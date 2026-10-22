Trump lleva a la Corte Suprema la batalla por su muro fronterizo en un parque protegido de Texas

El Gobierno de Donald Trump acudió este miércoles 21 de octubre a la Corte Suprema para intentar reactivar las obras de seguridad fronteriza en Texas.

La solicitud busca eliminar una restricción judicial que impide construir infraestructura en Big Bend, una región protegida junto a la frontera con México.

El Departamento de Justicia sostiene que la decisión de un tribunal inferior limita las facultades federales para combatir los cruces migratorios irregulares.

La controversia enfrenta las prioridades de seguridad nacional de la Casa Blanca con las normas ambientales que protegen uno de los paisajes emblemáticos de Texas.

¿Qué incluye el proyecto del muro fronterizo de Trump?

El gobierno de Trump pide a la Corte Suprema reanudar la construcción del muro fronterizo a través de la región Big Bend, Texas.

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La iniciativa contempla nuevas barreras para vehículos, caminos de vigilancia, cámaras y sensores destinados a reforzar el control de la frontera estadounidense.

Su presupuesto alcanza los 1,700 millones de dólares y comprende infraestructura en una región fronteriza de aproximadamente 800 kilómetros.

A diferencia de otros proyectos, las obras previstas no se limitan a levantar estructuras físicas para impedir el paso de personas.

También incluyen tecnología de vigilancia y rutas de acceso para facilitar las operaciones de las autoridades encargadas de la seguridad fronteriza.