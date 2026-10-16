Tesoro e IRS proponen reglas del crédito tributario de prima: menos subsidios para algunos inmigrantes desde 2027 y sin tope de devolución en 2026.

El Departamento del Tesoro y el IRS publicaron el miércoles 14 de octubre una propuesta de reglamento para aplicar los cambios al crédito tributario de prima (PTC), el crédito reembolsable que ayuda a pagar seguros médicos comprados en el Mercado de Seguros (Obamacare, HealthCare.gov). Las reglas desarrollan lo dispuesto en la ley de recortes de impuestos de 2025 (Working Families Tax Cuts). Más detalles en el comunicado del IRS.

Por qué importa: la medida afectaría a unos 15.6 millones de personas inscritas en el Mercado, incluidos 13.5 millones que podrían reclamar el crédito. En familias con inmigrantes, algunos miembros con presencia legal podrían quedar fuera del cálculo del subsidio desde 2027. Para quienes reciben subsidios mensuales, hay nuevos requisitos de verificación y, en 2026, ya no existe tope para devolver el exceso.

Qué cambia y cuándo

2026: los inmigrantes con presencia legal e ingresos por debajo del 100% del nivel federal de pobreza que no califican para Medicaid por su estatus migratorio ya no pueden recibir el crédito. Además, se elimina el tope para devolver subsidios adelantados en exceso: si los pagos recibidos superan el crédito que te corresponde al declarar tus impuestos de 2026, debes devolver la diferencia completa. Tampoco dan derecho al crédito los planes contratados en un período especial de inscripción basado solo en un cambio de ingresos esperados.

los inmigrantes con presencia legal e ingresos por debajo del 100% del nivel federal de pobreza que no califican para Medicaid por su estatus migratorio ya no pueden recibir el crédito. Además, se elimina el tope para devolver subsidios adelantados en exceso: si los pagos recibidos superan el crédito que te corresponde al declarar tus impuestos de 2026, debes devolver la diferencia completa. Tampoco dan derecho al crédito los planes contratados en un período especial de inscripción basado solo en un cambio de ingresos esperados. 2027: el crédito se limita a ciudadanos, nacionales y ciertos inmigrantes con presencia legal. Los familiares con presencia legal que no sean «extranjeros elegibles» (categoría definida en la sección 36B(e)(2)(B) del código tributario) quedan fuera del cálculo, y sus primas no reciben subsidio.

el crédito se limita a ciudadanos, nacionales y ciertos inmigrantes con presencia legal. Los familiares con presencia legal que no sean «extranjeros elegibles» (categoría definida en la sección 36B(e)(2)(B) del código tributario) quedan fuera del cálculo, y sus primas no reciben subsidio. 2028: un mes solo cuenta para el crédito si el Mercado verifica residencia y ciudadanía, condición de nacional o presencia legal. Con pagos adelantados, también se verifican ingresos del hogar, tamaño de la familia, ausencia de otra cobertura y, cuando aplique, la condición de extranjero elegible.

Lo que aún no está definido

Es una propuesta, no una regla final. Se aceptan comentarios durante 45 días después de su publicación en el Registro Federal, a través de regulations.gov (referencia REG-101576-26). Una audiencia pública telefónica está programada para el 8 de diciembre de 2026 a las 10 a.m. (hora del Este). Se espera que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) emita reglas paralelas sobre los procedimientos del Mercado.

Qué puedes hacer