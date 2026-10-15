Los centros de datos se convirtieron en uno de los asuntos más disputados de las elecciones de mitad de periodo del martes 3 de noviembre de 2026. Según CBS News, hace un año pocos votantes hablaban de ellos; ahora son "uno de los temas más explosivos" de la contienda. Las campañas han gastado $45 millones este año en anuncios que los mencionan, la mayoría en contra, según AdImpact (citado por CBS).

Candidatos de ambos partidos piden moratorias, pausas o recortes de exenciones fiscales, mientras el presidente Trump defiende con fuerza estas instalaciones.

Un análisis en Ohio estima costos de miles de millones para los clientes eléctricos; defensores del sector destacan empleos e ingresos fiscales.

Analistas advierten sobre el ritmo del gasto en inteligencia artificial. No está establecido que exista una burbuja, pero señalan riesgos para las comunidades.

Por qué importa: las decisiones sobre dónde se construyen estos centros y quién paga la electricidad y los impuestos que los rodean se toman en comisiones de servicios públicos, concejos y legislaturas estatales. Eso puede reflejarse en tu factura de luz y en los ingresos de tu condado.

Una campaña donde los candidatos se parecen

[caption id="attachment_1696855" align="alignnone" width="1600"]Infografía: MundoNow[/caption]

En Georgia, la publicidad sobre el tema suma casi $13 millones, más que en cualquier otro estado, según AdImpact. Cleanview Research (citado por CBS) calcula que 75% de los centros en construcción y 80% de los planeados están en estados de mayoría republicana. Según encuestas citadas por CBS, la oposición supera al apoyo por 30 puntos. Una encuesta de Heatmap Pro realizada por Embold Research (citada por WTOP) halló que cerca de 75% no apoyaría uno cerca de su casa.

Trump es uno de sus mayores defensores. En un mitin en Ohio dijo: "Los queremos... hay muchísimo dinero que ganar para Ohio; no puedes simplemente apagarlos. Se irán a China". En Truth Social escribió que la única razón para rechazarlos es "si quieren terminar siendo atrasados y pobres".

Aun así, según CBS, candidatos de ambos partidos suenan casi igual. En Ohio, la demócrata Amy Acton pide una moratoria condicionada, y el republicano Vivek Ramaswamy promete una orden ejecutiva el primer día para frenar nuevas aprobaciones hasta que una ley obligue a los centros a dar electricidad gratis a los vecinos. En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott pausó permisos ambientales y conexiones a la red, y el candidato al Senado Ken Paxton quiere eliminar la exención del impuesto sobre ventas. En Georgia, la demócrata Keisha Lance Bottoms pide una moratoria temporal; el republicano Rick Jackson dice que la decisión debe ser local y que algunos condados esperan cero impuestos a la propiedad gracias a un centro.

Arizona y Tennessee: el debate llega a lo local

Según The Center Square, la fiscal general demócrata de Arizona, Kris Mayes, que busca la reelección frente al republicano Warren Petersen, pide una pausa estatal. En un foro en Mesa el miércoles 14 de octubre, unas 150 personas llenaron un gimnasio; más de la mitad venía por un proyecto de Menlo Digital en Ahwatukee (Phoenix). Mayes admitió que no puede imponer una moratoria por sí sola y pidió actuar a la Comisión de Corporaciones, la Legislatura y la gobernadora Katie Hobbs. Dijo que su oficina se opone a alzas de tarifas de 14% (APS) y 13% (TEP), "innecesarias, injustas" e impulsadas "al menos en parte" por estos centros. También propuso que vecindarios o ciudades voten antes de que se construya uno: "No estoy totalmente en contra de los centros de datos".

La campaña de Petersen respondió, por medio de Chad LeBeau, que Mayes "pasó años tratando de traer centros de datos a Arizona" y que ahora propone un alto total, postura que "hasta la gobernadora Hobbs rechaza". Danny Seiden, de la Cámara de Comercio de Arizona, dijo que Mayes no tiene base legal. Josh Heywood, de Project 48 Arizona, citó una encuesta de PwC: 20,000 empleos y más de $1,000 millones en impuestos estatales y locales en 2024. Hobbs incluyó en el presupuesto 2026-27 una pausa de tres años a nuevas solicitudes de exenciones; su oficina estima $63.5 millones en ingresos perdidos entre 2023 y 2025.