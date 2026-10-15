Del calor a las heladas: un frente frío amenaza con bajar 40 °F las temperaturas en EE. UU.
Publicado el 14/10/2026 a las 20:34
- Calor inusual persiste hasta jueves.
- Frente frío desplomará las temperaturas.
- Algunas regiones enfrentarán posibles heladas.
Más de 20 estados del centro y este de Estados Unidos enfrentarán temperaturas superiores al promedio hasta el jueves 15 de octubre, antes de un marcado cambio de tiempo.
Según FOX Weather, el calor alcanza su punto máximo entre miércoles y jueves. Una extensa zona de alta presión favorece el avance de aire cálido y húmedo hacia el norte.
El Medio Oeste registrará temperaturas de entre 80 y 90 °F, mientras sectores de las Grandes Llanuras del Sur y el Sureste podrían superar los 95 °F. f
El Servicio Meteorológico Nacional también anticipa calor inusual y posibles récords diarios en partes del Medio Oeste, el Sureste y el Atlántico medio durante los próximos días.
Frente frío traerá un descenso de hasta 40 °F
Some weather whiplash is on the way for the Eastern U.S.! After record-breaking high temperatures today, this weekend will see more fall-like conditions as temps fall more than 30 degrees! Find your forecast at https://t.co/o5cxJlONPR https://t.co/R9y4uHrLs8
— National Weather Service (@NWS) October 14, 2026
Desde el viernes 16, un frente frío desplazará el calor. Las Grandes Llanuras del Norte y Centrales, junto con el Alto Medio Oeste, enfrentarán el contraste más pronunciado.
En algunas zonas, máximas cercanas a los 80 °F del jueves podrían caer a los 40 o 50 °F el viernes, de acuerdo con el pronóstico.
La caída prevista de unos 40 grados corresponde a Fahrenheit, equivalente a una variación aproximada de 22 °C. No significa un descenso de 40 grados Celsius.
El cambio tampoco será idéntico en todos los estados. Para organizar actividades, importa revisar las temperaturas de cada localidad y la hora estimada de llegada del frente.
Riesgo de heladas en el Medio Oeste y el noreste
HEAT RETREATING 🌡️:There are just a few more days of record warmth across the Central and Eastern U.S. before a cold front drives dramatic temperature swings heading into the weekend. FOX Weather Meteorologists Britta Merwin and Craig Herrera break down the forecast: https://t.co/ptzx1pYgiz
— FOX Weather (@foxweather) October 14, 2026
Las mínimas podrían caer a los 20 y 30 °F en sectores de las Llanuras y el Alto Medio Oeste, con posibilidad de congelación intensa en algunas áreas.
Los valles interiores de Pensilvania, Nueva York y el norte de Nueva Inglaterra también podrían registrar temperaturas cercanas o inferiores al punto de congelación durante el fin de semana.
El Servicio Meteorológico Nacional explica que la escarcha puede formarse incluso con temperaturas del aire ligeramente superiores a 32 °F, dependiendo del enfriamiento de las superficies y del viento.
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Cuando el termómetro permanece en 32 °F —0 °C— o menos durante varias horas, aumenta el riesgo de daños en plantas desprotegidas. La duración del frío resulta determinante.
Cómo prepararse para el cambio de temperatura
Las familias pueden consultar el pronóstico por ciudad o código postal en weather.gov y revisar los avisos locales antes de planificar actividades al aire libre.
Para quienes salen temprano a trabajar o estudiar, conviene preparar ropa adecuada a la mínima prevista: las condiciones de la tarde anterior podrían resultar poco representativas.
También es recomendable revisar las necesidades de protección de plantas sensibles y sistemas exteriores de riego, especialmente donde se anuncien varias horas con temperaturas bajo cero.
La clave será seguir las actualizaciones locales. Un pronóstico regional permite anticipar el cambio, pero los avisos de cada zona precisan dónde y cuándo tomar medidas.
FUENTE: foxweather