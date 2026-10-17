Incendio Norte alcanza zonas residenciales.

Santa Ana acelera las llamas.

Evacuaciones afectan comunidades del sur.

Varios incendios forestales amenazan comunidades del sur de California este viernes 16 de octubre, mientras los vientos de Santa Ana favorecen una propagación rápida.

El incendio Norte alcanzó zonas residenciales entre San Clemente y San Juan Capistrano, en el condado de Orange, donde se observaron viviendas envueltas en llamas.

Las autoridades ordenaron evacuaciones, mientras más de 500 bomberos combatían ese frente, según Associated Press. El balance de daños continúa en evaluación. apnews.com

Al mismo tiempo, los incendios Bryson, en Malibú, y Henderson, cerca de Camp Pendleton, mantienen desplegados recursos de emergencia en distintos puntos de la región.

Incendio Norte alcanza 465 acres en Orange

The fire continues to grow. Please avoid the area. Four homes off Via La Mirada in San Juan Capistrano have been impacted. #NorteFire — OCFA (@OCFireAuthority) October 16, 2026



El incendio Norte comenzó alrededor de las 11:30 de la mañana del viernes y avanzó rápidamente hacia vecindarios ubicados en las colinas.

CAL FIRE registraba durante la tarde una superficie de 465 acres, aproximadamente 188 hectáreas, sin contención del perímetro. CAL FIRE

Las evacuaciones afectaron sectores de San Clemente y San Juan Capistrano, mientras algunas escuelas adelantaron la salida y cancelaron actividades posteriores a clases.

La cercanía de las llamas a viviendas y vialidades complicó la emergencia. Los reportes también señalaron congestión en los alrededores de la zona afectada. sfgate.com