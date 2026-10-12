Una tormenta podría intensificarse frente al noreste y provocar vientos fuertes en la costa
Publicado el 12/10/2026 a las 19:23
- Tormenta podría intensificarse desde el viernes.
- Fuertes ráfagas amenazan sectores del noreste.
- Montañas podrían recibir primeras acumulaciones previstas.
Una tormenta podría fortalecerse rápidamente frente al noreste de Estados Unidos desde el viernes 16 de octubre, con fuertes vientos y condiciones marítimas peligrosas.
Según el pronóstico publicado por FOX Weather este lunes, el sistema cruzaría la región antes de avanzar hacia el Atlántico y Canadá.
Su desarrollo acompañaría el paso de un frente frío, que favorecería un descenso de temperaturas y un ambiente más propio del otoño.
Para quienes viven o trabajan cerca del litoral, la ubicación del centro mar adentro no excluye impactos sobre tierra.
Bombogénesis: cómo podría intensificarse el sistema
Ver este video en su propia página →
Los modelos citados contemplan una caída de presión desde alrededor de 1.000 milibares hasta valores próximos a 970 o incluso 960 sobre el océano.
Ese escenario apunta a una posible bombogénesis: el fortalecimiento acelerado de un ciclón de latitudes medias durante un período de 24 horas.
La NOAA aclara que el umbral depende de la latitud: corresponde a 24 milibares cerca de los 60 grados y aproximadamente 17,8 a la altura de Nueva York.
Por ahora, esa intensificación es una posibilidad del pronóstico; su magnitud y ubicación deberán confirmarse conforme evolucione el sistema.
Vientos fuertes en Nueva York y Nueva Inglaterra[caption id="attachment_1696523" align="alignnone" width="1200"] Tormenta en el noreste de EE. UU.: fuertes vientos y nieve FOTO: EFE[/caption]
Las proyecciones incluyen posibles ráfagas de entre 40 y 50 millas por hora, equivalentes a unos 64–80 kilómetros por hora.
Boston y Nueva York figuran entre las ciudades mencionadas, junto con Binghamton, ubicada en el interior del estado de Nueva York.
La distribución de los vientos dependerá de la trayectoria final, por lo que esas cifras no representan condiciones uniformes para toda la región.
Para las familias hispanas, conviene revisar el pronóstico específico de su localidad antes de organizar desplazamientos o actividades al aire libre.
Oleaje peligroso pese al menor riesgo de marejada
El flujo previsto del oeste al noroeste llevaría aire desde tierra hacia el océano en buena parte de la costa este.
Esa orientación suele limitar la acumulación de agua contra playas orientadas al este y reducir el riesgo de grandes inundaciones costeras.
Sin embargo, el mar podría volverse peligroso para la navegación, incluso donde el riesgo de marejada resulte menor.
TE PUEDE INTERESAR: Rachel pierde fuerza, pero mantiene una amenaza mortal de inundaciones en el suroeste de EE.UU.
Los vientos más intensos se proyectan sobre el Atlántico abierto y hacia Canadá, con ráfagas de 60 a más de 70 mph.
Nieve en montañas y seguimiento del pronóstico
La entrada de aire frío podría transformar la lluvia en nieve en sectores elevados de las montañas Blancas y Verdes.
El escenario contempla acumulaciones de aproximadamente 2,5 a 7,5 centímetros en algunas áreas de Adirondacks, el norte de Nueva Inglaterra y Maine.
Estas cantidades corresponden a zonas concretas y no deben interpretarse como una previsión generalizada de nieve para las ciudades del noreste.
Quienes planeen viajar a montañas o navegar deberían consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y los avisos locales antes de salir.
FUENTE: foxweather