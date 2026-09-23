EE.UU. endurece las visas por turismo de nacimiento: ¿quiénes quedan bajo la lupa?

Rubio anuncia nuevas restricciones

Redes extranjeras, bajo vigilancia

Viajeras embarazadas no prohibidas

El gobierno de Estados Unidos abrió un nuevo frente contra el llamado turismo de nacimiento, una práctica que ya estaba bajo restricciones consulares desde 2020.

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este miércoles una política de restricción de visas enfocada en personas vinculadas con redes comerciales que facilitan estos viajes.

La medida apunta principalmente contra operadores, administradores, intermediarios y proveedores extranjeros que, según el gobierno, participan en esquemas organizados para facilitar nacimientos en territorio estadounidense.

Rubio sostuvo que algunas redes cobran decenas de miles de dólares y asesoran a clientes para ocultar o falsear el verdadero propósito de su viaje al solicitar una visa.

EE.UU. endurece visas contra el turismo de nacimiento

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anuncia una nueva política de restricción de visas para evitar el llamado «turismo de nacimiento», que consiste en viajar al país para dar a luz allí para que el bebé obtenga la ciudadanía estadounidense. https://t.co/XD8WDWA2xU pic.twitter.com/tBpjJHaYT4 — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 23, 2026

Por qué importa: La decisión aumenta la presión sobre organizaciones y personas que convierten los viajes para dar a luz en Estados Unidos en un negocio internacional.

El dato: Desde enero de 2020, las reglas consulares permiten negar visas B cuando existen razones para creer que el propósito principal del viaje es dar a luz para obtener ciudadanía estadounidense para el bebé.

El proceso: Los oficiales consulares determinan si una persona cumple los requisitos para recibir una visa y pueden rechazar solicitudes cuando encuentran una causal de inadmisibilidad establecida en la legislación migratoria.

Qué pueden hacer: Quienes planeen viajar embarazadas deben presentar información veraz sobre el propósito del viaje y revisar los requisitos consulares aplicables a su situación particular.