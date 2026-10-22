Trump lleva a la Corte Suprema la batalla por su muro fronterizo en un parque protegido de Texas
Publicado el 21/10/2026 a las 21:16
El Gobierno de Donald Trump acudió este miércoles 21 de octubre a la Corte Suprema para intentar reactivar las obras de seguridad fronteriza en Texas.
La solicitud busca eliminar una restricción judicial que impide construir infraestructura en Big Bend, una región protegida junto a la frontera con México.
El Departamento de Justicia sostiene que la decisión de un tribunal inferior limita las facultades federales para combatir los cruces migratorios irregulares.
La controversia enfrenta las prioridades de seguridad nacional de la Casa Blanca con las normas ambientales que protegen uno de los paisajes emblemáticos de Texas.
¿Qué incluye el proyecto del muro fronterizo de Trump?
El gobierno de Trump pide a la Corte Suprema reanudar la construcción del muro fronterizo a través de la región Big Bend, Texas.
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— N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 22, 2026
La iniciativa contempla nuevas barreras para vehículos, caminos de vigilancia, cámaras y sensores destinados a reforzar el control de la frontera estadounidense.
Su presupuesto alcanza los 1,700 millones de dólares y comprende infraestructura en una región fronteriza de aproximadamente 800 kilómetros.
A diferencia de otros proyectos, las obras previstas no se limitan a levantar estructuras físicas para impedir el paso de personas.
También incluyen tecnología de vigilancia y rutas de acceso para facilitar las operaciones de las autoridades encargadas de la seguridad fronteriza.
Big Bend: el parque nacional que enfrenta una disputa ambiental[caption id="attachment_1697799" align="alignnone" width="1200"] ¿Qué incluye el proyecto del muro fronterizo de Trump? Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
El Parque Nacional Big Bend protege más de 324,000 hectáreas de territorio desértico, montañas y ecosistemas próximos al río Bravo.
La zona alberga especies amenazadas, importantes vestigios arqueológicos y espacios naturales considerados parte del patrimonio ambiental estadounidense.
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Organizaciones conservacionistas presentaron una demanda en abril, argumentando que el Gobierno había vulnerado límites constitucionales al suspender requisitos legales.
Los demandantes cuestionan especialmente las exenciones ambientales utilizadas para acelerar las obras, mientras las autoridades federales defienden su necesidad operativa.
¿Por qué Trump quiere acelerar la construcción del muro?
A principios de 2026, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, autorizó excepciones a numerosas disposiciones legales relacionadas con el proyecto.
La decisión respondió, según el Gobierno, a la urgencia de combatir el tráfico de drogas y los ingresos irregulares por la frontera sur.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha convertido la ampliación de barreras fronterizas en una prioridad migratoria.
Ahora, la intervención de la Corte Suprema podría determinar si continúan las restricciones judiciales mientras se desarrolla la controversia sobre las obras.
¿Qué puede pasar con el muro fronterizo en Texas?
Si los magistrados aceptan la petición federal, el Gobierno podría recuperar temporalmente la capacidad de avanzar con determinadas construcciones.
Sin embargo, levantar la suspensión no resolvería necesariamente todas las cuestiones constitucionales y ambientales planteadas por las organizaciones demandantes.
Si la Corte mantiene la restricción, las autoridades tendrían que respetar los límites judiciales mientras continúa el procedimiento correspondiente.
El resultado tendrá importancia para Big Bend y para futuras disputas sobre el alcance de las facultades presidenciales en proyectos fronterizos.