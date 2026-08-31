Arrestan a 95 camioneros inmigrantes en Arizona: ¿ni tener una licencia CDL los protege?

Los conductores tenían licencias comerciales emitidas por distintos estados.

El caso ocurre mientras el gobierno federal endurece los controles sobre extranjeros que manejan camiones.

Un operativo en Arizona terminó con el arresto de 95 camioneros inmigrantes que tenían licencias comerciales CDL emitidas por estados, según informó Fox News citando a CBP.

Por qué es importante: Tener una CDL permite conducir vehículos comerciales, pero no determina el estatus migratorio. Además, nuevas reglas federales redujeron quién puede obtener una CDL no domiciliada.

California emitió 76 de las CDL de los arrestados

A multi-agency operation in Arizona’s Yuma Sector led to the arrest of 95 illegal immigrant truck drivers, according to @CBP. Officials say all had obtained state-issued commercial driver’s licenses—most from California—and the operation also resulted in human smuggling arrests,… — Erik Hoffmann (@TheErikHoffmann) August 31, 2026

Las detenciones ocurrieron entre el 10 y el 14 de agosto en el sector de Yuma, Arizona, durante un operativo de varias agencias.

De los 95 camioneros, 76 tenían licencias expedidas por California, seis por Nueva York y los restantes portaban CDL de otros estados, según CBP.

En números: El operativo completo dejó 143 arrestos de personas procedentes de 18 países.

El operativo completo dejó 143 arrestos de personas procedentes de 18 países. El dato: Los 95 camioneros arrestados tenían una licencia comercial emitida por un estado.

Las autoridades también reportaron dos casos de tráfico de personas. Cuatro presuntos traficantes fueron arrestados y encontraron a 17 inmigrantes que eran trasladados.

Los agentes también incautaron 74 libras de metanfetamina y 169 libras de marihuana durante la operación.

Sin embargo, esos resultados corresponden al operativo general. La información proporcionada no atribuye automáticamente a los 95 camioneros los casos de drogas o tráfico de personas.