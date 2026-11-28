Las tormentas del Pacífico se desplazarán del noroeste a California con fuertes lluvias y nieve en la Sierra Nevada
Publicado el 27/11/2026 a las 22:01
- Lluvia amenaza regreso de Thanksgiving.
- Nieve posible en paso Donner.
- California espera lluvias el martes.
Una serie de tormentas del Pacífico amenaza con complicar los viajes de regreso tras Thanksgiving , primero en el noroeste de Estados Unidos y luego en California.
Para la noche del viernes 27 de noviembre, AccuWeather prevé lluvias por momentos intensas en zonas bajas de Oregón y el sur de Washington.
En la Interestatal 5, los aguaceros podrían reducir la visibilidad. En los pasos de las Cascadas, unas horas de nieve podrían dejar tramos resbaladizos.
El sistema avanzará hacia las Montañas Rocosas durante el fin de semana. Podría acumularse nieve en pasos de Idaho, Montana, Wyoming y el norte de Colorado.
Dónde podría haber inundaciones el domingo 29 de noviembre
Otro frente llevará lluvia a Washington, Oregón y el norte de California entre el domingo 29 y el lunes 30 de noviembre.
El Centro de Predicción Meteorológica señala un riesgo marginal de lluvias excesivas en las montañas costeras del norte de California y el suroeste de Oregón.
En esos sectores, el suelo ya está saturado por lluvias anteriores. Los arroyos de respuesta rápida y las áreas afectadas por incendios son especialmente vulnerables.
Los aguaceros más intensos podrían descargar entre media y una pulgada por hora en algunos puntos, con posibilidad de inundaciones repentinas aisladas.
Cuándo llegarán las lluvias fuertes al sur de California[caption id="attachment_1701733" align="alignnone" width="1200"] Tormentas del Pacífico traerán lluvia y nieve a California FOTO: EFE[/caption]
Desde la noche del lunes, el siguiente sistema tomaría una trayectoria más al sur y llevaría precipitaciones a California y el sur de Oregón.
El martes 1 de diciembre, un río atmosférico podría intensificar la lluvia en el sur de California y extender el riesgo de inundaciones hacia el suroeste.
Las lluvias también podrían alcanzar zonas desérticas. En la Sierra Nevada, el pronóstico federal apunta a nieve en las montañas.
AccuWeather contempla otra tormenta con una trayectoria similar el fin de semana del 5 y 6 de diciembre, con más lluvia y nieve en altura.
Qué carreteras podrían recibir nieve en California y Oregón[caption id="attachment_1701734" align="alignnone" width="1200"] Tormentas del Pacífico traerán lluvia y nieve a California FOTO: EFE[/caption]
La nieve podría alcanzar el paso Donner, en la Interestatal 80, una de las rutas que cruzan la Sierra Nevada.
También podría nevar en tramos de la I-5 cerca del monte Shasta, en el norte de California.
Más al norte, la misma autopista cruza el paso Siskiyou, en el sur de Oregón, donde también hay posibilidad de nieve.
TE PUEDE INTERESAR: Tormentas de Thanksgiving dejan a millones sin luz y amenazan el suministro de agua en Estados Unidos
Caltrans advierte que los requisitos de cadenas pueden cambiar rápidamente. Su mapa QuickMap permite revisar las restricciones antes de salir.
Cuánta lluvia lleva California antes de diciembre
Hasta el 25 de noviembre, el aeropuerto de San Francisco acumuló 7.23 pulgadas, casi cinco veces lo habitual para ese periodo, según AccuWeather.
El Aeropuerto Ejecutivo de Sacramento registró 5.02 pulgadas, cerca de cuatro veces su promedio, y el centro de Los Ángeles sumó 1.81 pulgadas.
Las siguientes rondas de lluvia y nieve podrían aliviar la sequía en las zonas que reciban precipitaciones sostenidas.
En la costa, el fuerte oleaje podría alcanzar zonas habitualmente secas de la playa y cubrir rocas o espigones de forma repentina.
FUENTE: accuweather