Tormenta podría intensificarse desde el viernes.

Fuertes ráfagas amenazan sectores del noreste.

Montañas podrían recibir primeras acumulaciones previstas.

Una tormenta podría fortalecerse rápidamente frente al noreste de Estados Unidos desde el viernes 16 de octubre, con fuertes vientos y condiciones marítimas peligrosas.

Según el pronóstico publicado por FOX Weather este lunes, el sistema cruzaría la región antes de avanzar hacia el Atlántico y Canadá.

Su desarrollo acompañaría el paso de un frente frío, que favorecería un descenso de temperaturas y un ambiente más propio del otoño.

Para quienes viven o trabajan cerca del litoral, la ubicación del centro mar adentro no excluye impactos sobre tierra.

Bombogénesis: cómo podría intensificarse el sistema

Ver este video en su propia página →

Los modelos citados contemplan una caída de presión desde alrededor de 1.000 milibares hasta valores próximos a 970 o incluso 960 sobre el océano.

Ese escenario apunta a una posible bombogénesis: el fortalecimiento acelerado de un ciclón de latitudes medias durante un período de 24 horas.

La NOAA aclara que el umbral depende de la latitud: corresponde a 24 milibares cerca de los 60 grados y aproximadamente 17,8 a la altura de Nueva York.

Por ahora, esa intensificación es una posibilidad del pronóstico; su magnitud y ubicación deberán confirmarse conforme evolucione el sistema.