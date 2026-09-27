Semana de pagos: Seguro Social se adelanta y SSI llega el jueves
Publicado el27/09/2026 a las 08:00
El cambio de mes traerá varios pagos gubernamentales entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, incluidos Seguro Social, SSI y nuevos depósitos de SNAP.
- La semana será particular porque algunos beneficiarios del Seguro Social recibirán su dinero antes de la fecha habitual, mientras SSI comenzará octubre con su depósito regular.
Por qué importa: conocer las fechas permite anticipar cuándo estará disponible el dinero para alimentos, vivienda, servicios, medicamentos y otros gastos del hogar.
SSI llega el jueves 1 de octubre
El jueves 1 de octubre está programado el pago mensual de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), según el calendario oficial de la Administración del Seguro Social.
SSI proporciona asistencia a personas con ingresos y recursos limitados que cumplen los requisitos del programa, incluidas personas mayores y personas ciegas o con discapacidades.
Los últimos datos disponibles de la SSA muestran que aproximadamente 7.3 millones de personas recibían pagos administrados por SSI durante 2026.
Seguro Social se adelanta al viernes 2
Otro grupo debe prestar atención al viernes 2 de octubre.
El calendario oficial de la SSA marca esa jornada para quienes normalmente reciben Seguro Social el día 3, principalmente beneficiarios que comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997.
La razón es sencilla: el 3 de octubre cae sábado, por lo que el pago aparece programado para el viernes anterior.
No se trata de un bono ni de un pago adicional, sino del beneficio mensual correspondiente a octubre entregado antes por el calendario.
SNAP cierra septiembre y comienza nuevos depósitos
SNAP también tendrá movimientos durante la semana, pero las fechas dependen del estado y del número asignado al beneficiario.
En Texas, el lunes 28 termina el calendario de septiembre para determinados hogares. El estado distribuye actualmente SNAP de manera escalonada entre los días 1 y 28, utilizando los últimos dos dígitos del número EDG.
Con octubre comienza nuevamente el ciclo de depósitos en estados como Texas y Louisiana.
Las fechas más importantes para vigilar quedan así:
- Lunes 28: últimos depósitos SNAP de septiembre.
- Jueves 1: pago de SSI y nuevos ciclos SNAP.
- Viernes 2: Seguro Social adelantado y depósitos SNAP estatales.
Para conocer el día exacto de SNAP, los beneficiarios deben consultar el calendario de su estado, ya que no existe una única fecha nacional de depósito.