CBSNewsTexas https://t.co/D6yu3UaZxg
— Dawn White (@DawnWhiteNews) October 30, 2026
Garza era madre de dos niñas, de 9 y 14 años, y había terminado sus estudios de enfermería a principios de octubre.
En redes sociales, sus allegados compartieron fotografías de su graduación y destacaron los obstáculos personales que había superado para alcanzar esa meta.
Su novio, Ezekiel Cain, publicó un mensaje de despedida en Facebook, donde expresó su dolor y prometió seguir cuidando de las niñas.
La Policía de Burleson no ha revelado un posible móvil del crimen. La investigación continúa para esclarecer los acontecimientos anteriores al secuestro.
Violencia doméstica en Estados Unidos: dónde buscar ayuda
- Por qué importa: El caso evidencia los riesgos que pueden existir en relaciones marcadas por violencia, incluso durante procesos de separación.
- El dato: La víctima tenía 34 años, dos hijas y acababa de graduarse de enfermería.
- El proceso: Las autoridades investigan el secuestro, la persecución y las circunstancias de ambas muertes.
- Qué pueden hacer: Las personas en riesgo pueden solicitar orientación confidencial y preparar un plan de seguridad.
En Estados Unidos, la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica ofrece asistencia gratuita y confidencial, las 24 horas, en más de 170 idiomas.
Las personas afectadas pueden llamar al 1-800-799-7233 o visitar thehotline.org para recibir orientación y conocer los recursos disponibles.
Lo que sigue: Las autoridades deberán determinar los detalles del crimen y establecer si existían antecedentes o señales de riesgo previas al secuestro.