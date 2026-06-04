¿Ver a los Knicks en la final o pagar la renta? Te sorprenderán los costos

El costo de asistir a las Finales de la NBA ya supera el alquiler promedio. Ver a los Knicks o pagar la renta es una decisión real.

La emoción por ver a los New York Knicks disputar las Finales de la NBA ha alcanzado niveles históricos. Sin embargo, para miles de aficionados en Nueva York, conseguir una entrada para el MSG podría significar gastar más dinero que el destinado al alquiler. Por qué importa: Mientras los precios de los boletos siguen rompiendo récords, la realidad económica de muchos residentes, especialmente de la comunidad hispana, muestra una situación muy diferente. El contraste entre el costo del espectáculo deportivo y el costo de vida en la ciudad vuelve a poner sobre la mesa los desafíos de vivir en uno de los mercados inmobiliarios más caros de Estados Unidos. Entradas para ver a los Knicks alcanzan precios históricos en NY La expectativa generada por el regreso de los Knicks a unas Finales de la NBA ha disparado la demanda de boletos en el mercado secundario. De acuerdo con datos recopilados por Yahoo Finance, el precio más económico para asistir al tercer partido de la serie en Nueva York, programado para el 8 de junio, ronda actualmente los $4,200 por boleto en varias plataformas de reventa.

en varias plataformas de reventa. La cifra representa un aumento de aproximadamente $500 respecto a la semana anterior y cerca de $1,700 más que hace apenas dos semanas, cuando el panorama de los playoffs todavía no estaba definido. La tendencia también se refleja en otros encuentros programados en el Madison Square Garden. Los boletos para el cuarto partido superan los $3,900, mientras que las entradas para un eventual sexto juego ya rondan los $5,300 en algunos sitios especializados.

Según informó CNN citando datos de TickPick, las entradas más económicas para los partidos de los Knicks en casa se acercan a los $4,000 por persona. Algunos asientos cuestan lo mismo que la renta de una vivienda en Nueva York Los precios más elevados se concentran cerca de la cancha, donde tradicionalmente se ubican celebridades, empresarios y figuras del entretenimiento. En SeatGeek, algunos boletos ubicados junto a la zona VIP llegaron a ofrecerse por alrededor de $220,000 cada uno.

Para poner la cifra en perspectiva, ese monto supera ampliamente el ingreso anual de muchos hogares estadounidenses y equivale a varios años de renta para una familia promedio en Nueva York. Incluso los asientos más económicos muestran una diferencia notable frente a otras ciudades. Según los reportes citados por Yahoo Finance, las entradas de menor valor para estos mismos enfrentamientos pueden costar hasta cinco veces menos en otras sedes de la NBA. La realidad económica golpea a miles de hispanos Mientras algunos aficionados están dispuestos a pagar miles de dólares para vivir la experiencia de una final, muchas familias enfrentan una realidad mucho más complicada. Datos de Zillow muestran que el alquiler promedio en Nueva York alcanza los $3,699 mensuales para distintos tipos de propiedades. La cifra aumentó cerca de $99 respecto al mes anterior y supera los niveles registrados durante 2025.