“Estúpidos”: Macron estalla contra Trump por culpar a musulmanes de disturbios en Francia
Publicado el 22/10/2026 a las 06:00
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, respondió este miércoles 21 de octubre a las declaraciones de Donald Trump sobre los disturbios que sacuden al país europeo.
Macron calificó de “inaceptables” y “estúpidos” los comentarios que atribuyen la violencia a inmigrantes musulmanes, mientras Francia enfrenta una creciente crisis social.
La controversia comenzó después de que Trump relacionara los saqueos y enfrentamientos con la inmigración y advirtiera sobre una supuesta transformación religiosa de París.
Sin embargo, el mandatario francés rechazó esa interpretación y acusó a dirigentes extranjeros de aprovechar las tensiones internas para promover sus propias agendas políticas.
Macron enfrenta a Trump por culpar a musulmanes en Francia
French President Macron blasts Trump:
There has been foreign manipulation of information afterward — that is certain.
This led to unacceptable and downright stupid comments from many people, including foreign leaders.
We have seen artificial-intelligence-generated images showing scenes that never happened in France.
People have claimed that we were invaded by hordes of migrants and Islamists, which is completely false.
— Clash Report (@clashreport) October 21, 2026
El 19 de octubre, Trump afirmó que París podría convertirse pronto en una ciudad musulmana y vinculó los disturbios con las políticas migratorias europeas.
Sus declaraciones llegaron después de las manifestaciones del 17 de octubre, cuando más de medio millón de personas protestaron contra el gobierno francés.
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Las movilizaciones surgieron por demandas educativas y crecieron con la participación de trabajadores, sindicatos y agricultores afectados por el encarecimiento de la vida.
Aunque algunas concentraciones terminaron en saqueos y enfrentamientos, no existen pruebas que permitan responsabilizar colectivamente a los inmigrantes musulmanes de la violencia.
Macron denuncia manipulación de información y acusa a líderes extranjeros
Macron hit back at Trump’s claims that migrants are tearing France apart.
https://t.co/ROrNGLSgFE
— The Daily Beast (@thedailybeast) October 21, 2026
Desde Qatar, Macron denunció la circulación de imágenes creadas mediante inteligencia artificial que, según explicó, mostraban situaciones que nunca ocurrieron en territorio francés.
También rechazó las versiones sobre una supuesta invasión de inmigrantes e islamistas y sostuvo que esas afirmaciones distorsionan las verdaderas causas del descontento.
Cuando un periodista le preguntó si sus críticas estaban dirigidas específicamente a Trump, el mandatario respondió: “Entre otros”, confirmando que incluía al estadounidense.
El gobierno francés advirtió que la desinformación internacional podría agravar las tensiones y ofreció aclaraciones diplomáticas para evitar la difusión de nuevas acusaciones infundadas.
Protestas en Francia desatan nueva tensión política con Estados Unidos
La disputa ocurre mientras Estados Unidos se prepara para las elecciones legislativas de noviembre, en las que los republicanos buscan conservar su influencia en el Congreso.
Trump y otros dirigentes republicanos han utilizado los acontecimientos franceses para defender sus posiciones migratorias y advertir sobre posibles consecuencias de políticas fronterizas menos restrictivas.
Mientras tanto, Macron enfrenta presiones internas por el costo de vida, los combustibles y las exigencias de estudiantes y trabajadores que reclaman respuestas económicas.
La confrontación abre un nuevo episodio de tensión entre ambos presidentes, mientras Francia intenta contener los disturbios y responder a las demandas sociales.
Fuente: Efe.