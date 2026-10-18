La decisión del presidente Donald Trump de suspender las sanciones a Rusia previstas en la Ley Graham provocó críticas del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de senadores de ambos partidos y de varios aliados de Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la medida como una pausa para evaluar su efecto económico.

Trump firmó el viernes 16 de octubre de 2026 una orden ejecutiva que exime de aplicar la ley, cuyas sanciones debían entrar en vigor el domingo 18 de octubre, según AP.

Rubio dijo que el presidente quiere tomarse 60 días para analizar el impacto de las sanciones y los aranceles en la economía global y en la de EE.UU.

Zelenski, republicanos como Thom Tillis y Ted Cruz, y demócratas como Chuck Schumer rechazaron la decisión. El Congreso está en receso hasta después de las elecciones.

Por qué importa: la ley la firmó el propio Trump el 18 de septiembre y fue aprobada en el Senado por 86 votos a 11. Su suspensión, como informamos en nuestra cobertura anterior, abre un choque con legisladores de su partido a pocas semanas de las elecciones de mitad de periodo del 3 de noviembre.

La postura de la Casa Blanca

En la orden, Trump escribió: «Por la presente estoy renunciando a la aplicación de tales sanciones… He presentado al Congreso una certificación de que la emisión de dicha renuncia en este momento es en los intereses nacionales de los Estados Unidos». Según EFE, la exención abarca sanciones a personas y entidades vinculadas al gobierno ruso, restricciones financieras y comerciales, y aranceles a productos rusos y de ciertos países compradores de su petróleo y gas. NBC News señaló que la ley permitía imponer aranceles a los mayores compradores de energía rusa, entre ellos China e India.

El sábado 17 de octubre, Trump dijo a periodistas en una cena de recaudación en su residencia de Florida: «Es una muy buena decisión… buena para el país, y creo que buena para el mundo». Rubio, antes de viajar a Uzbekistán e India, afirmó: «Creo que el presidente quiere tomarse el periodo de 60 días para analizar lo que imponer tanto sanciones como aranceles significará para la economía global, e incluso para la economía de EE.UU.». Citó la presión sobre el suministro global de energía por la guerra con Irán, los ataques de los hutíes en Arabia Saudita y la guerra entre Rusia y Ucrania. También dijo que India, un aliado importante, aún recibe mucha energía rusa porque «es difícil cambiar de un día para otro».

Republicanos: críticas y matices

El senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, que se retira, dijo: «Más allá de la irresponsabilidad. ¿Qué parte de hacer cumplir una ley aprobada 86-11 por el Senado no entienden el presidente y sus asesores?». Añadió que, si Trump quiere bajar los precios de la energía, «puede hacerlo resolviendo el problema de Irán, no haciéndole un favor a Vladimir Putin». El senador John Cornyn, de Texas, afirmó: «Lindsey estaría horrorizado».

Ted Cruz, también de Texas, dijo en Fox News que la decisión «fue un error». Agregó: «entiendo que el presidente esté enfocado en el precio del diésel… la gente está sufriendo… pero hay otras formas de atender los precios de la gasolina y el diésel». El representante Mike Lawler, de Nueva York, dijo en Fox News que entiende la necesidad de bajar el petróleo y el diésel, «pero no a costa de poner dinero en el bolsillo de Vladimir Putin». Su colega Don Bacon, de Nebraska, opinó que «el presidente está prolongando la guerra, no terminándola».

Otros fueron más cautos. El senador Rick Scott, de Florida, dijo a AP que «está claro que Rusia es el agresor… no es lo primero que yo haría». Dan Sullivan, de Alaska, dijo no estar de acuerdo, aunque destacó el apoyo de Trump a la energía de Alaska. La senadora Darline Graham, hermana del fallecido senador y aliada de Trump, afirmó que «le corresponde a él decidir si usa» la ley, pero que «personalmente, yo mantendría la presión sobre Rusia… porque no confío en Putin». Dijo que hablará con el presidente y que comparten «el mismo objetivo».