Moscú bajo fuego: ataque masivo de drones sacude las elecciones de Rusia
Publicado el20/09/2026 a las 07:39
Una ofensiva aérea de gran escala golpeó Moscú y su región este domingo, justo cuando Rusia celebra la última jornada de sus primeras elecciones parlamentarias desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022.
Autoridades rusas informaron que al menos dos personas murieron en la región de Moscú, mientras una importante refinería de petróleo de la capital fue alcanzada durante el ataque.
El alcalde Serguéi Sobianin aseguró que las defensas rusas derribaron más de 1,600 drones desde el sábado, incluidos unos 450 que se dirigían hacia Moscú. Estas cifras proceden de autoridades rusas y no han sido verificadas independientemente.
Sobianin calificó la ofensiva como la mayor registrada contra la capital y afirmó, sin presentar pruebas públicas, que pretendía interrumpir las elecciones parlamentarias.
Ataque de drones golpea Moscú y una refinería clave
El mundo está en alerta máxima por dos graves episodios ocurridos en las últimas 24 horas:
1. El demoledor ataque de Ucrania contra Rusia con más de mil drones. Los expertos advierten que se esperan represalias rusas de una magnitud inimaginable y que podríamos estar ante el… pic.twitter.com/UupDgd6Zvl
— Roberto Ortiz (@robertoortizu) September 20, 2026
El ataque alcanzó la refinería de Moscú, situada en Kapotnia, una instalación energética que ya había sido blanco de operaciones ucranianas anteriores. Testigos de Reuters observaron columnas de humo sobre el complejo.
La ofensiva también alcanzó áreas residenciales. Un incendio en un edificio de 21 pisos obligó a evacuar a unas 400 personas, entre ellas 70 niños, según el gobernador regional Andréi Vorobiov.
Los ataques coinciden con una campaña ucraniana contra infraestructura energética y logística que, según Kiev, ayuda a Rusia a sostener la guerra.
Rusia continúa atacando objetivos en Ucrania, mientras ambos países mantienen operaciones contra infraestructura pese a los recientes esfuerzos diplomáticos para reducir los ataques aéreos.
Elecciones rusas quedan atravesadas por la guerra
This is the moment a drone exploded as it hit an apartment building in Moscow. Russian authorities say more than 1,600 drones were launched from Ukraine, killing at least two people and causing damage to a major refinery. pic.twitter.com/LeAG52eDxS
— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 20, 2026
Los rusos votan para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal, en los primeros comicios parlamentarios desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.
Más de 111 millones de personas están habilitadas para participar, de acuerdo con la Comisión Electoral Central rusa, en una elección que también incluye votaciones regionales y locales.
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La coincidencia entre las elecciones y el ataque coloca nuevamente la guerra dentro de la vida cotidiana rusa: los drones alcanzaron zonas residenciales, infraestructura petrolera y obligaron a activar amplias defensas aéreas alrededor de la capital.
El Kremlin enfrenta así una jornada electoral marcada no solo por la disputa política interna, sino por la capacidad creciente de Ucrania para proyectar ataques de largo alcance hacia territorio ruso.
Ucrania amplía la presión sobre territorio ruso
Ukraine launched its «largest ever» drone barrage against Moscow during the final day of Russia’s parliamentary elections.
The attack — involving over 1,000 drones nationwide — struck a major Moscow oil refinery, sending heavy flames and smoke into the sky and leaving at least… pic.twitter.com/0G2gmmpopr
— Fox News (@FoxNews) September 20, 2026
Kiev sostiene que las instalaciones petroleras y logísticas vinculadas con las fuerzas rusas son objetivos militares dentro de su estrategia defensiva.
La ofensiva del domingo muestra cómo el frente aéreo se ha extendido cientos de kilómetros más allá de las principales zonas de combate.
Zelenski había señalado que Ucrania continuaría desarrollando capacidades propias para realizar ataques de mayor alcance contra infraestructura vinculada con la guerra.
El ataque sobre Moscú marca el cierre electoral y evidencia cómo la guerra iniciada en 2022 alcanza territorio ruso, infraestructura y población civil.