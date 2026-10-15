Calor inusual persiste hasta jueves.

Frente frío desplomará las temperaturas.

Algunas regiones enfrentarán posibles heladas.

Más de 20 estados del centro y este de Estados Unidos enfrentarán temperaturas superiores al promedio hasta el jueves 15 de octubre, antes de un marcado cambio de tiempo.

Según FOX Weather, el calor alcanza su punto máximo entre miércoles y jueves. Una extensa zona de alta presión favorece el avance de aire cálido y húmedo hacia el norte.

El Medio Oeste registrará temperaturas de entre 80 y 90 °F, mientras sectores de las Grandes Llanuras del Sur y el Sureste podrían superar los 95 °F. f

El Servicio Meteorológico Nacional también anticipa calor inusual y posibles récords diarios en partes del Medio Oeste, el Sureste y el Atlántico medio durante los próximos días.

Frente frío traerá un descenso de hasta 40 °F

Some weather whiplash is on the way for the Eastern U.S.! After record-breaking high temperatures today, this weekend will see more fall-like conditions as temps fall more than 30 degrees! Find your forecast at https://t.co/o5cxJlONPR https://t.co/R9y4uHrLs8 — National Weather Service (@NWS) October 14, 2026



Desde el viernes 16, un frente frío desplazará el calor. Las Grandes Llanuras del Norte y Centrales, junto con el Alto Medio Oeste, enfrentarán el contraste más pronunciado.

En algunas zonas, máximas cercanas a los 80 °F del jueves podrían caer a los 40 o 50 °F el viernes, de acuerdo con el pronóstico.

La caída prevista de unos 40 grados corresponde a Fahrenheit, equivalente a una variación aproximada de 22 °C. No significa un descenso de 40 grados Celsius.

El cambio tampoco será idéntico en todos los estados. Para organizar actividades, importa revisar las temperaturas de cada localidad y la hora estimada de llegada del frente.