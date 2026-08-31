Arrestan a 95 camioneros inmigrantes en Arizona: ¿ni tener una licencia CDL los protege?
Publicado el31/08/2026 a las 06:36
Los conductores tenían licencias comerciales emitidas por distintos estados.
El caso ocurre mientras el gobierno federal endurece los controles sobre extranjeros que manejan camiones.
Un operativo en Arizona terminó con el arresto de 95 camioneros inmigrantes que tenían licencias comerciales CDL emitidas por estados, según informó Fox News citando a CBP.
Por qué es importante: Tener una CDL permite conducir vehículos comerciales, pero no determina el estatus migratorio. Además, nuevas reglas federales redujeron quién puede obtener una CDL no domiciliada.
California emitió 76 de las CDL de los arrestados
A multi-agency operation in Arizona’s Yuma Sector led to the arrest of 95 illegal immigrant truck drivers, according to @CBP. Officials say all had obtained state-issued commercial driver’s licenses—most from California—and the operation also resulted in human smuggling arrests,…
— Erik Hoffmann (@TheErikHoffmann) August 31, 2026
Las detenciones ocurrieron entre el 10 y el 14 de agosto en el sector de Yuma, Arizona, durante un operativo de varias agencias.
De los 95 camioneros, 76 tenían licencias expedidas por California, seis por Nueva York y los restantes portaban CDL de otros estados, según CBP.
- En números: El operativo completo dejó 143 arrestos de personas procedentes de 18 países.
- El dato: Los 95 camioneros arrestados tenían una licencia comercial emitida por un estado.
Las autoridades también reportaron dos casos de tráfico de personas. Cuatro presuntos traficantes fueron arrestados y encontraron a 17 inmigrantes que eran trasladados.
Los agentes también incautaron 74 libras de metanfetamina y 169 libras de marihuana durante la operación.
Sin embargo, esos resultados corresponden al operativo general. La información proporcionada no atribuye automáticamente a los 95 camioneros los casos de drogas o tráfico de personas.
¿Qué inmigrantes pueden obtener actualmente una CDL?
Las reglas para las llamadas CDL no domiciliadas se volvieron considerablemente más estrictas el 16 de marzo de 2026.
La FMCSA establece que solamente extranjeros con estatus migratorio legal H-2A, H-2B o E-2 pueden obtener actualmente una CDL o permiso comercial no domiciliado.
- H-2A y H-2B: corresponden a determinados trabajadores temporales agrícolas y no agrícolas.
- E-2: corresponde a ciertos inversionistas de países que mantienen tratados aplicables con Estados Unidos.
Esto no significa que todos los inmigrantes estén limitados a esas categorías. Los residentes permanentes domiciliados en un estado pueden solicitar una CDL estándar si cumplen los demás requisitos.
Otro cambio afecta directamente a trabajadores extranjeros: un Documento de Autorización de Empleo (EAD) ya no basta por sí solo para demostrar elegibilidad para una CDL no domiciliada.
¿Qué ocurre con quienes ya tenían una CDL?
Una licencia anterior no necesariamente desaparece porque su titular ya no pertenezca a las categorías actualmente autorizadas.
Por ejemplo, FMCSA señala que una CDL no domiciliada correctamente expedida anteriormente a un beneficiario de DACA no tiene que ser revocada solamente por las nuevas reglas.
- Lo que cambia: Al renovar, transferir, actualizar, reponer o realizar determinadas modificaciones de la CDL, deberán cumplirse los requisitos vigentes.
- El límite: Las nuevas CDL no domiciliadas pueden durar hasta un año o hasta que venza la estadía autorizada, lo que ocurra primero.
FMCSA también recomienda que los estados revisen las licencias no domiciliadas vigentes y revoquen aquellas que incumplieron las normas aplicables cuando fueron expedidas.
Los controles contra camioneros inmigrantes ya habían aumentado
El caso de Arizona se produce después de otra ofensiva federal. Entre el 28 y el 30 de julio, Operation Highway Shield realizó inspecciones en carreteras con participación de ICE/HSI, FMCSA y policías estatales.
Según DHS, esa operación detuvo a 51 inmigrantes, incluidos 21 conductores con CDL no domiciliadas expedidas por California y Nueva York.
- Más controles: Las autoridades pusieron fuera de servicio a 766 conductores o vehículos y registraron 36 infracciones relacionadas con los requisitos federales de dominio del inglés.
- Qué sigue: DHS y DOT también anunciaron una alianza para investigar posibles prácticas fraudulentas o ilegales relacionadas con escuelas de CDL.
Los operativos muestran que los camioneros extranjeros enfrentan ahora controles simultáneos sobre seguridad vial, requisitos de las licencias y situación migratoria.
Para quienes trabajan manejando camiones, la diferencia es fundamental: tener autorización laboral o una CDL previamente expedida no significa necesariamente cumplir los requisitos migratorios actuales para obtener, renovar o modificar una CDL no domiciliada.
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FUENTE: FOX News / DHS Department of state / FMCSA