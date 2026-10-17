Casas en llamas y evacuaciones en California: Santa Ana acelera tres incendios
Publicado el 16/10/2026 a las 20:15
- Incendio Norte alcanza zonas residenciales.
- Santa Ana acelera las llamas.
- Evacuaciones afectan comunidades del sur.
Varios incendios forestales amenazan comunidades del sur de California este viernes 16 de octubre, mientras los vientos de Santa Ana favorecen una propagación rápida.
El incendio Norte alcanzó zonas residenciales entre San Clemente y San Juan Capistrano, en el condado de Orange, donde se observaron viviendas envueltas en llamas.
Las autoridades ordenaron evacuaciones, mientras más de 500 bomberos combatían ese frente, según Associated Press. El balance de daños continúa en evaluación. apnews.com
Al mismo tiempo, los incendios Bryson, en Malibú, y Henderson, cerca de Camp Pendleton, mantienen desplegados recursos de emergencia en distintos puntos de la región.
Incendio Norte alcanza 465 acres en Orange
The fire continues to grow. Please avoid the area. Four homes off Via La Mirada in San Juan Capistrano have been impacted.
#NorteFire
— OCFA (@OCFireAuthority) October 16, 2026
El incendio Norte comenzó alrededor de las 11:30 de la mañana del viernes y avanzó rápidamente hacia vecindarios ubicados en las colinas.
CAL FIRE registraba durante la tarde una superficie de 465 acres, aproximadamente 188 hectáreas, sin contención del perímetro. CAL FIRE
Las evacuaciones afectaron sectores de San Clemente y San Juan Capistrano, mientras algunas escuelas adelantaron la salida y cancelaron actividades posteriores a clases.
La cercanía de las llamas a viviendas y vialidades complicó la emergencia. Los reportes también señalaron congestión en los alrededores de la zona afectada. sfgate.com
Bryson y Henderson mantienen otros frentes activos
We are closely monitoring the Bryson Fire in Malibu. While the fire is burning outside of the City of Los Angeles, the LAFD is prepared to respond to any fire threat that could emerge and has predeployed resources across the San Fernando Valley, Santa Monica Mountains, Hollywood Hills, and West LA.
The LAFD’s Red Flag Alert remains in effect. Vehicles illegally parked in posted locations within Very High Fire Hazard Severity Zones will be towed. Please abide by these restrictions where there are posted signs – we need to keep these areas clear for first responders in case of an emergency.
All Angelenos should sign up for emergency alerts at https://t.co/JxPc4RyDCo and LAFD notifications at https://t.co/cQYbksW8Od.
— Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) October 16, 2026
En Malibú, el incendio Bryson comenzó el jueves y provocó órdenes y advertencias de evacuación en sectores de las montañas de Santa Mónica.
Aunque las primeras estimaciones situaban la superficie en unos 200 acres, el registro posterior de CAL FIRE indicaba 147 acres y 17% de contención. CAL FIRE
Más al sur, Henderson acumulaba 2,080 acres, unas 842 hectáreas, y permanecía sin contención en el reporte consultado del viernes. CAL FIRE
Ese incendio ocasionó cierres parciales de la Interestatal 5 cerca de Camp Pendleton. La situación vial requiere revisión antes de viajar entre Orange y San Diego. sfgate.com
Vientos de Santa Ana multiplican el peligro
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La combinación de aire seco, temperaturas elevadas y ráfagas intensas permite que los incendios avancen con rapidez y dificulta el trabajo de los bomberos.
Los pronósticos citados durante la jornada contemplaban ráfagas de hasta 70 millas por hora, equivalentes a unos 113 kilómetros por hora.
La humedad reducida y la vegetación seca agravan el riesgo, incluso en lugares donde todavía no se ha declarado un incendio.
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Aunque se esperaba cierta disminución del viento el sábado, los frentes activos podían seguir creciendo. Una mejora meteorológica no equivale a una emergencia terminada. washingtonpost.com
Evacuaciones y cortes eléctricos alteran la jornada
California is closely tracking strong Santa Ana winds and elevated fire risk ahead in Southern California.
We’re taking proactive steps to protect our communities and keep Californians safe.
— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) October 14, 2026
Las consecuencias se extienden más allá de las zonas quemadas: cierres escolares, desplazamientos de familias y suspensiones preventivas del suministro eléctrico afectan la región.
Las compañías eléctricas interrumpieron el servicio en sectores vulnerables para reducir el riesgo de nuevos focos durante las fuertes ráfagas. apnews.com
Quienes estén bajo una orden de evacuación deben salir de inmediato siguiendo las indicaciones locales, sin esperar a observar llamas desde su vivienda.
Para consultar incidentes y avisos oficiales, los residentes pueden revisar CAL FIRE y los canales de emergencia de su ciudad o condado.
FUENTE: foxweather