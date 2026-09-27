Semana de pagos: Seguro Social se adelanta y SSI llega el jueves

El cambio de mes traerá varios pagos gubernamentales entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, incluidos Seguro Social, SSI y nuevos depósitos de SNAP.

La semana será particular porque algunos beneficiarios del Seguro Social recibirán su dinero antes de la fecha habitual, mientras SSI comenzará octubre con su depósito regular.

Por qué importa: conocer las fechas permite anticipar cuándo estará disponible el dinero para alimentos, vivienda, servicios, medicamentos y otros gastos del hogar.

SSI llega el jueves 1 de octubre

El jueves 1 de octubre está programado el pago mensual de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), según el calendario oficial de la Administración del Seguro Social.

SSI proporciona asistencia a personas con ingresos y recursos limitados que cumplen los requisitos del programa, incluidas personas mayores y personas ciegas o con discapacidades.

Los últimos datos disponibles de la SSA muestran que aproximadamente 7.3 millones de personas recibían pagos administrados por SSI durante 2026.

Seguro Social se adelanta al viernes 2

Otro grupo debe prestar atención al viernes 2 de octubre.

El calendario oficial de la SSA marca esa jornada para quienes normalmente reciben Seguro Social el día 3, principalmente beneficiarios que comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997.