Domingo de alto tráfico festivo.

Ráfagas de hasta 60 mph.

Lluvias avanzarán hacia el este.

Una nueva tormenta tras Thanksgiving podría retrasar vuelos y complicar el regreso por carretera hasta el próximo lunes.

El Centro de Predicción Meteorológica de Estados Unidos prevé nieve en las Montañas Rocosas del norte y del centro, con nieve húmeda en sectores de las Altas Llanuras el sábado.

El domingo 29, el sistema se intensificará sobre el centro del país mientras aumenta la humedad procedente del golfo de México.

El avance de la tormenta coincide con uno de los días de mayor movimiento del fin de semana festivo, cuando muchos viajeros regresan a casa.

Qué autopistas podrían verse afectadas por los vientos

Millions face fresh travel delays as renewed storm threat targets Thanksgiving return rush https://t.co/uKm0zxOZZB https://t.co/97LTVkNMfW — FOX 13 Seattle (@fox13seattle) November 28, 2026



Fox Weather prevé ráfagas de hasta 60 mph (96 km/h) en sectores de las Grandes Llanuras y en las laderas orientales de las Montañas Rocosas.

Los vientos del noroeste se intensificarán detrás del frente frío y podrían seguir complicando la circulación a medida que el sistema se desplace hacia el este.

Los tramos expuestos de las interestatales I-25, I-35, I-70 e I-80 figuran entre las rutas que conviene vigilar por posibles vientos cruzados.

Esas ráfagas podrían dificultar la conducción, sobre todo para quienes viajan en vehículos altos o de gran tamaño.