Si tienes Medicare y piensas cambiar de plan para 2027, ya puedes ver qué tan bien califica el gobierno a cada opción. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) publicaron el 8 de octubre las calificaciones de estrellas de 2027 para los planes Medicare Advantage y los planes de medicamentos recetados (Parte D).

Las calificaciones ya aparecen en el buscador de planes de Medicare (Medicare Plan Finder).

(Medicare Plan Finder). Van de una a cinco estrellas : cinco es la mejor calificación.

: cinco es la mejor calificación. La inscripción abierta de Medicare para 2027 va del 15 de octubre al 7 de diciembre de 2026.

Por qué importa: según CMS, las estrellas sirven para que las personas con Medicare y quienes las cuidan comparen la calidad de los planes junto con sus beneficios y costos, y elijan la opción que mejor se ajuste a sus necesidades de salud.

Qué miden las estrellas

CMS califica a los planes según la calidad de los servicios de salud y de medicamentos que reciben sus afiliados.

Los planes Medicare Advantage con cobertura de medicamentos se evalúan en hasta 43 medidas de calidad y desempeño.

de calidad y desempeño. Los planes Medicare Advantage sin cobertura de medicamentos, en hasta 32 medidas .

. Los planes de medicamentos independientes (Parte D), en hasta 13 medidas.

Para 2027, CMS agregó medidas nuevas, como una sobre el uso al mismo tiempo de opioides y benzodiacepinas, y otra sobre el uso de varios medicamentos anticolinérgicos en adultos mayores.

Cómo salieron los planes en 2027

Medicare Advantage con medicamentos: