Diciembre arranca con una tormenta que amenaza con inundar el sur de California y dejar lluvias hasta la costa este
Publicado el 29/11/2026 a las 13:28
- California enfrenta riesgo de inundaciones.
- Trece zonas quemadas bajo vigilancia.
- Posibles tormentas severas el jueves.
La lluvia podría intensificarse desde la noche del lunes 30 de noviembre, cuando el sistema se acerque a la costa del sur de California.
El Centro de Predicción Meteorológica (WPC) situó el mayor peligro el martes 1 de diciembre, con riesgo moderado, nivel 3 de 4, en buena parte de la franja costera.
Los Ángeles y San Diego figuran entre las ciudades que Fox Weather incluyó en la zona amenazada.
El WPC prevé que el sistema pierda velocidad cerca de Santa Mónica, lo que podría prolongar las precipitaciones en la cuenca de Los Ángeles.
Por qué preocupan las zonas quemadas de Los Ángeles
NOT LETTING GO, SUPER EL NIÑO TO FUEL MORE STORMS IN DECEMBER: Super El Niño is expected to continue to dominate America's weather through December, meaning a relentless stormy pattern will batter California and soak the southern half of the country as well as the East Coast. https://t.co/9BOkNjzrbG
— FOX Weather (@foxweather) November 29, 2026
El condado de Los Ángeles emitió un pronóstico de posibles flujos de escombros para 13 áreas afectadas por incendios recientes.
La medida abarca desde las 6 p. m. del lunes hasta las 8 a. m. del miércoles, hora local.
Entre las zonas señaladas están las afectadas por los incendios Eaton, Palisades, Hurst y Franklin.
Las autoridades locales advirtieron que el lodo y los escombros pueden bajar por las laderas sin aviso y bloquear calles.
Qué estados del suroeste recibirían lluvia y nieve[caption id="attachment_1701796" align="alignnone" width="1200"] Una tormenta amenaza al sur de California con inundaciones el 1 de diciembre y podría llevar lluvias y tormentas severas FOTO: Depositphotos[/caption]
Entre el martes y el miércoles, el sistema avanzaría tierra adentro con lluvia intensa, ráfagas de viento y nieve en las montañas.
Para el miércoles 2, el pronóstico federal destaca el riesgo de lluvias fuertes e inundaciones en Arizona y el oeste de Nuevo México.
También podría nevar en sectores de las montañas Rocosas centrales y meridionales.
La humedad que llegará desde el Pacífico forma parte de un río atmosférico asociado al sistema.
Cuándo llegaría la tormenta al sur y al este de EE. UU.[caption id="attachment_1701797" align="alignnone" width="1200"] Una tormenta amenaza al sur de California con inundaciones el 1 de diciembre y podría llevar lluvias y tormentas severas FOTO: shutterstock[/caption]
El jueves 3 de diciembre, la lluvia se extendería por el centro del país, con posibilidad de tormentas severas en el bajo valle del Misisipi.
El panorama preliminar incluye sectores de Texas, Luisiana, Arkansas y Misisipi.
El viernes 4, las precipitaciones podrían alcanzar el tercio oriental de Estados Unidos.
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La hora de llegada y la intensidad de la lluvia hacia la costa este todavía pueden cambiar conforme avance la semana.
Qué papel tiene El Niño en la tormenta de diciembre
El Niño es una fase de un ciclo climático que eleva la temperatura de las aguas del Pacífico ecuatorial y altera la circulación atmosférica.
Según la NOAA, un episodio intenso puede desplazar la corriente en chorro hacia el sur y el este.
Ese cambio favorece el paso de más tormentas por el sur de Estados Unidos durante el invierno.
La NOAA prevé condiciones más húmedas de lo habitual desde California hasta Florida y en partes de la costa este durante el invierno 2026–2027.
FUENTE: foxweather