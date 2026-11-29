California enfrenta riesgo de inundaciones.

Trece zonas quemadas bajo vigilancia.

Posibles tormentas severas el jueves.

La lluvia podría intensificarse desde la noche del lunes 30 de noviembre, cuando el sistema se acerque a la costa del sur de California.

El Centro de Predicción Meteorológica (WPC) situó el mayor peligro el martes 1 de diciembre, con riesgo moderado, nivel 3 de 4, en buena parte de la franja costera.

Los Ángeles y San Diego figuran entre las ciudades que Fox Weather incluyó en la zona amenazada.

El WPC prevé que el sistema pierda velocidad cerca de Santa Mónica, lo que podría prolongar las precipitaciones en la cuenca de Los Ángeles.

Por qué preocupan las zonas quemadas de Los Ángeles

NOT LETTING GO, SUPER EL NIÑO TO FUEL MORE STORMS IN DECEMBER: Super El Niño is expected to continue to dominate America's weather through December, meaning a relentless stormy pattern will batter California and soak the southern half of the country as well as the East Coast. https://t.co/9BOkNjzrbG — FOX Weather (@foxweather) November 29, 2026



El condado de Los Ángeles emitió un pronóstico de posibles flujos de escombros para 13 áreas afectadas por incendios recientes.

La medida abarca desde las 6 p. m. del lunes hasta las 8 a. m. del miércoles, hora local.

Entre las zonas señaladas están las afectadas por los incendios Eaton, Palisades, Hurst y Franklin.

Las autoridades locales advirtieron que el lodo y los escombros pueden bajar por las laderas sin aviso y bloquear calles.