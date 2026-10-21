Un supertifón y una tormenta en potencia: qué ocurre en el Pacífico con Champi y Vance
Publicado el 20/10/2026 a las 20:42
- Champi iguala máxima intensidad anual.
- Invest 94E podría recibir nombre.
- Trayectoria hacia México sigue incierta.
El supertifón Champi alcanzó vientos sostenidos de 185 millas por hora, unos 298 kilómetros por hora, según la información difundida por FOX Weather sobre su intensidad del martes.
Con ese registro, igualó a Sinlaku como el ciclón más potente del año por velocidad de sus vientos, de acuerdo con ese medio. foxweather.com
La precisión importa: Champi comparte esa marca; describirlo como el único fenómeno más fuerte de 2026 omitiría el empate señalado en el reporte.
Mientras el sistema avanza por el Pacífico occidental, otra perturbación al sur de México concentra la atención por su posible desarrollo durante los próximos días.
Invest 94E podría convertirse en la tormenta tropical Vance
Super Typhoon #Champi has downright exploded in intensity today and now has maximum sustained winds of 185 mph with an astonishing minimal central pressure of 895 mb. Meteorological masterpiece. https://t.co/gH9BKDB46i
— Anthony Duarte (@AnthonyDuarte03) October 20, 2026
La perturbación Invest 94E se encuentra a varios cientos de millas al sur del territorio mexicano y presenta posibilidades de organizarse como depresión tropical.
El pronóstico citado contempla ese desarrollo durante las próximas 48 horas, aunque la evolución de una perturbación depende de las condiciones que encuentre.
Si posteriormente alcanza intensidad de tormenta tropical, recibiría el nombre Vance. Hasta entonces, debe identificarse como un sistema bajo vigilancia.
Según el reporte de referencia, sería la primera tormenta del Pacífico oriental con un nombre iniciado en V desde 2018, un dato sobre la actividad acumulada.
La posible trayectoria hacia México mantiene incertidumbre[caption id="attachment_1697652" align="alignnone" width="1200"] Champi iguala récord anual y el posible Vance pone en alerta FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption]
Los modelos analizados por el centro de pronósticos de FOX plantean un desplazamiento inicial hacia el noroeste y un posible giro posterior hacia México.
Sin embargo, existen diferencias considerables sobre la dirección y los tiempos del movimiento, por lo que ese escenario todavía requiere seguimiento.
Una trayectoria sugerida por modelos no equivale a un impacto confirmado, ni permite establecer por sí sola qué localidades enfrentarían efectos.
Para las familias con vínculos o viajes a México, la información relevante serán los próximos avisos oficiales sobre desarrollo, ubicación y posibles riesgos costeros.
Aguas cálidas y vientos de Tehuantepec entran en escena
El reporte describe aguas muy cálidas en el Pacífico oriental, una condición que puede favorecer el desarrollo tropical cuando coinciden otros factores atmosféricos.
También plantea que un episodio de vientos de Tehuantepec podría contribuir a concentrar humedad y favorecer la organización de la perturbación.
Estos vientos atraviesan el Paso de Chivela, una abertura montañosa del sur mexicano, y se proyectan hacia el océano.
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Aunque el texto vincula el panorama con El Niño, esa referencia no permite atribuir exclusivamente al fenómeno climático la intensidad o trayectoria de cada ciclón.
Champi pasó cerca de Guam y enfila hacia Japón
Antes de alcanzar su intensidad más reciente, Champi pasó cerca de Guam, territorio estadounidense del Pacífico, y continuó hacia el oeste de las Marianas.
Associated Press informó que Washington aprobó una declaración de emergencia para Guam, con asistencia federal destinada a complementar la respuesta local.
El pronóstico citado prevé un debilitamiento gradual conforme Champi se aproxime al sur de Japón, aunque su evolución deberá revisarse mediante boletines actualizados.
Champi e Invest 94E pertenecen a sectores distintos del Pacífico: sus trayectorias y riesgos deben evaluarse por separado, sin trasladar la amenaza de uno al otro.
FUENTE: foxweather