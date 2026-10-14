Frío intenso llegará este fin de semana.

Posibles copos en zonas montañosas.

Viento y lluvia complicarán viajes.

El noreste de Estados Unidos podría recibir el aire más frío de la temporada hasta ahora durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre.

Según AccuWeather, el descenso llegará después de un breve repunte de temperaturas y estará acompañado por lluvia, viento y posibles copos en montaña.

La transición comenzaría el viernes 16, cuando un sistema procedente de Canadá avance por los Grandes Lagos hacia Nueva Inglaterra.

Para las familias que planean excursiones, actividades escolares o jornadas laborales al aire libre, el cambio exigirá ajustar vestimenta, horarios y desplazamientos.

Posible nieve en Nueva York y Nueva Inglaterra

🥶 FALL COLORS. WINTER FEELS. Gusty winds + colder air bring a chilly weekend to New England, especially Sunday morning and in the mountains. Watch my NappiCast wind chill breakdown before heading out. Bundle up! 🧥 #NappiCast #NewEnglandWeather https://t.co/AGh5dqPOy3 — Jason Nappi (@jasonnappiwx) October 13, 2026



La posibilidad de copos se concentra en las elevaciones del norte de Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine.

Las cumbres de las Adirondack, Green Mountains y White Mountains presentan las condiciones más favorables para observar precipitación invernal al comenzar el fin de semana.

El pronóstico contempla episodios breves y acumulaciones escasas o inexistentes, por lo que todavía no describe una nevada generalizada sobre la región.

La distinción resulta clave para los viajeros: las condiciones de una cumbre pueden diferir considerablemente de las registradas en localidades cercanas de menor altitud.