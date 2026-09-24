Médico recomienda operar al venezolano baleado por ICE mientras sigue detenido
Publicado el24/09/2026 a las 08:06
Wilber Rafael Garcés Pérez todavía tiene la bala alojada en su cuerpo. Su atención médica y una orden de deportación ahora avanzan en paralelo ante tribunales.
Un especialista recomendó operar a Wilber Rafael Garcés Pérez, el venezolano de 28 años baleado por un agente de ICE en Austin, según informó EFE citando al congresista Greg Casar. La cirugía buscaría retirar la bala que permanece en su cuerpo.
Por qué es importante: Garcés continúa bajo custodia de ICE mientras enfrenta una posible cirugía y una batalla judicial para impedir su deportación antes de resolver su situación médica.
Garcés sigue detenido con la bala alojada
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Casar visitó el miércoles a Garcés en el South Texas ICE Processing Center, en Pearsall, y posteriormente describió públicamente lo que observó.
Según el congresista, Garcés estaba en silla de ruedas, llevaba el brazo izquierdo en cabestrillo y tenía cubierta la zona donde penetró el proyectil.
Casar aseguró que el venezolano le habló de dolor constante. También dijo que un especialista evaluó al detenido y recomendó retirar quirúrgicamente la bala.
- El dato: No se ha informado que la operación haya sido programada o realizada. La recomendación médica fue reportada por Casar después de su visita.
El congresista sostuvo que, si Garcés y su esposa deciden seguir la recomendación, ICE debería facilitar rápidamente el tratamiento.
El alta hospitalaria abre preguntas sobre su atención
Garcés recibió el disparo el domingo 20 de septiembre y fue llevado por los servicios de emergencia a un hospital de Austin.
Según EFE y otros reportes, fue dado de alta pocas horas después y quedó bajo custodia federal con la bala todavía alojada. Posteriormente fue trasladado a Pearsall.
Su defensa y legisladores demócratas han cuestionado si está recibiendo la atención necesaria. Más de 100 miembros del Congreso solicitaron su liberación para recibir tratamiento médico.
- La exigencia: Los legisladores también pidieron detener su deportación, preservar las pruebas del tiroteo y garantizar una investigación independiente sobre el uso de fuerza.
DHS ha rechazado las críticas sobre la atención proporcionada. La agencia aseguró que Garcés recibe cuidado médico continuo y medicamentos para el dolor.
Expertos consultados por medios estadounidenses también han señalado que una bala alojada no siempre se retira inmediatamente, porque la decisión depende de la evaluación médica de cada paciente.
Un juez impide deportarlo antes del 30 de septiembre
La abogada Kate Lincoln-Goldfinch presentó una demanda federal para buscar la liberación de Garcés y frenar su expulsión de Estados Unidos.
El juez federal Orlando García ordenó que Garcés comparezca personalmente en una audiencia programada para el 30 de septiembre en San Antonio. La decisión impide, en la práctica, que sea deportado antes de esa fecha.
- La disputa: Garcés tiene una orden de deportación dictada en ausencia. Su abogada sostiene que faltó a la audiencia porque la notificación llegó a una dirección anterior.
Según su familia y defensa, el venezolano ingresó a Estados Unidos en 2024 mediante CBP One y posteriormente solicitó asilo.
El próximo punto clave será la audiencia del 30 de septiembre. Mientras tanto, siguen pendientes tanto su situación migratoria como la decisión sobre el tratamiento recomendado para retirar la bala.
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FUENTE: EFE/ Texas Tribune / Greg Casar