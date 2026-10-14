El noreste se prepara para su frío más intenso del otoño: podrían caer los primeros copos
Publicado el 13/10/2026 a las 20:05
- Frío intenso llegará este fin de semana.
- Posibles copos en zonas montañosas.
- Viento y lluvia complicarán viajes.
El noreste de Estados Unidos podría recibir el aire más frío de la temporada hasta ahora durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre.
Según AccuWeather, el descenso llegará después de un breve repunte de temperaturas y estará acompañado por lluvia, viento y posibles copos en montaña.
La transición comenzaría el viernes 16, cuando un sistema procedente de Canadá avance por los Grandes Lagos hacia Nueva Inglaterra.
Para las familias que planean excursiones, actividades escolares o jornadas laborales al aire libre, el cambio exigirá ajustar vestimenta, horarios y desplazamientos.
Posible nieve en Nueva York y Nueva Inglaterra
🥶 FALL COLORS. WINTER FEELS.
Gusty winds + colder air bring a chilly weekend to New England, especially Sunday morning and in the mountains.
Watch my NappiCast wind chill breakdown before heading out. Bundle up! 🧥
#NappiCast #NewEnglandWeather https://t.co/AGh5dqPOy3
— Jason Nappi (@jasonnappiwx) October 13, 2026
La posibilidad de copos se concentra en las elevaciones del norte de Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine.
Las cumbres de las Adirondack, Green Mountains y White Mountains presentan las condiciones más favorables para observar precipitación invernal al comenzar el fin de semana.
El pronóstico contempla episodios breves y acumulaciones escasas o inexistentes, por lo que todavía no describe una nevada generalizada sobre la región.
La distinción resulta clave para los viajeros: las condiciones de una cumbre pueden diferir considerablemente de las registradas en localidades cercanas de menor altitud.
Temperaturas cerca de la congelación el sábado
Las máximas del sábado podrían situarse entre 30 y 39 °F, aproximadamente −1 a 4 °C, en zonas montañosas de Nueva York y Nueva Inglaterra.
Más al sur, otras localidades del noreste alcanzarían máximas entre 50 y 59 °F, equivalentes a unos 10 a 15 °C.
Durante la noche, sectores del norte de Nueva York, Vermont y Nuevo Hampshire podrían descender al rango de 20 a 29 °F, aproximadamente −7 a −2 °C.
El viento y la nubosidad aumentarían la sensación de frío, haciendo especialmente incómoda la permanencia prolongada al aire libre.
Viento y hojas mojadas complicarán los recorridos
AccuWeather proyecta rachas de 35 a 45 mph, aproximadamente 56 a 72 km/h, con valores potencialmente superiores en terrenos elevados.
El viento podría desprender hojas y reducir el atractivo de algunos recorridos turísticos durante el período de colores otoñales.
Para quienes visiten parques o carreteras panorámicas, conviene comprobar las condiciones del destino y mantener flexibilidad para modificar el itinerario.
TE PUEDE INTERESAR: Una tormenta podría intensificarse frente al noreste y provocar vientos fuertes en la costa
Las hojas empapadas también pueden reducir la adherencia sobre el pavimento y bloquear desagües, favoreciendo acumulaciones de agua en calles.
Qué revisar antes de salir el fin de semana
Los residentes pueden consultar el pronóstico de su localidad y las alertas del Servicio Meteorológico Nacional antes de iniciar un viaje.
Quienes trabajen al aire libre deberían prever ropa por capas y protección contra lluvia, especialmente si su jornada comienza temprano.
En casa, revisar el funcionamiento de la calefacción y despejar desagües accesibles puede ayudar a prepararse para el cambio de condiciones.
El domingo se perfila una recuperación moderada de temperaturas y tiempo más seco, aunque el pronóstico puede ajustarse conforme se acerque el sistema.
FUENTE: accuweather ,