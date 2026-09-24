USCIS lanza alerta: pagar para “acelerar” tu green card puede esconder una estafa
Publicado el24/09/2026 a las 02:00
- USCIS alerta sobre estafas
- Cuidado con falsas promesas
- Verifica antes de pagar
Quienes esperan una green card, visa o permiso de trabajo enfrentan una nueva advertencia: desconfiar de personas que prometen acelerar trámites a cambio de dinero.
USCIS alertó el 18 de septiembre sobre empresas y sitios que se presentan como expertos migratorios o aseguran tener conexiones especiales con autoridades estadounidenses.
El riesgo aumenta cuando ofrecen resultados rápidos, garantizan aprobaciones o aseguran que un pago adicional permitirá saltarse los tiempos normales del proceso migratorio.
La advertencia resulta especialmente relevante para solicitantes que, ante largas esperas, podrían recurrir a intermediarios buscando una solución inmediata para sus casos.
USCIS alerta por estafas para acelerar la green card
IT’S A SCAM: Sometimes businesses and websites pretend to be immigration experts or say they have special connections to the government.
They might also “guarantee” that you can get a visa, Green Card, or work permit faster if you pay a fee.
Learn more:… pic.twitter.com/ij2y0SboVD
— USCIS (@USCIS) September 18, 2026
Una de las principales señales es que alguien asegure tener contactos privilegiados dentro del gobierno capaces de acelerar una solicitud migratoria.
También debe generar precaución cualquier promesa de aprobación garantizada, porque los beneficios dependen de requisitos legales y de la evaluación correspondiente de cada solicitud.
USCIS sí dispone de mecanismos oficiales de procesamiento acelerado para determinadas categorías, pero estos procedimientos están regulados y no dependen de supuestos contactos privados.
Los solicitantes deben utilizar canales gubernamentales para revisar tiempos de procesamiento y comprobar qué opciones oficiales están disponibles para su tipo específico de trámite.
El dato
- Nadie garantiza una aprobación.
- USCIS tiene canales oficiales.
- Desconfía de “contactos” especiales.
Notarios y consultores: quién puede representar legalmente
Otro punto crítico es verificar las credenciales de quien ofrece ayuda, especialmente cuando se presenta como “experto”, “consultor migratorio” o “notario”.
El Departamento de Justicia advierte que especialistas migratorios no abogados, consultores de visas y notarios no están autorizados para representar personas ante tribunales migratorios o la BIA.
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Los abogados debidamente habilitados pueden ofrecer representación, mientras determinados profesionales no abogados pueden hacerlo cuando cuentan con una acreditación oficial bajo las reglas federales.
Los representantes acreditados deben trabajar o colaborar como voluntarios con organizaciones reconocidas; no pueden ejercer independientemente utilizando esa acreditación.
El proceso
- Comprueba credenciales profesionales.
- Consulta registros gubernamentales.
- Revisa quién puede representarte.
¿Cómo verificar ayuda migratoria antes de pagar?
Existen dos niveles de acreditación para representantes autorizados: parcial y completa, una diferencia importante según la instancia donde se encuentre el caso.
La acreditación parcial permite representar personas ante USCIS, mientras la completa también permite actuar ante tribunales de inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración.
El Departamento de Justicia mantiene registros de organizaciones reconocidas y representantes acreditados, una herramienta útil para verificar a una persona antes de contratar sus servicios.
La recomendación práctica es sencilla: antes de pagar, entregar documentos personales o confiar un caso migratorio, comprueba las credenciales y confirma cualquier procedimiento mediante fuentes gubernamentales.
¿Qué pueden hacer?
- Verificar antes de pagar.
- Consultar páginas oficiales.
- Proteger documentos personales.
Fuentes: La Nación, USCIS.