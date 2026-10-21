Champi iguala máxima intensidad anual.

Invest 94E podría recibir nombre.

Trayectoria hacia México sigue incierta.

El supertifón Champi alcanzó vientos sostenidos de 185 millas por hora, unos 298 kilómetros por hora, según la información difundida por FOX Weather sobre su intensidad del martes.

Con ese registro, igualó a Sinlaku como el ciclón más potente del año por velocidad de sus vientos, de acuerdo con ese medio. foxweather.com

La precisión importa: Champi comparte esa marca; describirlo como el único fenómeno más fuerte de 2026 omitiría el empate señalado en el reporte.

Mientras el sistema avanza por el Pacífico occidental, otra perturbación al sur de México concentra la atención por su posible desarrollo durante los próximos días.

Invest 94E podría convertirse en la tormenta tropical Vance

Super Typhoon #Champi has downright exploded in intensity today and now has maximum sustained winds of 185 mph with an astonishing minimal central pressure of 895 mb. Meteorological masterpiece. https://t.co/gH9BKDB46i — Anthony Duarte (@AnthonyDuarte03) October 20, 2026



La perturbación Invest 94E se encuentra a varios cientos de millas al sur del territorio mexicano y presenta posibilidades de organizarse como depresión tropical.

El pronóstico citado contempla ese desarrollo durante las próximas 48 horas, aunque la evolución de una perturbación depende de las condiciones que encuentre.

Si posteriormente alcanza intensidad de tormenta tropical, recibiría el nombre Vance. Hasta entonces, debe identificarse como un sistema bajo vigilancia.

Según el reporte de referencia, sería la primera tormenta del Pacífico oriental con un nombre iniciado en V desde 2018, un dato sobre la actividad acumulada.