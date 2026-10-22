El presidente de Francia, Emmanuel Macron, respondió este miércoles 21 de octubre a las declaraciones de Donald Trump sobre los disturbios que sacuden al país europeo.

Macron calificó de “inaceptables” y “estúpidos” los comentarios que atribuyen la violencia a inmigrantes musulmanes, mientras Francia enfrenta una creciente crisis social.

La controversia comenzó después de que Trump relacionara los saqueos y enfrentamientos con la inmigración y advirtiera sobre una supuesta transformación religiosa de París.

Sin embargo, el mandatario francés rechazó esa interpretación y acusó a dirigentes extranjeros de aprovechar las tensiones internas para promover sus propias agendas políticas.

Macron enfrenta a Trump por culpar a musulmanes en Francia

French President Macron blasts Trump: There has been foreign manipulation of information afterward — that is certain. This led to unacceptable and downright stupid comments from many people, including foreign leaders. We have seen artificial-intelligence-generated images showing scenes that never happened in France. People have claimed that we were invaded by hordes of migrants and Islamists, which is completely false. — Clash Report (@clashreport) October 21, 2026

El 19 de octubre, Trump afirmó que París podría convertirse pronto en una ciudad musulmana y vinculó los disturbios con las políticas migratorias europeas.

Sus declaraciones llegaron después de las manifestaciones del 17 de octubre, cuando más de medio millón de personas protestaron contra el gobierno francés.

TE PUEDE INTERESAR: Trump lleva a la Corte Suprema la batalla por su muro fronterizo en un parque protegido de Texas

Las movilizaciones surgieron por demandas educativas y crecieron con la participación de trabajadores, sindicatos y agricultores afectados por el encarecimiento de la vida.

Aunque algunas concentraciones terminaron en saqueos y enfrentamientos, no existen pruebas que permitan responsabilizar colectivamente a los inmigrantes musulmanes de la violencia.