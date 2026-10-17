Tormenta amenaza con inundaciones costeras.

Outer Banks enfrenta posibles cierres.

Oleaje peligroso podría alcanzar Florida.

Una nueva tormenta costera amenaza con provocar fuertes vientos, inundaciones y erosión de playas en el Atlántico medio durante la semana del 19 de octubre.

Según AccuWeather, el sistema se desarrollará este fin de semana y podría intensificarse mientras permanece cerca de la costa, prolongando sus efectos durante varios días.

Los Outer Banks de Carolina del Norte, el sureste de Virginia y las playas de Maryland y Delaware figuran entre las zonas con mayor exposición prevista.

El peligro radica en la persistencia: varios ciclos de marea alta podrían impulsar agua hacia calles, carreteras y comunidades que ya sufrieron una tormenta en septiembre.

Vientos fuertes y posibles inundaciones en Outer Banks

Another coastal low/nor'easter offshore will impact the Outer Banks this weekend and into next week. Strong winds, rough surf, and more overwash issues along Hwy 12 are expected. A mandatory evacuation order and state of emergency have been issued for Hatteras Island. #NCwx https://t.co/qIOUaB0nUN — Dylan Hudler (@DylanHudlerWXII) October 17, 2026



El pronóstico contempla ráfagas de entre 40 y 60 millas por hora, desde el extremo sur de Nueva Jersey hasta las inmediaciones de Cape Lookout.

Cerca del sureste de Virginia y los Outer Banks, AccuWeather plantea ráfagas locales de hasta 70 mph. Esa cifra corresponde a un máximo previsto, no a vientos sostenidos.

La carretera 12 de Carolina del Norte podría sufrir interrupciones si el oleaje invade la vía. También existe riesgo para calles bajas próximas a las playas.

Si el centro se acerca suficientemente a tierra, las lluvias intensas podrían alcanzar áreas entre Nueva Jersey y las Carolinas, aunque la principal amenaza seguiría concentrada en el litoral.