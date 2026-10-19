Aranceles de EE.UU. en América Latina: Haití y Brasil, los más golpeados, según la CEPAL
Publicado el 19/10/2026 a las 12:23
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Las exportaciones de Haití y Brasil son las que enfrentan los aranceles de EE.UU. más altos de América Latina, según el informe «Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2026» de la CEPAL. El secretario ejecutivo del organismo, José Manuel Salazar-Xirinachs, lo presentó en Santiago el jueves 15 de octubre de 2026, y Bloomberg Línea lo reportó el lunes 19 de octubre.
- Al 24 de julio de 2026, el arancel promedio ponderado era de 20.9% para Haití y 16.6% para Brasil, frente a un promedio mundial de 11.1%.
- Los aranceles más bajos corresponden en su mayoría a países del Caribe y a los que firmaron «acuerdos de comercio recíproco» con EE.UU.
- México enfrenta un promedio de 6.5%, por debajo del promedio que EE.UU. aplica al mundo.
Por qué importa: el arancel lo paga el importador en EE.UU. y puede trasladarse a los precios que ves en la tienda. Además, golpea a los exportadores de países donde viven familiares de muchos lectores latinos.
El mapa de aranceles: de Haití a Venezuela
Según la CEPAL, estos son los aranceles promedio ponderados al 24 de julio de 2026:
- Haití: 20.9%
- Brasil: 16.6%
- Uruguay: 11.9%
- República Dominicana: 10.4%
- Perú: 8.9%
- Argentina: 8.6%
- Costa Rica: 8.4%
- Honduras: 7.3%
- Nicaragua: 7.2%
- Paraguay: 7.1%
- Chile: 6.9%
- México: 6.5%
- Colombia: 5.8%
- Ecuador: 4.1%
- Guatemala: 3.6%
- El Salvador: 3.3%
Con menos de 1% aparecen Bolivia, Panamá, Jamaica, Venezuela, Trinidad y Tobago y varias islas del Caribe. Sobre Brasil, la CEPAL señaló: «Entre los 30 principales proveedores de Estados Unidos, solo China enfrenta un arancel mayor que el Brasil (26.8%)».
Hubo cambios fuertes frente al 21 de julio: Brasil subió de 10.3% a 16.6%, mientras que Haití bajó de 30.7% a 20.9% y Paraguay, de 12.8% a 7.1%.
Cómo se llegó a este esquema
El 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema de EE.UU. declaró inconstitucionales los «aranceles recíprocos» de abril de 2025, impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia (IEEPA) de 1977. Según la CEPAL, el gobierno de Trump los reemplazó por un arancel uniforme de 10% bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite subir aranceles hasta por 150 días por problemas de balanza de pagos. Puedes repasar el alcance de esa medida en nuestra explicación del arancel de 10% a México y otros 59 países.
El 2 de junio, la Oficina del Representante Comercial (USTR) concluyó que ninguno de los países investigados aplicaba de forma efectiva la prohibición de importar bienes hechos con trabajo forzoso. En julio, Trump impuso aranceles de hasta 12.5% a 60 países con ese argumento. Entraron en vigor el 24 de julio, horas antes de que venciera el arancel temporal de 10%. Quedaron excluidos los bienes que EE.UU. no produce en cantidad suficiente o considera estratégicos.
El gobierno de Brasil respondió en un comunicado, citado por Bloomberg Línea, que EE.UU. usa el trabajo forzoso como excusa «ante la falta de un fundamento legal interno que respalde su política comercial proteccionista».
Acuerdos recíprocos y un factor político
Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala firmaron «acuerdos de comercio recíproco» y obtuvieron un arancel de 10% en vez de 12.5%. A cambio, se comprometieron a reducir o eliminar aranceles a productos estadounidenses, cambiar normas técnicas, de propiedad intelectual y de comercio digital, y facilitar inversiones de EE.UU. en minerales críticos e infraestructura. La CEPAL advierte que «varias disposiciones de esos acuerdos buscan reducir el espacio para la presencia económica de China en los países socios».
Para el organismo, la estrategia de Trump «es reconstruir —bajo una base legal más sólida— la estructura arancelaria existente antes del fallo de la Corte Suprema, caracterizada por la aplicación de distintos niveles arancelarios a distintos socios». Eso, añade, se verá más claro cuando se conozca la investigación sobre sobrecapacidad industrial de varios socios.
La política también pesa. Según Bloomberg Línea, el lunes 12 de octubre Trump abrió la puerta a retirar aranceles a Colombia por su buena relación con el presidente Abelardo de la Espriella. En México, los aranceles ya complican la agenda bilateral, como contamos en los aranceles que complican la negociación con México.
El comercio en juego es enorme: en 2025, EE.UU. importó bienes de la región por 705,000 millones de dólares y exportó 549,000 millones, con un déficit de 156,000 millones impulsado por México, según la CEPAL. Y según la encuesta Latinobarómetro, citada por Bloomberg Línea, 59% de los latinoamericanos desaprueba cómo Trump maneja los asuntos internacionales y 34% lo aprueba; en México, la desaprobación llega a 79%.
Qué significa para ti
- Precios: como el importador paga el arancel, parte del costo puede reflejarse en productos como café, carne o jugo de naranja de Brasil, exportaciones conocidas de ese país. El efecto concreto depende de cada empresa y producto.
- Familia o negocio en Haití o Brasil: sus exportadores son los más golpeados de la región, lo que puede afectar ventas, empleo e ingresos locales.
- México y Centroamérica: enfrentan tasas más bajas que el promedio mundial, aunque la situación puede cambiar según nuevas investigaciones y negociaciones.
Fuentes: CEPAL, Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2026 (presentación); CEPAL, United States-Latin America and the Caribbean Trade Developments 2026; Bloomberg Línea. Datos consultados el 19 de octubre de 2026.