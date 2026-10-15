Centros de datos llegan a la campaña: facturas de luz, exenciones y dudas sobre la IA
Publicado el 15/10/2026 a las 14:57
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Los centros de datos se convirtieron en uno de los asuntos más disputados de las elecciones de mitad de periodo del martes 3 de noviembre de 2026. Según CBS News, hace un año pocos votantes hablaban de ellos; ahora son "uno de los temas más explosivos" de la contienda. Las campañas han gastado $45 millones este año en anuncios que los mencionan, la mayoría en contra, según AdImpact (citado por CBS).
- Candidatos de ambos partidos piden moratorias, pausas o recortes de exenciones fiscales, mientras el presidente Trump defiende con fuerza estas instalaciones.
- Un análisis en Ohio estima costos de miles de millones para los clientes eléctricos; defensores del sector destacan empleos e ingresos fiscales.
- Analistas advierten sobre el ritmo del gasto en inteligencia artificial. No está establecido que exista una burbuja, pero señalan riesgos para las comunidades.
Por qué importa: las decisiones sobre dónde se construyen estos centros y quién paga la electricidad y los impuestos que los rodean se toman en comisiones de servicios públicos, concejos y legislaturas estatales. Eso puede reflejarse en tu factura de luz y en los ingresos de tu condado.[caption id="attachment_1696855" align="alignnone" width="1600"] Infografía: MundoNow[/caption]
Una campaña donde los candidatos se parecen
En Georgia, la publicidad sobre el tema suma casi $13 millones, más que en cualquier otro estado, según AdImpact. Cleanview Research (citado por CBS) calcula que 75% de los centros en construcción y 80% de los planeados están en estados de mayoría republicana. Según encuestas citadas por CBS, la oposición supera al apoyo por 30 puntos. Una encuesta de Heatmap Pro realizada por Embold Research (citada por WTOP) halló que cerca de 75% no apoyaría uno cerca de su casa.
Trump es uno de sus mayores defensores. En un mitin en Ohio dijo: "Los queremos... hay muchísimo dinero que ganar para Ohio; no puedes simplemente apagarlos. Se irán a China". En Truth Social escribió que la única razón para rechazarlos es "si quieren terminar siendo atrasados y pobres".
Aun así, según CBS, candidatos de ambos partidos suenan casi igual. En Ohio, la demócrata Amy Acton pide una moratoria condicionada, y el republicano Vivek Ramaswamy promete una orden ejecutiva el primer día para frenar nuevas aprobaciones hasta que una ley obligue a los centros a dar electricidad gratis a los vecinos. En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott pausó permisos ambientales y conexiones a la red, y el candidato al Senado Ken Paxton quiere eliminar la exención del impuesto sobre ventas. En Georgia, la demócrata Keisha Lance Bottoms pide una moratoria temporal; el republicano Rick Jackson dice que la decisión debe ser local y que algunos condados esperan cero impuestos a la propiedad gracias a un centro.
Arizona y Tennessee: el debate llega a lo local
Según The Center Square, la fiscal general demócrata de Arizona, Kris Mayes, que busca la reelección frente al republicano Warren Petersen, pide una pausa estatal. En un foro en Mesa el miércoles 14 de octubre, unas 150 personas llenaron un gimnasio; más de la mitad venía por un proyecto de Menlo Digital en Ahwatukee (Phoenix). Mayes admitió que no puede imponer una moratoria por sí sola y pidió actuar a la Comisión de Corporaciones, la Legislatura y la gobernadora Katie Hobbs. Dijo que su oficina se opone a alzas de tarifas de 14% (APS) y 13% (TEP), "innecesarias, injustas" e impulsadas "al menos en parte" por estos centros. También propuso que vecindarios o ciudades voten antes de que se construya uno: "No estoy totalmente en contra de los centros de datos".
La campaña de Petersen respondió, por medio de Chad LeBeau, que Mayes "pasó años tratando de traer centros de datos a Arizona" y que ahora propone un alto total, postura que "hasta la gobernadora Hobbs rechaza". Danny Seiden, de la Cámara de Comercio de Arizona, dijo que Mayes no tiene base legal. Josh Heywood, de Project 48 Arizona, citó una encuesta de PwC: 20,000 empleos y más de $1,000 millones en impuestos estatales y locales en 2024. Hobbs incluyó en el presupuesto 2026-27 una pausa de tres años a nuevas solicitudes de exenciones; su oficina estima $63.5 millones en ingresos perdidos entre 2023 y 2025.
En Memphis, Tennessee, el senador estatal republicano Brent Taylor patrocinó una ley que obliga a los dueños a pagar el costo total de las mejoras eléctricas. El representante demócrata Justin Pearson votó en contra y pide una moratoria de 12 meses para estudiar el impacto ambiental. Taylor sostiene que la ubicación "debe dejarse a los gobiernos locales". La campaña de Pearson no respondió a The Center Square.
Cuánto podrían costar a las comunidades
Un análisis de Scioto Analysis estima que, con las políticas actuales, el crecimiento de estos centros podría costar a los clientes eléctricos de Ohio $16,000 millones más entre 2027 y 2034, y $41,000 millones en daños por contaminación del aire. La exención del impuesto sobre ventas costó unos $1,600 millones en 2025. El representante demócrata Tristan Rader dijo: "Las familias de Ohio no deberían ser los inversionistas de riesgo de la expansión de Silicon Valley". El Goldwater Institute, en otro estudio, resta peso a la amenaza y atribuye el problema mayor a un sistema eléctrico que oculta la escasez a los consumidores.
El grupo conservador Advancing American Freedom Foundation, en un estudio de Kevin Dayaratna, señala que Ohio proyectó que su exención costaría unos $136 millones en 2025, pero luego su departamento de impuestos habló de $1,569 millones, más de 11 veces lo estimado. Añade que en 2022 Georgia Power esperaba que la demanda creciera menos de 400 megavatios hacia 2031 y un año después subió el cálculo a 6,600 megavatios. El grupo pide que la EIA recopile datos de consumo de forma obligatoria (hoy hay un piloto voluntario de 196 empresas) y que los estados publiquen el costo de sus exenciones. Aclara que no quiere prohibir nuevos centros.
La advertencia sobre una posible burbuja
Un estudio presentado en la Brookings Institution por Stijn Van Nieuwerburgh proyecta $10.3 billones (trillion en inglés) en infraestructura de IA entre 2025 y 2032, un promedio de 3.63% del PIB por año, más que los auges de ferrocarriles, autopistas o internet en relación con la economía. Brookings señala que las empresas recurren más a arrendamientos, empresas conjuntas y crédito privado, algo que recuerda al auge de la fibra óptica de inicios de los 2000.
Son advertencias, no un hecho consumado. Pero sus autores plantean que, si las proyecciones de demanda resultaran infladas, los clientes podrían terminar pagando infraestructura eléctrica de más (Dayaratna: "demasiada potencia puede subir las facturas") y las exenciones más costosas de lo previsto reducirían ingresos públicos.
Del otro lado, WTOP informa que el condado de Loudoun, en Virginia, recibe cerca de $2,000 millones en impuestos de estos centros, y sindicatos como IBEW Local 70 dicen que crean buenos empleos.
Qué puedes hacer
- Revisa en tu factura si tu compañía pidió un aumento de tarifas y comenta en las audiencias públicas de la comisión de servicios públicos de tu estado.
- Asiste a las reuniones del concejo o de zonificación de tu condado.
- Pregunta a los candidatos su postura sobre moratorias, exenciones y quién paga la electricidad.
- Consulta los precios de la electricidad por estado en la Administración de Información Energética (EIA).
- Recuerda que la elección general es el martes 3 de noviembre de 2026 y que la votación anticipada ya empezó en varios estados.
Fuentes: CBS News; WTOP; The Center Square: Mayes en Mesa; foro de Arizona; estudio de AAFF; Ohio / Scioto Analysis; Tennessee, Distrito 9; Brookings. Datos consultados el 15 de octubre de 2026.