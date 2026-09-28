Nueva York dará crédito de $191 para pagar el agua: ¿Quiénes reciben el dinero?
Nueva York ofrece un alivio de $191 en la factura de agua a miles de propietarios elegibles. Conoce quiénes lo reciben automáticamente.
Por Daniel Navas
Publicado el28/09/2026 a las 14:17
Más de 70,000 propietarios de Nueva York pueden recibir un crédito de $191 para reducir sus facturas de agua y alcantarillado.
- El beneficio forma parte del Programa de Asistencia para el Agua en el Hogar y tiene una ventaja importante: los propietarios elegibles no necesitan inscribirse.
- El Departamento de Protección Ambiental (DEP) identifica automáticamente a los beneficiarios mediante información de otros programas de asistencia y exenciones de la ciudad.
¿Quiénes recibirán el crédito de $191 para pagar la factura del agua en NY?El programa está dirigido a propietarios de bajos ingresos cuya propiedad sea una vivienda unifamiliar, bifamiliar, trifamiliar o cuádruple dentro de Nueva York, según el sitio oficial de la ciudad.
- Además, deben haber recibido el beneficio regular de calefacción HEAP durante 2025-2026 o cumplir con alguna de las exenciones establecidas.
- También califican propietarios con una SCHE o DHE aprobada desde marzo de 2026, así como quienes obtuvieron una exención para veteranos en 2026.
No necesitas solicitar el beneficioUna de las claves es que no existe un proceso adicional de inscripción para recibir los $191 si el propietario ya reúne los requisitos.
- El DEP aplicará automáticamente los créditos correspondientes a la cuenta de agua y alcantarillado del propietario seleccionado.
- En la primera factura posterior aparecerán transacciones identificadas como “NYC Home Water Assistance Credit” y “Home Water Assistance Program Plus”.
El crédito llega mientras sube el servicio de aguaDesde el 1 de julio, la tarifa combinada aumentó de $13.07 a $13.86 por cada 100 pies cúbicos, equivalente a 748 galones. Para una vivienda unifamiliar típica, el DEP estimó una factura anual de aproximadamente $1,297, frente a los $1,224 anteriores.
- En ese escenario, un crédito de $191 equivaldría a cerca del 15% de esa factura anual estimada, ofreciendo un alivio significativo para hogares elegibles.