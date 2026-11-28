Lluvia amenaza regreso de Thanksgiving.

Nieve posible en paso Donner.

California espera lluvias el martes.

Una serie de tormentas del Pacífico amenaza con complicar los viajes de regreso tras Thanksgiving , primero en el noroeste de Estados Unidos y luego en California.

Para la noche del viernes 27 de noviembre, AccuWeather prevé lluvias por momentos intensas en zonas bajas de Oregón y el sur de Washington.

En la Interestatal 5, los aguaceros podrían reducir la visibilidad. En los pasos de las Cascadas, unas horas de nieve podrían dejar tramos resbaladizos.

El sistema avanzará hacia las Montañas Rocosas durante el fin de semana. Podría acumularse nieve en pasos de Idaho, Montana, Wyoming y el norte de Colorado.

Dónde podría haber inundaciones el domingo 29 de noviembre



Otro frente llevará lluvia a Washington, Oregón y el norte de California entre el domingo 29 y el lunes 30 de noviembre.

El Centro de Predicción Meteorológica señala un riesgo marginal de lluvias excesivas en las montañas costeras del norte de California y el suroeste de Oregón.

En esos sectores, el suelo ya está saturado por lluvias anteriores. Los arroyos de respuesta rápida y las áreas afectadas por incendios son especialmente vulnerables.

Los aguaceros más intensos podrían descargar entre media y una pulgada por hora en algunos puntos, con posibilidad de inundaciones repentinas aisladas.