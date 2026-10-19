Las exportaciones de Haití y Brasil son las que enfrentan los aranceles de EE.UU. más altos de América Latina, según el informe «Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2026» de la CEPAL. El secretario ejecutivo del organismo, José Manuel Salazar-Xirinachs, lo presentó en Santiago el jueves 15 de octubre de 2026, y Bloomberg Línea lo reportó el lunes 19 de octubre.

Al 24 de julio de 2026, el arancel promedio ponderado era de 20.9% para Haití y 16.6% para Brasil, frente a un promedio mundial de 11.1%.

Los aranceles más bajos corresponden en su mayoría a países del Caribe y a los que firmaron «acuerdos de comercio recíproco» con EE.UU.

México enfrenta un promedio de 6.5%, por debajo del promedio que EE.UU. aplica al mundo.

Por qué importa: el arancel lo paga el importador en EE.UU. y puede trasladarse a los precios que ves en la tienda. Además, golpea a los exportadores de países donde viven familiares de muchos lectores latinos.

El mapa de aranceles: de Haití a Venezuela

Según la CEPAL, estos son los aranceles promedio ponderados al 24 de julio de 2026:

Haití: 20.9%

Brasil: 16.6%

Uruguay: 11.9%

República Dominicana: 10.4%

Perú: 8.9%

Argentina: 8.6%

Costa Rica: 8.4%

Honduras: 7.3%

Nicaragua: 7.2%

Paraguay: 7.1%

Chile: 6.9%

México: 6.5%

Colombia: 5.8%

Ecuador: 4.1%

Guatemala: 3.6%

El Salvador: 3.3%

Con menos de 1% aparecen Bolivia, Panamá, Jamaica, Venezuela, Trinidad y Tobago y varias islas del Caribe. Sobre Brasil, la CEPAL señaló: «Entre los 30 principales proveedores de Estados Unidos, solo China enfrenta un arancel mayor que el Brasil (26.8%)».

Hubo cambios fuertes frente al 21 de julio: Brasil subió de 10.3% a 16.6%, mientras que Haití bajó de 30.7% a 20.9% y Paraguay, de 12.8% a 7.1%.

Cómo se llegó a este esquema

El 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema de EE.UU. declaró inconstitucionales los «aranceles recíprocos» de abril de 2025, impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia (IEEPA) de 1977. Según la CEPAL, el gobierno de Trump los reemplazó por un arancel uniforme de 10% bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite subir aranceles hasta por 150 días por problemas de balanza de pagos. Puedes repasar el alcance de esa medida en nuestra explicación del arancel de 10% a México y otros 59 países.