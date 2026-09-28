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Nueva York dará crédito de $191 para pagar el agua: ¿Quiénes reciben el dinero?
Nueva York ofrece un alivio de $191 en la factura de agua a miles de propietarios elegibles. Conoce quiénes lo reciben automáticamente.
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crédito de $191 para pagar el agua
FOTO: Shutterstock

Publicado el28/09/2026 a las 14:17

Más de 70,000 propietarios de Nueva York pueden recibir un crédito de $191 para reducir sus facturas de agua y alcantarillado.
  • El beneficio forma parte del Programa de Asistencia para el Agua en el Hogar y tiene una ventaja importante: los propietarios elegibles no necesitan inscribirse.
  • El Departamento de Protección Ambiental (DEP) identifica automáticamente a los beneficiarios mediante información de otros programas de asistencia y exenciones de la ciudad.
Por qué importa: El alivio llega mientras las tarifas combinadas de agua y alcantarillado aumentaron 6% desde julio de 2026.

¿Quiénes recibirán el crédito de $191 para pagar la factura del agua en NY?

El programa está dirigido a propietarios de bajos ingresos cuya propiedad sea una vivienda unifamiliar, bifamiliar, trifamiliar o cuádruple dentro de Nueva York, según el sitio oficial de la ciudad.
  • Además, deben haber recibido el beneficio regular de calefacción HEAP durante 2025-2026 o cumplir con alguna de las exenciones establecidas.
  • También califican propietarios con una SCHE o DHE aprobada desde marzo de 2026, así como quienes obtuvieron una exención para veteranos en 2026.
HEAP ayuda con costos de energía, mientras SCHE y DHE ofrecen alivios fiscales para determinados adultos mayores y propietarios con discapacidades.

No necesitas solicitar el beneficio

Una de las claves es que no existe un proceso adicional de inscripción para recibir los $191 si el propietario ya reúne los requisitos.
  • El DEP aplicará automáticamente los créditos correspondientes a la cuenta de agua y alcantarillado del propietario seleccionado.
  • En la primera factura posterior aparecerán transacciones identificadas como “NYC Home Water Assistance Credit” y “Home Water Assistance Program Plus”.
NYC311 aclara que los $191 constituyen un crédito anual no reembolsable. Por tanto, no se trata de un cheque o depósito en efectivo. [caption id="attachment_1673257" align="alignnone" width="1200"]ayuda para pagar el agua en Nueva York FOTO: Shutterstock[/caption]

El crédito llega mientras sube el servicio de agua

Desde el 1 de julio, la tarifa combinada aumentó de $13.07 a $13.86 por cada 100 pies cúbicos, equivalente a 748 galones. Para una vivienda unifamiliar típica, el DEP estimó una factura anual de aproximadamente $1,297, frente a los $1,224 anteriores.
  • En ese escenario, un crédito de $191 equivaldría a cerca del 15% de esa factura anual estimada, ofreciendo un alivio significativo para hogares elegibles.
Los propietarios que crean cumplir los requisitos pueden revisar su próxima factura del DEP y contactar al servicio al cliente de la agencia si tienen dudas sobre el crédito.
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