Trump quiere aplicar 10% de arancel a México y otros 59 países ¿Qué significa esto?

Una nueva propuesta comercial de la administración del presidente Donald Trump podría volver a alterar las relaciones económicas entre Estados Unidos y algunos de sus principales socios comerciales.

La medida contempla la imposición de nuevos aranceles a productos importados desde México, Canadá, la Unión Europea y decenas de países más bajo el argumento de que no han hecho lo suficiente para combatir el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro.

Por qué importa: Si la propuesta avanza, podría afectar el comercio internacional, modificar los precios de algunos productos importados y abrir una nueva etapa de tensiones comerciales con economías que mantienen estrechos vínculos con Estados Unidos.

La propuesta alcanzaría a 60 economías

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció una propuesta para imponer nuevos gravámenes a importaciones provenientes de 60 economías.

Según la agencia EFE, la medida se desarrolló bajo una investigación realizada conforme a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta legal que permite a Washington responder a prácticas comerciales consideradas perjudiciales para los intereses estadounidenses.

La propuesta contempla un arancel del 10% para productos provenientes de 14 socios comerciales, entre ellos México, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Taiwán.

para productos provenientes de 14 socios comerciales, entre ellos México, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Taiwán. Otros 46 países enfrentarían una tasa más alta, del 12.5%. En ese grupo se encuentran China, India, Brasil, Japón, Corea del Sur y Suiza.

La administración sostiene que estas economías no han implementado controles suficientemente efectivos para evitar la entrada de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

¿Por qué Trump quiere imponer estos aranceles?