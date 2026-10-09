Medicare publica las estrellas de los planes para 2027: cómo usarlas antes de la inscripción del 15 de octubre
Publicado el 09/10/2026 a las 07:51
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Si tienes Medicare y piensas cambiar de plan para 2027, ya puedes ver qué tan bien califica el gobierno a cada opción. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) publicaron el 8 de octubre las calificaciones de estrellas de 2027 para los planes Medicare Advantage y los planes de medicamentos recetados (Parte D).
- Las calificaciones ya aparecen en el buscador de planes de Medicare (Medicare Plan Finder).
- Van de una a cinco estrellas: cinco es la mejor calificación.
- La inscripción abierta de Medicare para 2027 va del 15 de octubre al 7 de diciembre de 2026.
Por qué importa: según CMS, las estrellas sirven para que las personas con Medicare y quienes las cuidan comparen la calidad de los planes junto con sus beneficios y costos, y elijan la opción que mejor se ajuste a sus necesidades de salud.
Qué miden las estrellas
CMS califica a los planes según la calidad de los servicios de salud y de medicamentos que reciben sus afiliados.
- Los planes Medicare Advantage con cobertura de medicamentos se evalúan en hasta 43 medidas de calidad y desempeño.
- Los planes Medicare Advantage sin cobertura de medicamentos, en hasta 32 medidas.
- Los planes de medicamentos independientes (Parte D), en hasta 13 medidas.
Para 2027, CMS agregó medidas nuevas, como una sobre el uso al mismo tiempo de opioides y benzodiacepinas, y otra sobre el uso de varios medicamentos anticolinérgicos en adultos mayores.
Cómo salieron los planes en 2027
Medicare Advantage con medicamentos:
- Cerca del 37% de estos planes (188 contratos) obtuvo cuatro estrellas o más.
- Alrededor del 71% de los afiliados está hoy en un contrato que tendrá cuatro estrellas o más en 2027.
- 15 contratos obtuvieron cinco estrellas. Seis de ellos ya las tenían en 2026.
- La calificación promedio, ponderada por afiliados, fue de 3.99, frente a 4.01 en 2026.
Planes de medicamentos (Parte D):
- Alrededor del 27% (11 contratos) obtuvo cuatro estrellas o más.
- Cerca del 22% de sus afiliados está en un plan que tendrá cuatro estrellas o más en 2027, frente a solo 2% en 2026.
- El promedio subió a 3.22, desde 3.01 en 2026.
Atención a los íconos del buscador
En el buscador de planes, los contratos con cinco estrellas aparecen con un ícono de alto desempeño. En cambio, cuatro planes Medicare Advantage con medicamentos aparecen con un ícono de bajo desempeño por tener calificaciones bajas de forma constante. El año pasado también fueron cuatro.
Si tu plan tiene ese ícono, vale la pena revisar otras opciones antes de que termine la inscripción abierta.
Qué hacer antes del 15 de octubre
- Busca tu plan actual en el buscador de planes de Medicare y revisa sus estrellas para 2027.
- Compara también lo que pagarías: prima mensual, deducible y el costo de tus medicamentos.
- Revisa si tus médicos y tu farmacia siguen en la red del plan.
- Recuerda que las calificaciones cambian de un año a otro: según CMS, los cambios son normales y dependen del desempeño de cada plan en el periodo medido.
Fuente: CMS, hoja informativa "2027 Medicare Advantage and Part D Star Ratings", 8 de octubre de 2026.