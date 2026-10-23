Trump asegura que Estados Unidos y México están muy cerca de un acuerdo para reducir aranceles
Publicado el 23/10/2026 a las 13:05
- Trump anticipa acuerdo comercial con México.
- Sheinbaum busca reducir aranceles a vehículos.
- Acero y aluminio enfrentan tarifas elevadas.
Acuerdo para reducir aranceles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes 23 de octubre que su Gobierno está muy cerca de alcanzar un acuerdo comercial con México para reducir los aranceles, en medio de las negociaciones entre ambos países.
Las declaraciones coinciden con lo expresado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien reconoció avances importantes en las conversaciones, aunque advirtió que todavía existen asuntos pendientes.
"Estamos muy cerca de un acuerdo con México. Será un acuerdo muy bueno, espero que para ellos también", afirmó Trump, según informó la agencia EFE.
Acuerdo para reducir aranceles ¿Qué dijo Trump sobre el acuerdo comercial con México?
El mandatario estadounidense respondió a preguntas sobre las declaraciones de Sheinbaum y aseguró que las negociaciones avanzan hacia un entendimiento que podría beneficiar a ambos países.
Trump también mencionó a Canadá, otro de los socios comerciales de Estados Unidos, y destacó el interés de ambos gobiernos por alcanzar acuerdos con Washington.
"Y lo mismo con Canadá. Están trabajando duro para tener un acuerdo con nosotros. Nosotros tenemos las de ganar", declaró el presidente estadounidense.
Sus palabras llegan después de que, durante un mitin celebrado el lunes en Kansas, anticipara un "gran" acuerdo con México para reducir el déficit comercial estadounidense.
Sin embargo, hasta el momento de las declaraciones recogidas por EFE, ninguno de los dos gobiernos había anunciado un acuerdo definitivo ni una fecha para su firma.
Acuerdo para reducir aranceles ¿Qué aranceles busca reducir Claudia Sheinbaum?
La presidenta mexicana declaró el martes que México y Estados Unidos están "muy cerca" de alcanzar un entendimiento comercial, aunque reconoció que "todavía hay algunos temas" por resolver.
Sheinbaum explicó que la prioridad de su Gobierno es conseguir una reducción de los impuestos comerciales que actualmente afectan a sectores importantes de la economía mexicana.
"¿Cuál es nuestro objetivo? Reducir al máximo las tarifas que tenemos hoy con los aranceles que pesan hoy sobre vehículos y acero y aluminio y que no haya más aranceles", detalló.
Actualmente, los principales aranceles estadounidenses que afectan a México son del 50 % sobre el acero y el aluminio y del 25 % sobre los automóviles, con determinadas excepciones.
Estas tarifas forman parte de los asuntos centrales de las conversaciones comerciales entre ambos gobiernos.
¿Qué pasará con el T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá?
Las negociaciones ocurren en medio de tensiones comerciales entre los tres países que integran el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC.
Los gobiernos mantienen conversaciones para revisar el pacto después de que Trump decidiera en julio no renovarlo automáticamente, según el despacho de EFE.
El proceso comercial también involucra a Canadá, cuyo Gobierno busca alcanzar entendimientos con Washington sobre las condiciones de intercambio entre ambos países.
Por ahora, las declaraciones de Trump y Sheinbaum apuntan a avances, pero no confirman que los aranceles hayan sido eliminados o reducidos.
Trump elogia a Sheinbaum, pero mantiene presiones sobre México
La relación entre ambos mandatarios combina declaraciones favorables con desacuerdos sobre asuntos de seguridad y soberanía nacional.
Trump ha elogiado públicamente a Sheinbaum, aunque también presiona para que México permita ataques estadounidenses contra el narcotráfico dentro de su territorio.
El Gobierno mexicano rechaza esa posibilidad al considerar que representaría una vulneración de su soberanía.
Durante un mitin celebrado el miércoles en Carolina del Sur, Trump destacó que Sheinbaum tiene "una de las voces más hermosas" y recordó que practicó ballet durante su juventud.
"No sé cómo demonios pasó de ser bailarina de ballet a presidenta de México. ¿Cómo demonios ocurrió eso?", expresó.
Mientras continúan las conversaciones, la atención se mantiene sobre una posible reducción arancelaria que todavía depende de los acuerdos pendientes entre Washington y México.