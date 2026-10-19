Hatteras mantiene evacuación para visitantes.

Inundaciones amenazan accesos por carretera.

Oleaje peligroso persistirá hasta jueves.

Una tormenta del noreste mantiene bajo amenaza sectores de la costa este de Estados Unidos, con inundaciones, oleaje peligroso y posibles interrupciones de tránsito en los Outer Banks.

En Hatteras, Carolina del Norte, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene una advertencia por inundaciones costeras hasta las 8:00 de la noche del miércoles 21 de octubre.

El aviso por fuerte oleaje se extiende hasta las 6:00 de la mañana del jueves 22. Los horarios corresponden a la hora local del este.

La duración del episodio representa una preocupación especial: varias mareas consecutivas pueden llevar agua y arena sobre caminos costeros, dificultando los desplazamientos y el acceso a comunidades.

Hatteras mantiene evacuación obligatoria para visitantes

A lingering nor'easter will churn offshore this week, impacting the East Coast with gusty winds while inland areas stay dry. Forecasters warn there is a chance it could take on tropical characteristics. https://t.co/yHp43tfLeA https://t.co/2b21ubmbAF — AccuWeather (@accuweather) October 19, 2026



El condado de Dare ordenó la evacuación obligatoria de visitantes de Hatteras desde la noche del viernes 16 de octubre, ante el deterioro previsto de las condiciones.

La medida comprende Rodanthe, Waves, Salvo, Avon, Buxton, Frisco y Hatteras Village. Las autoridades mantienen información de emergencia para quienes tenían previsto viajar a esos destinos.

La orden se aplica únicamente a visitantes. No incluye a residentes de Hatteras ni a las zonas situadas al norte de Oregon Inlet, una distinción importante para las familias.

El principal motivo es el riesgo de que las inundaciones y la entrada repetida del mar obliguen a cerrar la carretera estatal NC 12 durante un periodo prolongado.