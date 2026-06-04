¿Ver a los Knicks en la final o pagar la renta? Te sorprenderán los costos
Publicado el04/06/2026 a las 05:33
La emoción por ver a los New York Knicks disputar las Finales de la NBA ha alcanzado niveles históricos.
- Sin embargo, para miles de aficionados en Nueva York, conseguir una entrada para el MSG podría significar gastar más dinero que el destinado al alquiler.
Por qué importa: Mientras los precios de los boletos siguen rompiendo récords, la realidad económica de muchos residentes, especialmente de la comunidad hispana, muestra una situación muy diferente.
- El contraste entre el costo del espectáculo deportivo y el costo de vida en la ciudad vuelve a poner sobre la mesa los desafíos de vivir en uno de los mercados inmobiliarios más caros de Estados Unidos.
Entradas para ver a los Knicks alcanzan precios históricos en NY
La expectativa generada por el regreso de los Knicks a unas Finales de la NBA ha disparado la demanda de boletos en el mercado secundario.
- De acuerdo con datos recopilados por Yahoo Finance, el precio más económico para asistir al tercer partido de la serie en Nueva York, programado para el 8 de junio, ronda actualmente los $4,200 por boleto en varias plataformas de reventa.
- La cifra representa un aumento de aproximadamente $500 respecto a la semana anterior y cerca de $1,700 más que hace apenas dos semanas, cuando el panorama de los playoffs todavía no estaba definido.
La tendencia también se refleja en otros encuentros programados en el Madison Square Garden.
- Los boletos para el cuarto partido superan los $3,900, mientras que las entradas para un eventual sexto juego ya rondan los $5,300 en algunos sitios especializados.
Según informó CNN citando datos de TickPick, las entradas más económicas para los partidos de los Knicks en casa se acercan a los $4,000 por persona.
Algunos asientos cuestan lo mismo que la renta de una vivienda en Nueva York
Los precios más elevados se concentran cerca de la cancha, donde tradicionalmente se ubican celebridades, empresarios y figuras del entretenimiento.
- En SeatGeek, algunos boletos ubicados junto a la zona VIP llegaron a ofrecerse por alrededor de $220,000 cada uno.
- Para poner la cifra en perspectiva, ese monto supera ampliamente el ingreso anual de muchos hogares estadounidenses y equivale a varios años de renta para una familia promedio en Nueva York.
Incluso los asientos más económicos muestran una diferencia notable frente a otras ciudades. Según los reportes citados por Yahoo Finance, las entradas de menor valor para estos mismos enfrentamientos pueden costar hasta cinco veces menos en otras sedes de la NBA.
La realidad económica golpea a miles de hispanos
Mientras algunos aficionados están dispuestos a pagar miles de dólares para vivir la experiencia de una final, muchas familias enfrentan una realidad mucho más complicada.
- Datos de Zillow muestran que el alquiler promedio en Nueva York alcanza los $3,699 mensuales para distintos tipos de propiedades. La cifra aumentó cerca de $99 respecto al mes anterior y supera los niveles registrados durante 2025.
La situación resulta especialmente desafiante para la comunidad hispana:
- Un informe reciente del Urban Institute reveló que aproximadamente el 78% de los hispanos que viven en la ciudad se encuentran por debajo del umbral del costo total de vida.
- El estudio concluye que incluso familias con empleo estable tienen dificultades para cubrir gastos básicos como vivienda, alimentación, transporte, atención médica y servicios esenciales.
Esta presión financiera ya está contribuyendo a que numerosos residentes abandonen la ciudad en busca de lugares más accesibles para vivir.
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Ver a los Knicks o pagar la renta: El verdadero dilema detrás de la fiebre por la NBA
El fenómeno de los precios récord refleja el enorme entusiasmo generado por el equipo neoyorquino, pero también evidencia una creciente brecha económica.
- Para una parte reducida de aficionados, asistir a las Finales representa una experiencia única que justifica el gasto. Para muchos otros, especialmente quienes enfrentan altos costos de vivienda y presupuestos ajustados, la decisión es mucho más sencilla: la renta sigue siendo la prioridad.
Lo que está ocurriendo con los boletos de los Knicks es también un reflejo de la realidad económica de Nueva York, una ciudad donde disfrutar de algunos de los eventos más importantes del mundo puede resultar cada vez más inaccesible para quienes viven y trabajan allí.
Lo que viene: Si la demanda continúa creciendo durante la serie, los analistas esperan que los precios en el mercado de reventa sigan aumentando, especialmente si los Knicks mantienen opciones reales de conquistar el campeonato.