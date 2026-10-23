Trump asegura que Estados Unidos y México están muy cerca de un acuerdo para reducir aranceles

Trump anticipa acuerdo comercial con México.

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Acuerdo para reducir aranceles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes 23 de octubre que su Gobierno está muy cerca de alcanzar un acuerdo comercial con México para reducir los aranceles, en medio de las negociaciones entre ambos países.

Las declaraciones coinciden con lo expresado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien reconoció avances importantes en las conversaciones, aunque advirtió que todavía existen asuntos pendientes.

"Estamos muy cerca de un acuerdo con México. Será un acuerdo muy bueno, espero que para ellos también", afirmó Trump, según informó la agencia EFE.

Acuerdo para reducir aranceles ¿Qué dijo Trump sobre el acuerdo comercial con México?

El mandatario estadounidense respondió a preguntas sobre las declaraciones de Sheinbaum y aseguró que las negociaciones avanzan hacia un entendimiento que podría beneficiar a ambos países.

Trump también mencionó a Canadá, otro de los socios comerciales de Estados Unidos, y destacó el interés de ambos gobiernos por alcanzar acuerdos con Washington.

"Y lo mismo con Canadá. Están trabajando duro para tener un acuerdo con nosotros. Nosotros tenemos las de ganar", declaró el presidente estadounidense.

Sus palabras llegan después de que, durante un mitin celebrado el lunes en Kansas, anticipara un "gran" acuerdo con México para reducir el déficit comercial estadounidense.

Sin embargo, hasta el momento de las declaraciones recogidas por EFE, ninguno de los dos gobiernos había anunciado un acuerdo definitivo ni una fecha para su firma.