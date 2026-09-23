EE.UU. endurece las visas por turismo de nacimiento: ¿quiénes quedan bajo la lupa?
Publicado el23/09/2026 a las 15:44
- Rubio anuncia nuevas restricciones
- Redes extranjeras, bajo vigilancia
- Viajeras embarazadas no prohibidas
El gobierno de Estados Unidos abrió un nuevo frente contra el llamado turismo de nacimiento, una práctica que ya estaba bajo restricciones consulares desde 2020.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este miércoles una política de restricción de visas enfocada en personas vinculadas con redes comerciales que facilitan estos viajes.
La medida apunta principalmente contra operadores, administradores, intermediarios y proveedores extranjeros que, según el gobierno, participan en esquemas organizados para facilitar nacimientos en territorio estadounidense.
Rubio sostuvo que algunas redes cobran decenas de miles de dólares y asesoran a clientes para ocultar o falsear el verdadero propósito de su viaje al solicitar una visa.
EE.UU. endurece visas contra el turismo de nacimiento
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anuncia una nueva política de restricción de visas para evitar el llamado «turismo de nacimiento», que consiste en viajar al país para dar a luz allí para que el bebé obtenga la ciudadanía estadounidense. https://t.co/XD8WDWA2xU pic.twitter.com/tBpjJHaYT4
— EFE Noticias (@EFEnoticias) September 23, 2026
Por qué importa: La decisión aumenta la presión sobre organizaciones y personas que convierten los viajes para dar a luz en Estados Unidos en un negocio internacional.
El dato: Desde enero de 2020, las reglas consulares permiten negar visas B cuando existen razones para creer que el propósito principal del viaje es dar a luz para obtener ciudadanía estadounidense para el bebé.
El proceso: Los oficiales consulares determinan si una persona cumple los requisitos para recibir una visa y pueden rechazar solicitudes cuando encuentran una causal de inadmisibilidad establecida en la legislación migratoria.
Qué pueden hacer: Quienes planeen viajar embarazadas deben presentar información veraz sobre el propósito del viaje y revisar los requisitos consulares aplicables a su situación particular.
A quiénes busca alcanzar la nueva política de visas
Estados Unidos endurece las restricciones de visas contra el llamado “turismo de nacimiento”. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció nuevas medidas para impedir que redes comerciales faciliten viajes de extranjeros al país con el objetivo de dar a luz y obtener la… pic.twitter.com/ksip5Z6GXs
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La nueva política anunciada por Rubio se dirige a quienes el gobierno identifique como propietarios, operadores o administradores de redes comerciales dedicadas a facilitar el turismo de nacimiento.
También contempla a intermediarios acusados de instruir a solicitantes para cometer fraude y a determinados proveedores médicos extranjeros vinculados con estos esquemas.
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Rubio justificó la decisión bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, relacionada con consecuencias potencialmente graves para la política exterior estadounidense.
La ofensiva se suma a un endurecimiento más amplio de los controles de visas durante 2026, incluido un mayor escrutinio de determinadas categorías de solicitantes.
Viajar embarazada no equivale automáticamente a fraude
Un punto clave es distinguir entre viajar estando embarazada y viajar principalmente para que un hijo nazca en Estados Unidos y obtenga ciudadanía estadounidense.
La regulación de 2020 se concentra específicamente en solicitantes de visa B cuyo propósito principal sea el turismo de nacimiento; por tanto, no establece una prohibición general contra todas las viajeras embarazadas.
Donald Trump ha criticado reiteradamente esta práctica y la ha relacionado con extranjeros de altos ingresos que buscan asegurar la ciudadanía estadounidense para sus hijos.
El nuevo anuncio eleva ahora la presión sobre la infraestructura comercial detrás de esos viajes, mientras los consulados mantienen la responsabilidad de evaluar individualmente la elegibilidad de los solicitantes.
Fuentes: Efe, El Universal.