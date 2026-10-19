La costa este enfrenta días de peligro: tormenta amenaza accesos y obliga a evacuar turistas en Hatteras
Publicado el 19/10/2026 a las 19:37
- Hatteras mantiene evacuación para visitantes.
- Inundaciones amenazan accesos por carretera.
- Oleaje peligroso persistirá hasta jueves.
Una tormenta del noreste mantiene bajo amenaza sectores de la costa este de Estados Unidos, con inundaciones, oleaje peligroso y posibles interrupciones de tránsito en los Outer Banks.
En Hatteras, Carolina del Norte, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene una advertencia por inundaciones costeras hasta las 8:00 de la noche del miércoles 21 de octubre.
El aviso por fuerte oleaje se extiende hasta las 6:00 de la mañana del jueves 22. Los horarios corresponden a la hora local del este.
La duración del episodio representa una preocupación especial: varias mareas consecutivas pueden llevar agua y arena sobre caminos costeros, dificultando los desplazamientos y el acceso a comunidades.
Hatteras mantiene evacuación obligatoria para visitantes
A lingering nor'easter will churn offshore this week, impacting the East Coast with gusty winds while inland areas stay dry. Forecasters warn there is a chance it could take on tropical characteristics. https://t.co/yHp43tfLeA https://t.co/2b21ubmbAF
— AccuWeather (@accuweather) October 19, 2026
El condado de Dare ordenó la evacuación obligatoria de visitantes de Hatteras desde la noche del viernes 16 de octubre, ante el deterioro previsto de las condiciones.
La medida comprende Rodanthe, Waves, Salvo, Avon, Buxton, Frisco y Hatteras Village. Las autoridades mantienen información de emergencia para quienes tenían previsto viajar a esos destinos.
La orden se aplica únicamente a visitantes. No incluye a residentes de Hatteras ni a las zonas situadas al norte de Oregon Inlet, una distinción importante para las familias.
El principal motivo es el riesgo de que las inundaciones y la entrada repetida del mar obliguen a cerrar la carretera estatal NC 12 durante un periodo prolongado.
Inundaciones y olas elevadas amenazan zonas vulnerables[caption id="attachment_1697497" align="alignnone" width="1200"] Tormenta en la costa este: Hatteras evacúa a sus visitantes FOTO: EFE[/caption]
Para áreas bajas de Hatteras próximas a costas y canales sujetos a mareas, el NWS pronostica inundaciones de entre dos y cuatro pies sobre el terreno.
Esa profundidad equivale aproximadamente a entre 61 centímetros y 1,22 metros. Se refiere al agua sobre zonas vulnerables, por lo que puede representar un obstáculo considerable para vehículos.
El organismo también prevé olas rompientes de entre 10 y 14 pies, aproximadamente de tres a 4,3 metros, además de corrientes peligrosas en la zona de playa.
Estas condiciones elevan el riesgo para bañistas y personas que se acerquen a observar el temporal. La advertencia también contempla posibles afectaciones cerca de vías costeras.
Qué deben revisar quienes planean viajar a Carolina del Norte
Las autoridades piden a quienes tengan reservaciones en Hatteras comunicarse con su alojamiento para modificar sus planes y evitar dirigirse a la isla mientras continúe la evacuación.
Los viajeros deben consultar las condiciones de carretera en DriveNC.gov y revisar los avisos del servicio de ferris, que también podría experimentar cambios durante el episodio.
La reapertura de una vía dependerá de la duración de la tormenta, los daños y los trabajos necesarios para recuperar condiciones seguras, según el condado de Dare.
Para residentes, trabajadores y turistas, la decisión práctica es revisar las actualizaciones antes de salir y respetar los cierres, aunque el destino final parezca estar fuera del área inundada.
FUENTE: foxweather