USCIS lanza alerta: pagar para “acelerar” tu green card puede esconder una estafa

USCIS alerta sobre estafas

Cuidado con falsas promesas

Verifica antes de pagar

Quienes esperan una green card, visa o permiso de trabajo enfrentan una nueva advertencia: desconfiar de personas que prometen acelerar trámites a cambio de dinero.

USCIS alertó el 18 de septiembre sobre empresas y sitios que se presentan como expertos migratorios o aseguran tener conexiones especiales con autoridades estadounidenses.

El riesgo aumenta cuando ofrecen resultados rápidos, garantizan aprobaciones o aseguran que un pago adicional permitirá saltarse los tiempos normales del proceso migratorio.

La advertencia resulta especialmente relevante para solicitantes que, ante largas esperas, podrían recurrir a intermediarios buscando una solución inmediata para sus casos.

USCIS alerta por estafas para acelerar la green card

IT’S A SCAM: Sometimes businesses and websites pretend to be immigration experts or say they have special connections to the government. They might also “guarantee” that you can get a visa, Green Card, or work permit faster if you pay a fee. Learn more:… pic.twitter.com/ij2y0SboVD — USCIS (@USCIS) September 18, 2026

Una de las principales señales es que alguien asegure tener contactos privilegiados dentro del gobierno capaces de acelerar una solicitud migratoria.

También debe generar precaución cualquier promesa de aprobación garantizada, porque los beneficios dependen de requisitos legales y de la evaluación correspondiente de cada solicitud.

USCIS sí dispone de mecanismos oficiales de procesamiento acelerado para determinadas categorías, pero estos procedimientos están regulados y no dependen de supuestos contactos privados.

Los solicitantes deben utilizar canales gubernamentales para revisar tiempos de procesamiento y comprobar qué opciones oficiales están disponibles para su tipo específico de trámite.

El dato