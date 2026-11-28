Una nueva tormenta amenaza con complicar el regreso de millones de viajeros tras Thanksgiving
Publicado el 28/11/2026 a las 14:42
- Domingo de alto tráfico festivo.
- Ráfagas de hasta 60 mph.
- Lluvias avanzarán hacia el este.
Una nueva tormenta tras Thanksgiving podría retrasar vuelos y complicar el regreso por carretera hasta el próximo lunes.
El Centro de Predicción Meteorológica de Estados Unidos prevé nieve en las Montañas Rocosas del norte y del centro, con nieve húmeda en sectores de las Altas Llanuras el sábado.
El domingo 29, el sistema se intensificará sobre el centro del país mientras aumenta la humedad procedente del golfo de México.
El avance de la tormenta coincide con uno de los días de mayor movimiento del fin de semana festivo, cuando muchos viajeros regresan a casa.
Qué autopistas podrían verse afectadas por los vientos
Millions face fresh travel delays as renewed storm threat targets Thanksgiving return rush https://t.co/uKm0zxOZZB https://t.co/97LTVkNMfW
— FOX 13 Seattle (@fox13seattle) November 28, 2026
Fox Weather prevé ráfagas de hasta 60 mph (96 km/h) en sectores de las Grandes Llanuras y en las laderas orientales de las Montañas Rocosas.
Los vientos del noroeste se intensificarán detrás del frente frío y podrían seguir complicando la circulación a medida que el sistema se desplace hacia el este.
Los tramos expuestos de las interestatales I-25, I-35, I-70 e I-80 figuran entre las rutas que conviene vigilar por posibles vientos cruzados.
Esas ráfagas podrían dificultar la conducción, sobre todo para quienes viajan en vehículos altos o de gran tamaño.
Seis aeropuertos que conviene vigilar este fin de semana
Denver figura entre los aeropuertos donde el viento podría afectar las operaciones durante el paso del sistema por las Rocosas y las Llanuras.
Fox Weather también señala a Kansas City, San Luis y Chicago entre los centros aéreos que podrían registrar demoras conforme avance la tormenta.
Más al sur, Memphis y Atlanta completan la lista de aeropuertos a vigilar mientras aumentan las probabilidades de lluvia y tormentas eléctricas en la región.
Si tienes una escala en alguna de esas ciudades, revisa con la aerolínea el estado de cada tramo antes de salir al aeropuerto.
Dónde se esperan lluvias el domingo y el lunes
El domingo se prevén aguaceros y tormentas eléctricas en partes del sur, con una franja de lluvia que podría extenderse desde Luisiana hasta el sur de Michigan
Los aguaceros y la menor visibilidad podrían ralentizar el tráfico en corredores al este del río Misisipi.
Entre la noche del domingo y la mañana del lunes, la lluvia alcanzará la costa este, con posibles aguaceros intensos en puntos del Atlántico Medio.
TE PUEDE INTERESAR: Las tormentas del Pacífico se desplazarán del noroeste a California con fuertes lluvias y nieve en la Sierra Nevada
Fox Weather prevé que el sistema empiece a salir de Nueva Inglaterra el lunes, aunque podrían persistir ráfagas de 30 a 50 mph.
Cómo revisar vuelos y carreteras antes de regresar
Consulta el pronóstico local del Servicio Meteorológico Nacional para tu punto de partida, tu destino y las ciudades por las que pasarás.
Si manejas, revisa los cierres y las restricciones en el servicio 511 o en el portal de transporte de cada estado de tu ruta.
Si vuelas, consulta el tablero de la Administración Federal de Aviación (FAA) para conocer las demoras generales en los aeropuertos.
Para confirmar si cambió la hora de salida o si se canceló tu vuelo, verifica el número de vuelo directamente con la aerolínea.
FUENTE: foxweather