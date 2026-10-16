Hija de banquero venezolano hace millonaria donación antes de que Trump indultara al padre

Isabela Herrera prometió donar 2.5 millones

También aportó 3.5 millones a MAGA

Trump indultó al banquero en enero

Mmillonaria donación a Trump. Isabela Herrera, hija del banquero venezolano-italiano Julio Herrera Velutini, se comprometió a donar 2,5 millones de dólares al salón de baile que el presidente estadounidense, Donald Trump, construye en la Casa Blanca, meses antes de que este indultara a su padre, según una exclusiva publicada este jueves por The Washington Post.

La donación, comprometida en septiembre de 2025, se suma a los 3,5 millones de dólares que Herrera aportó al comité político MAGA Inc., que respalda a Trump. Las contribuciones motivaron una denuncia ante la Comisión Federal Electoral (FEC) de la organización Campaign Legal Center, que alegó que la hija actuaba como intermediaria de su padre.

¿De qué fue acusado en 2022 por el Departamento de Justicia?

Isabela Herrera, hija del banquero venezolano-italiano Julio Herrera Velutini, se comprometió a donar 2,5 millones de dólares al proyecto del salón de baile de la Casa Blanca meses antes de que Donald Trump indultara a su padre, según una investigación de The Washington Post. La contribución, acordada en septiembre de 2025, se sumó a los 3,5 millones de dólares que Herrera había aportado al comité político MAGA Inc., afín a Trump. De acuerdo con el diario, la hija abonó una primera cuota de 835.000 dólares el 14 de octubre de ese año. Las donaciones motivaron una denuncia ante la Comisión Federal Electoral, en la que Campaign Legal Center alegó que ella actuaba como intermediaria de su padre. Herrera Velutini había sido acusado en 2022 de ayudar a financiar la campaña de la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez a cambio de la destitución de un regulador que investigaba su banco. En agosto de 2025, los cargos contra el banquero se redujeron a un delito menor como parte de un acuerdo judicial. Trump indultó a Herrera Velutini, a Vázquez y a un consultor político en enero de 2026. La Casa Blanca sostuvo que los procesos tenían "motivaciones políticas". Tras el perdón presidencial, el abogado del banquero afirmó que su cliente estaba “profundamente agradecido” con Trump. La investigación de The Washington Post, basada en documentos internos de la recaudación para el salón de baile, identificó 333 millones de dólares en donaciones privadas. El diario señaló coincidencias entre algunas contribuciones y decisiones favorables de la Administración, pero no estableció que las donaciones determinaran las decisiones presidenciales. #VPItv — VPItv (@VPITV) October 16, 2026

Herrera Velutini fue acusado en 2022 por el Departamento de Justicia de ayudar a financiar la campaña de la entonces gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, a cambio de la destitución de un regulador que investigaba su banco. La exgobernadora y un consultor político también fueron imputados.

En agosto de 2025, los cargos contra el banquero se redujeron a un delito menor como parte de un acuerdo judicial. Un mes después, su hija se comprometió a aportar los 2,5 millones de dólares al salón de baile, una contribución que no se había divulgado anteriormente.

Los registros citados por el diario muestran que abonó una primera cuota de 835.000 dólares el 14 de octubre de ese año.