Moscú bajo fuego: ataque masivo de drones sacude las elecciones de Rusia

Una ofensiva aérea de gran escala golpeó Moscú y su región este domingo, justo cuando Rusia celebra la última jornada de sus primeras elecciones parlamentarias desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022.

Autoridades rusas informaron que al menos dos personas murieron en la región de Moscú, mientras una importante refinería de petróleo de la capital fue alcanzada durante el ataque.

El alcalde Serguéi Sobianin aseguró que las defensas rusas derribaron más de 1,600 drones desde el sábado, incluidos unos 450 que se dirigían hacia Moscú. Estas cifras proceden de autoridades rusas y no han sido verificadas independientemente.

Sobianin calificó la ofensiva como la mayor registrada contra la capital y afirmó, sin presentar pruebas públicas, que pretendía interrumpir las elecciones parlamentarias.

Ataque de drones golpea Moscú y una refinería clave

El mundo está en alerta máxima por dos graves episodios ocurridos en las últimas 24 horas: 1. El demoledor ataque de Ucrania contra Rusia con más de mil drones. Los expertos advierten que se esperan represalias rusas de una magnitud inimaginable y que podríamos estar ante el… pic.twitter.com/UupDgd6Zvl — Roberto Ortiz (@robertoortizu) September 20, 2026

El ataque alcanzó la refinería de Moscú, situada en Kapotnia, una instalación energética que ya había sido blanco de operaciones ucranianas anteriores. Testigos de Reuters observaron columnas de humo sobre el complejo.

La ofensiva también alcanzó áreas residenciales. Un incendio en un edificio de 21 pisos obligó a evacuar a unas 400 personas, entre ellas 70 niños, según el gobernador regional Andréi Vorobiov.

Los ataques coinciden con una campaña ucraniana contra infraestructura energética y logística que, según Kiev, ayuda a Rusia a sostener la guerra.

Rusia continúa atacando objetivos en Ucrania, mientras ambos países mantienen operaciones contra infraestructura pese a los recientes esfuerzos diplomáticos para reducir los ataques aéreos.