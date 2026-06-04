Alerta: Tu cheque del Seguro Social podría bajar $500 dentro de 6 años, según estudio
Publicado el04/06/2026 a las 05:55
El Seguro Social representa mucho más que un beneficio gubernamental para millones de jubilados, es la base de su presupuesto mensual.
- Sin embargo, un nuevo informe advierte que esos pagos podrían sufrir un recorte significativo a partir de 2032 si el Congreso no toma medidas para fortalecer las finanzas del programa.
Por qué importa: Más de 60 millones de personas reciben beneficios del Seguro Social.
- Una reducción cercana a los $500 mensuales podría afectar la capacidad de muchos adultos mayores para cubrir gastos básicos como vivienda, alimentos, servicios y atención médica.
Seguro Social enfrenta una fecha límite preocupante
Según un análisis divulgado por el Committee for a Responsible Federal Budget y reportado por The Center Square, el fondo fiduciario que financia las prestaciones de jubilación podría quedarse sin reservas en menos de siete años.
El problema no es nuevo: El informe recuerda que durante décadas se ha advertido sobre el desequilibrio financiero del programa.
- De hecho, durante los últimos 16 años los costos de las prestaciones han superado los ingresos que recibe el sistema, obligándolo a utilizar los recursos acumulados en su fondo fiduciario.
Las proyecciones actuales indican que esas reservas podrían agotarse en 2032.
Cuando eso ocurra, la legislación vigente impediría que el programa pague más dinero del que recauda mediante impuestos sobre la nómina, lo que activaría recortes automáticos en los beneficios.
Recorte del Seguro Social: Beneficiarios perderían cerca del 24% de sus pagos
El estudio calcula que la reducción promedio sería de aproximadamente un 24% para todos los jubilados.
En términos prácticos, eso equivaldría a una pérdida mensual cercana a los $500 para millones de beneficiarios.
- Los estados donde el impacto sería más severo incluyen Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Utah y Washington.
En esos lugares, los recortes promedio oscilarían entre $523 y $556 mensuales por jubilado.
- Incluso en Mississippi, el estado con la menor reducción proyectada, la pérdida promedio alcanzaría los $459 al mes, una cantidad que sigue representando una parte importante del presupuesto de muchos hogares de adultos mayores.
Millones de personas sentirían el impacto económico
Las consecuencias irían más allá de quienes reciben directamente el beneficio.
El informe estima que más del 15% de la población se vería afectada en 47 estados debido a la alta dependencia económica de los ingresos provenientes del Seguro Social.
- En estados como Maine, Delaware, Montana, New Hampshire, Vermont, Virginia Occidental, Wisconsin y Carolina del Sur, más del 20% de los residentes sentirían el impacto de forma directa.
Los investigadores también advierten que la reducción de beneficios tendría efectos en las economías estatales. En 40 estados, las pérdidas totales superarían el equivalente al 1% de su Producto Interno Bruto debido a la disminución del consumo de los jubilados.
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El envejecimiento de la población aumenta la presión
La situación genera preocupación adicional porque Estados Unidos continúa envejeciendo rápidamente.
- Las estimaciones federales indican que para 2032 el país podría superar los 360 millones de habitantes, con aproximadamente 82 millones de personas mayores.
- Eso significaría que cerca del 22% de la población estaría en edad de jubilación, aumentando la importancia del Seguro Social como fuente de ingresos para millones de familias.
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La Oficina de Presupuesto del Congreso también ha señalado que las prestaciones desempeñan un papel fundamental en la estabilidad financiera de los hogares jubilados, especialmente entre quienes tienen menores ingresos.
Lo que viene: El informe sostiene que todavía existen opciones para evitar la insolvencia, pero advierte que el tiempo se está agotando.
Diversas organizaciones fiscales han propuesto reformas para fortalecer el programa, aunque cualquier cambio enfrenta importantes desafíos políticos debido a la enorme relevancia electoral de los beneficiarios del Seguro Social.