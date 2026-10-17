Trump frena sanciones contra Rusia que él mismo firmó: el diésel enciende la disputa
Publicado el 17/10/2026 a las 15:18
- Trump congela nuevas sanciones rusas.
- Restricciones anteriores continúan en vigor.
- Acuerdo diésel provoca críticas bipartidistas.
Donald Trump suspendió el 16 de octubre la aplicación de importantes sanciones contra Rusia aprobadas por el Congreso, menos de un mes después de promulgarlas.
La Casa Blanca invocó el “interés nacional” para justificar una decisión que vuelve a enfrentar dos prioridades: contener los precios energéticos y presionar económicamente a Moscú.
La legislación, firmada el 18 de septiembre, busca restringir los recursos que sostienen la guerra contra Ucrania y lleva el nombre del fallecido senador Lindsey Graham.
Aunque el giro contradice el objetivo de endurecer las restricciones, la propia ley permite conceder exenciones presidenciales mediante una certificación y un informe al Congreso.
Qué sanciones quedan suspendidas y cuáles siguen vigentes
Trump suspende sanciones contra Rusia en pleno giro para que Putin le ayude a bajar el precio de la energía antes de las elecciones. El republicano justifica la medida en el “interés nacional” de Estados Unidos
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— EL PAÍS (@el_pais) October 17, 2026
La exención alcanza disposiciones contra personas y entidades relacionadas con el Gobierno ruso, además de restricciones comerciales, financieras y aranceles contemplados en el nuevo paquete.
También comprende medidas dirigidas a determinados países compradores de hidrocarburos rusos, una herramienta diseñada para aumentar el costo internacional de mantener esos intercambios.
Las sanciones establecidas mediante órdenes ejecutivas anteriores permanecen vigentes. Por ello, la decisión no equivale a una reapertura general del comercio estadounidense con Rusia.
La suspensión carece de una fecha fija de vencimiento: continuará hasta que Trump o el secretario de Estado, con las consultas correspondientes, decidan modificarla.
El acuerdo de diésel con Putin explica el contexto energético[caption id="attachment_1697159" align="alignnone" width="1200"] Trump suspende sanciones contra Rusia y abre choque político FOTO: EFE[/caption]
La decisión llega después del acuerdo anunciado por Trump el 9 de octubre con Vladímir Putin para incorporar diésel ruso a los mercados internacionales.
Según el anuncio presidencial, Rusia suministraría inicialmente más de 300.000 toneladas de combustible, con entregas adicionales sujetas, en parte, a la capacidad de sus refinerías.
El Departamento del Tesoro emitió una autorización para operaciones con diésel ruso, incluida su importación estadounidense, cuya vigencia se extiende hasta el 7 de abril de 2027.
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La Administración presenta el suministro como una vía para aliviar los costos del combustible, especialmente para actividades como el transporte de mercancías y la producción agrícola.
Congreso cuestiona el alivio a Rusia y su impacto en Ucrania
Legisladores republicanos y demócratas cuestionan que facilitar las ventas de combustible ruso debilite la presión económica que Washington busca ejercer sobre el Kremlin.
Sus objeciones incluyen la compatibilidad del acuerdo energético con las prohibiciones estadounidenses y el riesgo de que los ingresos contribuyan a financiar la guerra.
Para las familias hispanas y los pequeños negocios, el punto de interés será si el suministro adicional produce ahorros verificables en combustible y transporte.
Sin embargo, permitir operaciones comerciales no garantiza una reducción inmediata en las estaciones de servicio.