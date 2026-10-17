Trump congela nuevas sanciones rusas.

Restricciones anteriores continúan en vigor.

Acuerdo diésel provoca críticas bipartidistas.

Donald Trump suspendió el 16 de octubre la aplicación de importantes sanciones contra Rusia aprobadas por el Congreso, menos de un mes después de promulgarlas.

La Casa Blanca invocó el “interés nacional” para justificar una decisión que vuelve a enfrentar dos prioridades: contener los precios energéticos y presionar económicamente a Moscú.

La legislación, firmada el 18 de septiembre, busca restringir los recursos que sostienen la guerra contra Ucrania y lleva el nombre del fallecido senador Lindsey Graham.

Aunque el giro contradice el objetivo de endurecer las restricciones, la propia ley permite conceder exenciones presidenciales mediante una certificación y un informe al Congreso.

Qué sanciones quedan suspendidas y cuáles siguen vigentes

Trump suspende sanciones contra Rusia en pleno giro para que Putin le ayude a bajar el precio de la energía antes de las elecciones. El republicano justifica la medida en el “interés nacional” de Estados Unidos

https://t.co/8JAyss53fj — EL PAÍS (@el_pais) October 17, 2026



La exención alcanza disposiciones contra personas y entidades relacionadas con el Gobierno ruso, además de restricciones comerciales, financieras y aranceles contemplados en el nuevo paquete.

También comprende medidas dirigidas a determinados países compradores de hidrocarburos rusos, una herramienta diseñada para aumentar el costo internacional de mantener esos intercambios.

Las sanciones establecidas mediante órdenes ejecutivas anteriores permanecen vigentes. Por ello, la decisión no equivale a una reapertura general del comercio estadounidense con Rusia.

La suspensión carece de una fecha fija de vencimiento: continuará hasta que Trump o el secretario de Estado, con las consultas correspondientes, decidan modificarla.