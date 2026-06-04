Trump quiere aplicar 10% de arancel a México y otros 59 países ¿Qué significa esto?
Publicado el04/06/2026 a las 06:57
Una nueva propuesta comercial de la administración del presidente Donald Trump podría volver a alterar las relaciones económicas entre Estados Unidos y algunos de sus principales socios comerciales.
- La medida contempla la imposición de nuevos aranceles a productos importados desde México, Canadá, la Unión Europea y decenas de países más bajo el argumento de que no han hecho lo suficiente para combatir el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro.
Por qué importa: Si la propuesta avanza, podría afectar el comercio internacional, modificar los precios de algunos productos importados y abrir una nueva etapa de tensiones comerciales con economías que mantienen estrechos vínculos con Estados Unidos.
La propuesta alcanzaría a 60 economías
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció una propuesta para imponer nuevos gravámenes a importaciones provenientes de 60 economías.
Según la agencia EFE, la medida se desarrolló bajo una investigación realizada conforme a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta legal que permite a Washington responder a prácticas comerciales consideradas perjudiciales para los intereses estadounidenses.
- La propuesta contempla un arancel del 10% para productos provenientes de 14 socios comerciales, entre ellos México, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Taiwán.
- Otros 46 países enfrentarían una tasa más alta, del 12.5%. En ese grupo se encuentran China, India, Brasil, Japón, Corea del Sur y Suiza.
La administración sostiene que estas economías no han implementado controles suficientemente efectivos para evitar la entrada de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
¿Por qué Trump quiere imponer estos aranceles?
La Casa Blanca argumenta que la medida busca proteger a los trabajadores estadounidenses frente a lo que considera una competencia desleal.
- En el comunicado oficial, el representante comercial Jamieson Greer afirmó que la falta de acciones contundentes contra el trabajo forzoso genera condiciones desiguales para las empresas y trabajadores de Estados Unidos.
- Según el gobierno, algunos socios comerciales han tomado medidas iniciales para combatir este problema, incluso mediante acuerdos existentes como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sin embargo, considera que esos esfuerzos siguen siendo insuficientes.
La propuesta también surge después de varios reveses judiciales que han obligado a la administración a buscar fundamentos legales más sólidos para futuras medidas arancelarias.
Cómo podrían afectar estos aranceles a los consumidores
Uno de los principales debates gira en torno a quién termina pagando realmente el costo de los aranceles.
La administración Trump sostiene que los exportadores extranjeros absorben gran parte del impacto debido a su dependencia del mercado estadounidense.
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Sin embargo, numerosos economistas y grupos de análisis económico sostienen que parte de esos costos suelen trasladarse a importadores, distribuidores y consumidores finales.
- Una encuesta realizada por The Center Square Voters’ Voice encontró que el 42% de los votantes cree que los consumidores estadounidenses terminan asumiendo la mayor parte del costo de los aranceles, mientras que solo el 12% considera que el impacto recae principalmente sobre los países exportadores.
Aunque todavía no existe una estimación oficial sobre el costo específico de esta nueva propuesta, la Tax Foundation calculó que los aranceles vigentes podrían representar un gasto adicional cercano a $700 para el hogar promedio estadounidense durante 2026.
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Arancel de Trump a México y el T-MEC vuelven al centro del debate
La inclusión de México y Canadá llama especialmente la atención debido a que ambos países mantienen con Estados Unidos uno de los acuerdos comerciales más importantes del mundo.
- Actualmente, las tres naciones negocian diversos aspectos relacionados con la futura revisión del T-MEC, por lo que la propuesta podría añadir presión a esas conversaciones.
EE.UU. amaga con arancel del 10% a México, Canadá y otros socios citando falta de acción contra el trabajo forzoso.https://t.co/tcMPfiN0FP
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) June 3, 2026
Por ahora, la medida no ha sido aprobada. La Oficina del Representante Comercial recibirá comentarios públicos hasta el próximo 6 de julio y posteriormente celebrará audiencias antes de tomar una decisión definitiva.
Lo que viene: Si los nuevos aranceles son aprobados, podrían convertirse en uno de los cambios comerciales más amplios de los últimos años.
Esto afectaría a algunos de los principales socios económicos de Estados Unidos y generar nuevas discusiones sobre precios, comercio internacional y competitividad.