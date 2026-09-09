Madre acusada de matar a su hijo seguirá presa: el caso Lindsay Clancy entra en la disputa

Corie Walsh acusada de matar a su hijo

Enfrenta tres cargos de asesinato

Defensa alega episodio psicótico

Una jueza de Illinois ordenó que Corie Walsh, de 40 años, permanezca detenida mientras enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado por la muerte de su hijo Barrett, de 2 años.

El menor fue encontrado inconsciente el 1 de septiembre en el sótano de la vivienda familiar en Frankfort, al suroeste de Chicago, y posteriormente fue declarado muerto en un hospital.

La jueza Amy Bertani-Tomczak aceptó el martes la petición de la fiscalía para mantener a Walsh bajo custodia mientras avanza el proceso, al considerar que existían razones suficientes para detenerla.

El caso ha adquirido otra dimensión porque testigos dijeron a investigadores que Walsh estaba “very invested” —“muy involucrada”— en el juicio de Lindsay Clancy, una madre de Massachusetts acusada de matar a sus tres hijos.

El caso Lindsay Clancy aparece en la investigación

Según documentos judiciales, Walsh conversaba frecuentemente con amigos sobre el juicio de Clancy y estuvo intercambiando mensajes relacionados con el caso horas antes de que Barrett fuera encontrado.

Sin embargo, las autoridades de Illinois no han establecido públicamente que el juicio de Clancy haya provocado o influido directamente en la muerte del niño, por lo que ambos casos no deben presentarse como conectados.

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La defensa rechazó precisamente cualquier intento de establecer esa relación: el abogado Robert Kerr calificó de “repugnante” la sugerencia y sostuvo que los investigadores estaban exagerando la importancia de ese interés.

Clancy fue acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts en 2023; su defensa argumentó que sufría psicosis posparto, mientras la fiscalía sostuvo que comprendía sus actos. Su reciente juicio terminó sin veredicto unánime.