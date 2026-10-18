Tragedia en base militar de Canadá: cuatro muertos y dudas sobre qué desató el incendio
Publicado el 18/10/2026 a las 14:01
- Carney confirma cuatro militares fallecidos.
- Decenas de heridos requieren atención.
- Causa del incendio sigue investigándose.
Un incendio durante actividades de entrenamiento en la base militar de Wainwright, Alberta, dejó cuatro militares muertos y decenas de heridos graves, confirmó Mark Carney.
El primer ministro canadiense actualizó el balance este domingo 18 de octubre, después de que reportes iniciales de medios hablaran de siete fallecidos.
Carney describió lo ocurrido como una de las peores tragedias del Ejército canadiense en territorio nacional durante tiempos de paz.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer qué desencadenó la emergencia del sábado y determinar el alcance de los daños.
Qué se sabe de la explosión en Alberta
🇨🇦 | URGENTE: Un gran incendio causó muertes y heridos en una de las bases militares más concurridas de Canadá, provocado por un "incidente grave" no especificado, mientras las autoridades siguen trabajando para contener el fuego. https://t.co/h8KVMBjJBY
— Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 18, 2026
El incidente comenzó alrededor de las 16:00 del 17 de octubre en un área de entrenamiento de la instalación militar.
Global News informó, citando fuentes militares, sobre una posible relación entre un ejercicio con munición real, un incendio de pastizales y una explosión.
Las primeras versiones también mencionaron infraestructura de gas natural, pero esa explicación no ha sido establecida oficialmente como causa del desastre.
La secuencia exacta sigue bajo investigación: los reportes preliminares no permiten atribuir responsabilidades ni confirmar qué provocó primero el fuego.
Canadá informa que no hay indicios de terrorismo
A serious incident creating a major fire has occurred at CFB Wainwright, in Alberta.
Our thoughts are with all the brave women and men affected.
We are working closely with the Government of Alberta and local authorities. Premier Smith and I are in close contact as are our relevant ministers and officials.
— Mark Carney (@MarkJCarney) October 18, 2026
Las Fuerzas Armadas señalaron que, por el momento, no existen indicios de que el incidente haya sido resultado de actividad terrorista.
Esa evaluación es preliminar y acompaña las investigaciones sobre el origen del incendio; no constituye una conclusión definitiva sobre sus causas.
El ministro de Defensa, David McGuinty, reconoció la gravedad de la emergencia y anunció su desplazamiento a Edmonton para recibir información.
Las autoridades habían priorizado la atención a los afectados y la notificación a familiares antes de divulgar detalles sobre las víctimas.
Fuertes vientos extendieron el fuego fuera de la base[caption id="attachment_1697285" align="alignnone" width="1200"] Incendio en base militar de Canadá: cuatro muertos y dudas FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption]
Las llamas avanzaron rápidamente y rebasaron los límites de la instalación, impulsadas por fuertes vientos que complicaron las tareas de emergencia.
Wainwright se encuentra aproximadamente a 210 kilómetros al este de Edmonton y alberga una de las principales instalaciones de entrenamiento militar canadiense.
Los hospitales de Edmonton activaron un código naranja para coordinar la atención ante la llegada de múltiples pacientes procedentes de la zona.
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El despliegue reunió equipos militares y civiles para combatir el incendio, trasladar heridos y apoyar a las comunidades cercanas.
Wainwright pide evitar la zona mientras continúa la respuesta
Las autoridades municipales informaron el domingo que el avance del fuego estaba contenido, aunque mantenían vigilancia sobre el área afectada.
También solicitaron a los residentes mantenerse alejados y dejar libres las carreteras para facilitar el movimiento de los servicios de emergencia.
Carney anunció que las banderas de los edificios federales ondearán a media asta en homenaje a las víctimas de la tragedia.
Las próximas actualizaciones deberán precisar las circunstancias del incidente y la evolución de los heridos, mientras continúa la investigación militar y policial.
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