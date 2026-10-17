Nueva tormenta amenaza la costa este: el riesgo podría repetirse durante varios días
Publicado el 17/10/2026 a las 16:44
- Tormenta amenaza con inundaciones costeras.
- Outer Banks enfrenta posibles cierres.
- Oleaje peligroso podría alcanzar Florida.
Una nueva tormenta costera amenaza con provocar fuertes vientos, inundaciones y erosión de playas en el Atlántico medio durante la semana del 19 de octubre.
Según AccuWeather, el sistema se desarrollará este fin de semana y podría intensificarse mientras permanece cerca de la costa, prolongando sus efectos durante varios días.
Los Outer Banks de Carolina del Norte, el sureste de Virginia y las playas de Maryland y Delaware figuran entre las zonas con mayor exposición prevista.
El peligro radica en la persistencia: varios ciclos de marea alta podrían impulsar agua hacia calles, carreteras y comunidades que ya sufrieron una tormenta en septiembre.
Vientos fuertes y posibles inundaciones en Outer Banks
Another coastal low/nor'easter offshore will impact the Outer Banks this weekend and into next week.
Strong winds, rough surf, and more overwash issues along Hwy 12 are expected.
A mandatory evacuation order and state of emergency have been issued for Hatteras Island. #NCwx https://t.co/qIOUaB0nUN
— Dylan Hudler (@DylanHudlerWXII) October 17, 2026
El pronóstico contempla ráfagas de entre 40 y 60 millas por hora, desde el extremo sur de Nueva Jersey hasta las inmediaciones de Cape Lookout.
Cerca del sureste de Virginia y los Outer Banks, AccuWeather plantea ráfagas locales de hasta 70 mph. Esa cifra corresponde a un máximo previsto, no a vientos sostenidos.
La carretera 12 de Carolina del Norte podría sufrir interrupciones si el oleaje invade la vía. También existe riesgo para calles bajas próximas a las playas.
Si el centro se acerca suficientemente a tierra, las lluvias intensas podrían alcanzar áreas entre Nueva Jersey y las Carolinas, aunque la principal amenaza seguiría concentrada en el litoral.
Oleaje peligroso podría extenderse hasta Florida[caption id="attachment_1697177" align="alignnone" width="1200"] Tormenta del noreste amenaza costa este con inundaciones FOTO: EFE[/caption]
El escenario descrito contempla niveles del agua superiores a los habituales, especialmente donde el viento empuje el mar hacia bahías y sectores costeros con poca elevación.
Las embarcaciones pequeñas enfrentarían condiciones particularmente adversas en las entradas a puertos. Los traslados marítimos también podrían verse afectados durante buena parte de la próxima semana.
Más al sur, la costa atlántica de Florida podría recibir fuerte oleaje y corrientes de resaca peligrosas, incluso lejos del centro del sistema.
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Para residentes, trabajadores y visitantes, esto significa que una playa sin lluvia intensa puede seguir siendo peligrosa. Las condiciones del mar requieren atención independiente del cielo.
Posible evolución tropical: qué deben vigilar las familias
El meteorólogo Adam Douty señaló que la cercanía a las aguas cálidas de la Corriente del Golfo podría favorecer características tropicales o subtropicales con el tiempo.
Esa evolución sigue siendo una posibilidad. Los riesgos de inundación, viento y erosión previstos no dependen de que el sistema reciba una clasificación tropical.
Quienes tengan viajes o actividades costeras deben revisar los pronósticos locales, los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y las actualizaciones sobre carreteras antes de salir.
Ante una vía inundada, la recomendación oficial es regresar y buscar otra ruta. El agua puede ocultar daños en el pavimento o arrastrar un vehículo.
FUENTE: accuweather