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Nueva tormenta amenaza la costa este: el riesgo podría repetirse durante varios días
Una tormenta del noreste amenaza la costa este con vientos, erosión e inundaciones. Outer Banks y Virginia podrían sufrir
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tormenta, inundaciones, clima MundoNOW
Foto Tormenta del noreste amenaza costa este con inundaciones FOTO: SHUTTERSTOCK

Publicado el 17/10/2026 a las 16:44

  • Tormenta amenaza con inundaciones costeras.
  • Outer Banks enfrenta posibles cierres.
  • Oleaje peligroso podría alcanzar Florida.

Una nueva tormenta costera amenaza con provocar fuertes vientos, inundaciones y erosión de playas en el Atlántico medio durante la semana del 19 de octubre.

Según AccuWeather, el sistema se desarrollará este fin de semana y podría intensificarse mientras permanece cerca de la costa, prolongando sus efectos durante varios días.

Los Outer Banks de Carolina del Norte, el sureste de Virginia y las playas de Maryland y Delaware figuran entre las zonas con mayor exposición prevista.

El peligro radica en la persistencia: varios ciclos de marea alta podrían impulsar agua hacia calles, carreteras y comunidades que ya sufrieron una tormenta en septiembre.

Vientos fuertes y posibles inundaciones en Outer Banks


El pronóstico contempla ráfagas de entre 40 y 60 millas por hora, desde el extremo sur de Nueva Jersey hasta las inmediaciones de Cape Lookout.

Cerca del sureste de Virginia y los Outer Banks, AccuWeather plantea ráfagas locales de hasta 70 mph. Esa cifra corresponde a un máximo previsto, no a vientos sostenidos.

La carretera 12 de Carolina del Norte podría sufrir interrupciones si el oleaje invade la vía. También existe riesgo para calles bajas próximas a las playas.

Si el centro se acerca suficientemente a tierra, las lluvias intensas podrían alcanzar áreas entre Nueva Jersey y las Carolinas, aunque la principal amenaza seguiría concentrada en el litoral.

Oleaje peligroso podría extenderse hasta Florida

[caption id="attachment_1697177" align="alignnone" width="1200"]tormenta, inundaciones, clima MundoNOW Tormenta del noreste amenaza costa este con inundaciones FOTO: EFE[/caption]

El escenario descrito contempla niveles del agua superiores a los habituales, especialmente donde el viento empuje el mar hacia bahías y sectores costeros con poca elevación.

Las embarcaciones pequeñas enfrentarían condiciones particularmente adversas en las entradas a puertos. Los traslados marítimos también podrían verse afectados durante buena parte de la próxima semana.

Más al sur, la costa atlántica de Florida podría recibir fuerte oleaje y corrientes de resaca peligrosas, incluso lejos del centro del sistema.

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Para residentes, trabajadores y visitantes, esto significa que una playa sin lluvia intensa puede seguir siendo peligrosa. Las condiciones del mar requieren atención independiente del cielo.

Posible evolución tropical: qué deben vigilar las familias

El meteorólogo Adam Douty señaló que la cercanía a las aguas cálidas de la Corriente del Golfo podría favorecer características tropicales o subtropicales con el tiempo.

Esa evolución sigue siendo una posibilidad. Los riesgos de inundación, viento y erosión previstos no dependen de que el sistema reciba una clasificación tropical.

Quienes tengan viajes o actividades costeras deben revisar los pronósticos locales, los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y las actualizaciones sobre carreteras antes de salir.

Ante una vía inundada, la recomendación oficial es regresar y buscar otra ruta. El agua puede ocultar daños en el pavimento o arrastrar un vehículo.

FUENTE: accuweather

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