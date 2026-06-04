Alerta: Tu cheque del Seguro Social podría bajar $500 dentro de 6 años, según estudio

El Seguro Social representa mucho más que un beneficio gubernamental para millones de jubilados, es la base de su presupuesto mensual.

Sin embargo, un nuevo informe advierte que esos pagos podrían sufrir un recorte significativo a partir de 2032 si el Congreso no toma medidas para fortalecer las finanzas del programa.

Por qué importa: Más de 60 millones de personas reciben beneficios del Seguro Social.

Una reducción cercana a los $500 mensuales podría afectar la capacidad de muchos adultos mayores para cubrir gastos básicos como vivienda, alimentos, servicios y atención médica.

Seguro Social enfrenta una fecha límite preocupante

Según un análisis divulgado por el Committee for a Responsible Federal Budget y reportado por The Center Square, el fondo fiduciario que financia las prestaciones de jubilación podría quedarse sin reservas en menos de siete años.

El problema no es nuevo: El informe recuerda que durante décadas se ha advertido sobre el desequilibrio financiero del programa.

De hecho, durante los últimos 16 años los costos de las prestaciones han superado los ingresos que recibe el sistema, obligándolo a utilizar los recursos acumulados en su fondo fiduciario.

Las proyecciones actuales indican que esas reservas podrían agotarse en 2032.