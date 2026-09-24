Médico recomienda operar al venezolano baleado por ICE mientras sigue detenido

Wilber Rafael Garcés Pérez todavía tiene la bala alojada en su cuerpo. Su atención médica y una orden de deportación ahora avanzan en paralelo ante tribunales.

Un especialista recomendó operar a Wilber Rafael Garcés Pérez, el venezolano de 28 años baleado por un agente de ICE en Austin, según informó EFE citando al congresista Greg Casar. La cirugía buscaría retirar la bala que permanece en su cuerpo.

Por qué es importante: Garcés continúa bajo custodia de ICE mientras enfrenta una posible cirugía y una batalla judicial para impedir su deportación antes de resolver su situación médica.

Garcés sigue detenido con la bala alojada

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Casar visitó el miércoles a Garcés en el South Texas ICE Processing Center, en Pearsall, y posteriormente describió públicamente lo que observó.

Según el congresista, Garcés estaba en silla de ruedas, llevaba el brazo izquierdo en cabestrillo y tenía cubierta la zona donde penetró el proyectil.

Casar aseguró que el venezolano le habló de dolor constante. También dijo que un especialista evaluó al detenido y recomendó retirar quirúrgicamente la bala.

El dato: No se ha informado que la operación haya sido programada o realizada. La recomendación médica fue reportada por Casar después de su visita.

El congresista sostuvo que, si Garcés y su esposa deciden seguir la recomendación, ICE debería facilitar rápidamente el tratamiento.