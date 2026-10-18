Zelenski, Trump y Putin: La Saga Continúa
Publicado el 18/10/2026 a las 08:20
La decisión del presidente Donald Trump de suspender las sanciones a Rusia previstas en la Ley Graham provocó críticas del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de senadores de ambos partidos y de varios aliados de Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la medida como una pausa para evaluar su efecto económico.
- Trump firmó el viernes 16 de octubre de 2026 una orden ejecutiva que exime de aplicar la ley, cuyas sanciones debían entrar en vigor el domingo 18 de octubre, según AP.
- Rubio dijo que el presidente quiere tomarse 60 días para analizar el impacto de las sanciones y los aranceles en la economía global y en la de EE.UU.
- Zelenski, republicanos como Thom Tillis y Ted Cruz, y demócratas como Chuck Schumer rechazaron la decisión. El Congreso está en receso hasta después de las elecciones.
Por qué importa: la ley la firmó el propio Trump el 18 de septiembre y fue aprobada en el Senado por 86 votos a 11. Su suspensión, como informamos en nuestra cobertura anterior, abre un choque con legisladores de su partido a pocas semanas de las elecciones de mitad de periodo del 3 de noviembre.
La postura de la Casa Blanca
En la orden, Trump escribió: «Por la presente estoy renunciando a la aplicación de tales sanciones… He presentado al Congreso una certificación de que la emisión de dicha renuncia en este momento es en los intereses nacionales de los Estados Unidos». Según EFE, la exención abarca sanciones a personas y entidades vinculadas al gobierno ruso, restricciones financieras y comerciales, y aranceles a productos rusos y de ciertos países compradores de su petróleo y gas. NBC News señaló que la ley permitía imponer aranceles a los mayores compradores de energía rusa, entre ellos China e India.
El sábado 17 de octubre, Trump dijo a periodistas en una cena de recaudación en su residencia de Florida: «Es una muy buena decisión… buena para el país, y creo que buena para el mundo». Rubio, antes de viajar a Uzbekistán e India, afirmó: «Creo que el presidente quiere tomarse el periodo de 60 días para analizar lo que imponer tanto sanciones como aranceles significará para la economía global, e incluso para la economía de EE.UU.». Citó la presión sobre el suministro global de energía por la guerra con Irán, los ataques de los hutíes en Arabia Saudita y la guerra entre Rusia y Ucrania. También dijo que India, un aliado importante, aún recibe mucha energía rusa porque «es difícil cambiar de un día para otro».
Republicanos: críticas y matices
El senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, que se retira, dijo: «Más allá de la irresponsabilidad. ¿Qué parte de hacer cumplir una ley aprobada 86-11 por el Senado no entienden el presidente y sus asesores?». Añadió que, si Trump quiere bajar los precios de la energía, «puede hacerlo resolviendo el problema de Irán, no haciéndole un favor a Vladimir Putin». El senador John Cornyn, de Texas, afirmó: «Lindsey estaría horrorizado».
Ted Cruz, también de Texas, dijo en Fox News que la decisión «fue un error». Agregó: «entiendo que el presidente esté enfocado en el precio del diésel… la gente está sufriendo… pero hay otras formas de atender los precios de la gasolina y el diésel». El representante Mike Lawler, de Nueva York, dijo en Fox News que entiende la necesidad de bajar el petróleo y el diésel, «pero no a costa de poner dinero en el bolsillo de Vladimir Putin». Su colega Don Bacon, de Nebraska, opinó que «el presidente está prolongando la guerra, no terminándola».
Otros fueron más cautos. El senador Rick Scott, de Florida, dijo a AP que «está claro que Rusia es el agresor… no es lo primero que yo haría». Dan Sullivan, de Alaska, dijo no estar de acuerdo, aunque destacó el apoyo de Trump a la energía de Alaska. La senadora Darline Graham, hermana del fallecido senador y aliada de Trump, afirmó que «le corresponde a él decidir si usa» la ley, pero que «personalmente, yo mantendría la presión sobre Rusia… porque no confío en Putin». Dijo que hablará con el presidente y que comparten «el mismo objetivo».
Zelenski y los demócratas
Zelenski escribió en Telegram que levantar las sanciones es «un error» y que «solo ayuda a los rusos». Habló de un «apagón de sanciones estadounidense» que equivale a «una recompensa financiera para Putin». A periodistas les dijo: «Me parece que esto no detendrá a Putin. Al contrario, siente alegría y felicidad de que haya tal apoyo». Agradeció a demócratas y republicanos que respaldaron la ley y recordó a Graham: «Siempre nos apoyó con mucha fuerza… Es difícil sin él».
Entre los demócratas, el senador Richard Blumenthal, de Connecticut, sostuvo que las exenciones «no tienen nada que ver con nuestra seguridad nacional y todo que ver con congraciarse con Vladimir Putin». El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que «al darle respiración artificial a la economía rusa, el trato de Trump con el diablo se ensucia cada vez más». La senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, afirmó que Trump permite a Putin «continuar su guerra de agresión» y pidió a sus colegas actuar.
Qué sigue
Según Hindustan Times/PTI, la orden mantiene las exenciones hasta que el presidente, o el secretario de Estado en consulta con el Tesoro y el representante comercial, decidan otra cosa. Según EFE, las sanciones impuestas por órdenes ejecutivas anteriores siguen vigentes. AP informó de que el Congreso está en receso hasta después de las elecciones, por lo que una respuesta legislativa rápida es poco probable.
La medida llega tras el anuncio del 9 de octubre de un acuerdo con Putin para liberar cientos de miles de toneladas de diésel ruso al mercado. El Tesoro autorizó operaciones con ese combustible hasta el 7 de abril de 2027. Trump culpa en parte a los ataques ucranianos contra la infraestructura energética rusa.
Qué significa para tu bolsillo
El argumento de la Casa Blanca es aliviar los precios de los combustibles. Según NBC News, el diésel ha subido casi 70% desde que comenzó la guerra con Irán en febrero. Los críticos, incluidos republicanos como Cruz y Tillis, sostienen que hay otras vías para bajarlos. No hay garantía de que la medida se note de inmediato en las gasolineras. No solamente eso, pero ayudando a Rusia los ayuda extender la guerra con Ucrania que negativamente impacta la economía, las tasas de interés, el costo de vida, y mercados.
Fuentes: NBC News; AP vía Anchorage Daily News; EFE vía El Nuevo Día; Hindustan Times/PTI (Rubio); CNN. Datos consultados el 17 de octubre de 2026.