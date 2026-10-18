Carney confirma cuatro militares fallecidos.

Decenas de heridos requieren atención.

Causa del incendio sigue investigándose.

Un incendio durante actividades de entrenamiento en la base militar de Wainwright, Alberta, dejó cuatro militares muertos y decenas de heridos graves, confirmó Mark Carney.

El primer ministro canadiense actualizó el balance este domingo 18 de octubre, después de que reportes iniciales de medios hablaran de siete fallecidos.

Carney describió lo ocurrido como una de las peores tragedias del Ejército canadiense en territorio nacional durante tiempos de paz.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer qué desencadenó la emergencia del sábado y determinar el alcance de los daños.

Qué se sabe de la explosión en Alberta

🇨🇦 | URGENTE: Un gran incendio causó muertes y heridos en una de las bases militares más concurridas de Canadá, provocado por un "incidente grave" no especificado, mientras las autoridades siguen trabajando para contener el fuego. https://t.co/h8KVMBjJBY — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 18, 2026



El incidente comenzó alrededor de las 16:00 del 17 de octubre en un área de entrenamiento de la instalación militar.

Global News informó, citando fuentes militares, sobre una posible relación entre un ejercicio con munición real, un incendio de pastizales y una explosión.

Las primeras versiones también mencionaron infraestructura de gas natural, pero esa explicación no ha sido establecida oficialmente como causa del desastre.

La secuencia exacta sigue bajo investigación: los reportes preliminares no permiten atribuir responsabilidades ni confirmar qué provocó primero el fuego.