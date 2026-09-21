Marco Rubio se reúne con Dinamarca y Groenlandia por un acuerdo clave

EE.UU. ampliaría presencia militar

Groenlandia conserva su soberanía

Ártico gana importancia estratégica

Segun EFE, el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunió este lunes en Nueva York con representantes de Dinamarca y Groenlandia, en momentos en que los tres gobiernos avanzan hacia la firma de un nuevo acuerdo de seguridad para la estratégica isla del Ártico.

El encuentro ocurrió en el marco de las actividades relacionadas con la Asamblea General de Naciones Unidas y pocos días después de que el presidente Donald Trump anunciara que Washington había alcanzado un entendimiento con Copenhague y Nuuk.

Las conversaciones se producen después de meses de tensión diplomática por las declaraciones de Trump sobre aumentar el control estadounidense sobre Groenlandia, territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca y pieza estratégica para la defensa del Atlántico Norte.

Ahora, las tres partes buscan trasladar el debate hacia una cooperación de seguridad más amplia, mientras Dinamarca insiste en que la responsabilidad sobre la defensa del Ártico debe ser compartida dentro de la OTAN.

El acuerdo que ampliaría la presencia militar de Estados Unidos

#ENTÉRATE | 🇺🇸 Marco Rubio tuvo un encuentro con sus homólogos de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y Groenlandia, Múte Egede, luego del anuncio de un acuerdo de seguridad sobre Groenlandia. pic.twitter.com/ymI2ArZoyV — heraldousa (@heraldousa) September 21, 2026



Los términos completos todavía no se han divulgado, pero el pacto permitiría ampliar significativamente la presencia militar estadounidense en Groenlandia y restringiría el establecimiento de bases de países considerados adversarios de Washington.

Reuters informó este lunes que Estados Unidos planea establecer presencia en dos instalaciones adicionales: Narsarsuaq, antigua base estadounidense de la Guerra Fría, y Mestersvig, actualmente utilizada por la patrulla danesa Sirius.

Actualmente, la principal instalación estadounidense en territorio groenlandés es la base espacial de Pituffik, fundamental para sistemas de alerta de misiles, vigilancia espacial y operaciones vinculadas con la defensa de América del Norte.

Washington ya cuenta con amplias facultades militares mediante el acuerdo de defensa firmado con Dinamarca en 1951 y posteriormente actualizado, por lo que el nuevo entendimiento profundizaría una relación estratégica existente desde hace décadas.